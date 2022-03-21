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До и после: 10+ добрых фото животных, которых спасли с улицы

До и после: 10+ добрых фото животных, которых спасли с улицы (17 фото)

Автор:
21 марта 2022 20:46
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   собака   собаки   фото   
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Некоторые животные не живут в тёплом доме в окружении игрушек и любящих хозяев.. Они вынуждены выживать, искать еду и замерзать на улицах. Однако, благодаря добрым людям, и эти пушистики обретают дом и новую жизнь, где учатся доверию и любви. Посмотрим на фото животных до и после спасения - эти истории говорят сами за себя!
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Источник:

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Метки: Питомцы   до и после   домашние животные   животные   истории спасения   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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Mixan Час назад
Тоже подобрал 2 января дрожащего комочка (никогда этого не делал) Жена скандалила , попытка ее была обратно его унести ,но все же живет с нами Он изменил нашу жизнь ,как очень точно подметил сын подросток ..Бандит тот еще ростет ,энергия зашкаливает ,но так приятно с ним гулять и радоваться жизни ..Это судьба видать ! Это очень трудный выбор и хорошо подумайте прежде чем решиться на питомца взять в семью ..
Всем добра !
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648
Антон 7 минут назад
Вот и скажи, что у наших друзей меньших нет внешнего проявления эмоций.
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