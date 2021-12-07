Волосы ангела — страшно красивое зрелище

Очевидцы называют его «волосами ангела», паутиноподобными вуалями и много еще как, но, столкнувшись с ним впервые или даже единожды в жизни, сложно его описать. Благо, в наши дни есть интернет, в котором можно прочесть статью и понять, с чем столкнулись.

Очевидное и вероятное

После одного из таких редких явлений жители Австралии начали описывать на своих страничках в социальных сетях увиденное.