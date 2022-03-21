До и после: 10+ добрых фото животных, которых спасли с улицы

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Некоторые животные не живут в тёплом доме в окружении игрушек и любящих хозяев.. Они вынуждены выживать, искать еду и замерзать на улицах. Однако, благодаря добрым людям, и эти пушистики обретают дом и новую жизнь, где учатся доверию и любви. Посмотрим на фото животных до и после спасения - эти истории говорят сами за себя!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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