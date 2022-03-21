FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5158 постов • 1237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой

Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой (5 фото)

Автор:
21 марта 2022 16:48
Сообщество : Истории
Метки: Москва   гориккер   заграждение   нацисты   немцы   оборона   танк   ёж   
1417
5

Его придумали с помощью спичек, пластилина и игрушечных танков.

Михаил Гориккер - возглавлял Московское танкотехническое училище. В первые месяцы войны его назначили начальником подготовки обороны города. Он работал как проклятый, пытался всё успеть и спал по 2-3 часа в сутки. Когда приезжал поздно ночью домой, то садился за стол на кухне и зачем-то начинал мастерить странные конструкции из спичек и игрушечных танков сына.

×
×

Потом стало понятно, зачем он это делал.

«Мне было 15, игрушки уже не интересовали, и я удивлялся, зачем они отцу, - вспоминал потом Владимир Гориккер, ставший известным режиссером. - Думал, от усталости он не может заснуть, вот и занимается всякой ерундой, скрепляя спички пластилином. Однажды он приехал домой с полигона и радостно завопил: «Два танка запороли!» Это было совсем странно. Чтобы отец, который каждую машину, как ребенка, опекал, радовался, что танк испортили?!»

3 июля 1941 года Госкомиссия провела испытания противотанкового препятствия, которое придумал Гориккер. Клык заграждения попал между гусеницей и ведущим колесом, упёрся в днище и приподнял танк. Машина была обездвижена и её можно было расстрелять из артиллерийских орудий.

Конструкция заграждения была элементарной: куски рельс, сваренные буквой “Ж”. В народе это прозвали “Ежом”. Хитрость была только в правильной расстановке - 2-3 ряда в шахматном порядке, на расстоянии в ⅔ от ширины танка. Первый ёж переворачивался и упирался в днище, а второй ставил машину на дыбы. Простое и гениальное решение.

Для битвы под Москвой изготовили 37,5 тысяч ежей. Именно они, вместе с героической отвагой советского народа остановили 90% нацистских танков. Всего же за годы войны сделали около 2 миллионов ежей.

Тогда было не до патентов и похвальбы, поэтому имя автора как-то затёрлось. Вскоре их стали считать народным изобретением. Но справедливость всё равно восторжествовала: в 2000 году в Домашнем архиве Гориккеров нашли чертежы и акт правительственной комиссии о ежах и их создателе. А Владимир Гориккер добился открытия мемориальной доски посвящённой его выдающемуся отцу.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Москва   гориккер   заграждение   нацисты   немцы   оборона   танк   ёж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kostick 55 минут назад
справедливости ради отметим, что те ежи не были изобретены, а доработаны. чехия - 38 год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
−128
Алексей 6 минут назад
Отличный сын еврейского народа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sasa 59 минут назад
Голь на выдумки хитра!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы Как около Москвы хотели вырыть море Как около Москвы хотели вырыть море Последний вождь нацистской Германии умирал на виселице почти полчаса Последний вождь нацистской Германии умирал на виселице почти полчаса Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски Шокопопс и мармеладки: что едят солдаты НАТО Шокопопс и мармеладки: что едят солдаты НАТО
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему Burger King не сможет закрыться в России
2
95
Почему Burger King не сможет закрыться в России
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
5
42
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
Набирающие популярность в сообществах
От покупки пончиков до перевозки шин — этот Ferrari Enzo за 4 миллиона долларов проехал 145 000 километров
0
1
От покупки пончиков до перевозки шин — этот Ferrari Enzo за 4 миллиона долларов...
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 17 марта
0
2
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 17 марта
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга
Дискриминация: как и за что люди обижают друг друга
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
2
26

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересно#картинки#Приколы#авто аварии#страна#автомир#комментарии#позитив
#фото#история#люди#дтп#СССР#подборка#ватермарк#авария дня#космос#сарказм
#Россия#животные#фотографии#факты#аварии#интересное#автомобили#дефицит#нападение#сахар

На что жалуетесь?

Вернуться
Request: MTA3LjIzLjIxOC40IC0gQ0NCb3QvMy4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvOyBpbmZvQGNvbW1vbmNyYXdsLm9yZykgLSAyMDIyLTAzLTIxIDE3OjUzOjEwIC0gZmlzaGtpLm5ldCAtIHNlcnZlcltIVFRQU10gPSBubyAtIHNlcnZlcltIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX1BST1RPXSA9IGh0dHBzIC0g Time: 0.1689 sec / Memory usage: 6.76 MB / Host: dynamic2 / City: / Geo: 3 -->