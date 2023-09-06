Строительный кран рухнул на человека во время мощного шторма в Грозном

На Чечню обрушился ураган. Улицы Грозного оказались частично затоплены, штормовой ветер валил деревья и рекламные щиты. Не устоял под ударом стихии и строительный кран.
Шквалистый ветер, ливень и град обрушились сегодня после обеда на столицу Чечни — город Грозный.
Не выдержал удара стихии даже строительный кран. Судя по кадрам из соцсетей, конструкция сложилась пополам, упав на человека. Пострадавший погиб на месте.
По словам местных жителей, ЧП произошло возле учебного заведения — рядом с ним ведется стройка.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что последствия непогоды уже устраняются:
Сильный ураган пронесся по Чеченской Республике. Местами зафиксированы ливень и град... Поручил экстренным службам оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий.
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Также Кадыров поручил властям республики собирать информацию о пострадавших и возможных жертвах. Профильные службы работают в экстренном режиме.
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