Последний вождь нацистской Германии умирал на виселице почти полчаса

Именно Кейтелю досталась позорная роль: подписание акта о капитуляции. На неё он явился в отглаженном мундире, сжимая маршальский жезл. На входе приветствовал делегацию союзников, но никто ему не ответил.

Про церемонию рассказывают забавную байку: Кейтель оглядел делегацию, увидел в ней французов и сказал - «Как? Мы и этим проиграли?»

Через четыре дня его арестовали и отправили под трибунал. Там он произносил пламенные речи:

«Как германский офицер, я, само собой разумеется, считаю своим долгом держать ответ за всё, что я делал, даже если это было неправильным. Было ли то моей виной или сплетением жизненных обстоятельств, четко различить удаётся не всегда. Но для меня невозможно одно: возлагать вину на солдата, находящегося на переднем крае, или на унтер-офицера, чтобы тем самым снять ответственность с тех, кто занимал самые высшие посты».