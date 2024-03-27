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15 фотографий природных явлений

15 фотографий природных явлений

Автор:
27 марта 2024 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   природа   удивительно   фото   явление   
1599
16

Пользователи сети делятся природными явлениями и находками, которые показались им удивительными. Посмотрите на эти чудные фотографии!

Наверняка каждый из нас, гуляя в детстве, находил диковинные штуки: камни необычной формы, интересные растения и насекомых. Сейчас мы перестали замечать подобные вещи, потому что погружены во взрослые дела и в основном живём в городах, но некоторые не оставили свою привычку замечать маленькие чудеса природы.

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Вода, застывшая в форме цветка прямо во время движения!

А между прочим, Финляндия признана самой счастливой страной в мире! Хотя трудно это представить, смотря на непроглядный «весенний» туман…

Я палеонтолог. Этот зуб определённо принадлежал демостилу.

Подсолнух прочитал задание, запутался, попытался стать солнышком.

У перфекционистов пошли мурашки от этого фото.

Такой гриб называют «земная звезда», по-научному звездовик тройной.

Гало — оптическое явление, когда вокруг источника света образуется вторичное свечение в виде кольца.

Не только человек лысеет! Так что не комплексуем.

Кажется, что волна накрывает город, но это всего лишь облака!

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Метки: в мире   красота   природа   удивительно   фото   явление   
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2  комментария
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416
Алексей Куликов 2 часа назад
Ну туман, слабенький. И что?
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Яна Денисова Час назад
небо над Миннесотой очень впечатлили, сложно отделаться от ощущения, что это волна)))
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1749 постов (1719 в горячем)

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