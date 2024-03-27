15 фотографий природных явлений

Наверняка каждый из нас, гуляя в детстве, находил диковинные штуки: камни необычной формы, интересные растения и насекомых. Сейчас мы перестали замечать подобные вещи, потому что погружены во взрослые дела и в основном живём в городах, но некоторые не оставили свою привычку замечать маленькие чудеса природы.