Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой

Потом стало понятно, зачем он это делал.

«Мне было 15, игрушки уже не интересовали, и я удивлялся, зачем они отцу, - вспоминал потом Владимир Гориккер, ставший известным режиссером. - Думал, от усталости он не может заснуть, вот и занимается всякой ерундой, скрепляя спички пластилином. Однажды он приехал домой с полигона и радостно завопил: «Два танка запороли!» Это было совсем странно. Чтобы отец, который каждую машину, как ребенка, опекал, радовался, что танк испортили?!»

3 июля 1941 года Госкомиссия провела испытания противотанкового препятствия, которое придумал Гориккер. Клык заграждения попал между гусеницей и ведущим колесом, упёрся в днище и приподнял танк. Машина была обездвижена и её можно было расстрелять из артиллерийских орудий.