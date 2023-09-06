Строительный кран рухнул на человека во время мощного шторма в Грозном

Шквалистый ветер, ливень и град обрушились сегодня после обеда на столицу Чечни — город Грозный.

Не выдержал удара стихии даже строительный кран. Судя по кадрам из соцсетей, конструкция сложилась пополам, упав на человека. Пострадавший погиб на месте.

По словам местных жителей, ЧП произошло возле учебного заведения — рядом с ним ведется стройка.