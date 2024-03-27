15 фотографий природных явлений

Пользователи сети делятся природными явлениями и находками, которые показались им удивительными. Посмотрите на эти чудные фотографии!
Наверняка каждый из нас, гуляя в детстве, находил диковинные штуки: камни необычной формы, интересные растения и насекомых. Сейчас мы перестали замечать подобные вещи, потому что погружены во взрослые дела и в основном живём в городах, но некоторые не оставили свою привычку замечать маленькие чудеса природы.
Вода, застывшая в форме цветка прямо во время движения!
А между прочим, Финляндия признана самой счастливой страной в мире! Хотя трудно это представить, смотря на непроглядный «весенний» туман…
Я палеонтолог. Этот зуб определённо принадлежал демостилу.
Подсолнух прочитал задание, запутался, попытался стать солнышком.
У перфекционистов пошли мурашки от этого фото.
Такой гриб называют «земная звезда», по-научному звездовик тройной.
Гало — оптическое явление, когда вокруг источника света образуется вторичное свечение в виде кольца.
Не только человек лысеет! Так что не комплексуем.
Кажется, что волна накрывает город, но это всего лишь облака!
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