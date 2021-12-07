Волосы ангела — страшно красивое зрелище

Периодически в некоторых уголках Земли люди наблюдают странное и удивительное явление.
Очевидцы называют его «волосами ангела», паутиноподобными вуалями и много еще как, но, столкнувшись с ним впервые или даже единожды в жизни, сложно его описать. Благо, в наши дни есть интернет, в котором можно прочесть статью и понять, с чем столкнулись.
Очевидное и вероятное
После одного из таких редких явлений жители Австралии начали описывать на своих страничках в социальных сетях увиденное.
Кто-то поначалу спутал паутину с сеткой на обочине дороги, а когда понял, что это произведение пауков, — восхитился. Другой житель не на шутку испугался появившейся на своем участке армии пауков и призывал вызвать ученых. Были те, кого это необычное явление заворожило, как гроза: и страшно, и красиво одновременно. Все было окутано необычайно тонкой паутиной, как будто покрыто легчайшим прозрачным одеялом. Местами длина непрерывной паутины доходила до километра, представляете?
Есть ли объяснение
Наблюдать это редкое явление было оттого приятнее, что погода накануне была очень страшной. Вуали, похожие на паутинку, точнее, паутина, напоминающая вуаль на дамской шляпке, появляется после длительных проливных дождей. На регион обрушились сильные дожди с ураганным ветром. В результате непогоды где-то люди остались без электричества, кого-то затопило вместе с машиной. Не только люди спасались от наводнения, но и пауки.
Эксперты называют подобную тактику выживания пауков «полетами на воздушном шаре»: пауки выбрасывают свою шелковую нить, чтобы с ее помощью подняться на возвышенность. Паукам нужно действовать очень быстро, практически молниеносно, чтобы уберечься от наводнения. Пауки выбрасывают шелк на окружающие деревья, кусты и здания, чтобы зацепиться. Масштаб развернутой паутины напрямую зависит от масштаба разгула природной стихии. Между двумя австралийскими городами после одного такого шторма образовались большие паутинные листы, которые покрыли собой все водно-болотные угодья. Вообще, такой способ миграции пауки используют для путешествий во всем мире. К счастью арахнофобов, при улучшении погоды пауки разбегаются, и вообще ни один из видов пауков, плетущий такие паутины, не опасен для человека.
Помимо специалистов-арахнологов этим явлением интересуются и обыватели. Один австралийский гражданин начал собирать сведения, опрашивать очевидцев и искать документальные подтверждения этих явлений в прошлом. Он нашел лишь одну фотографию 1970-х годов. Конечно, и само явление редко увидишь, но и люди, видящие это впервые, порой теряются и не успевают сфотографировать это, пока паутина не пропала. Одеяло из паутины может исчезнуть к утру, если ночь была холодной.
Источник:
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