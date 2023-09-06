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Строительный кран рухнул на человека во время мощного шторма в Грозном

Строительный кран рухнул на человека во время мощного шторма в Грозном

Автор:
06 сентября 2023 23:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: грозный   падение   стихия   строительный кран   ураган   чечня   шторм   
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На Чечню обрушился ураган. Улицы Грозного оказались частично затоплены, штормовой ветер валил деревья и рекламные щиты. Не устоял под ударом стихии и строительный кран.

Шквалистый ветер, ливень и град обрушились сегодня после обеда на столицу Чечни — город Грозный.

Не выдержал удара стихии даже строительный кран. Судя по кадрам из соцсетей, конструкция сложилась пополам, упав на человека. Пострадавший погиб на месте.

По словам местных жителей, ЧП произошло возле учебного заведения — рядом с ним ведется стройка.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что последствия непогоды уже устраняются:

Сильный ураган пронесся по Чеченской Республике. Местами зафиксированы ливень и град... Поручил экстренным службам оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий.

Также Кадыров поручил властям республики собирать информацию о пострадавших и возможных жертвах. Профильные службы работают в экстренном режиме.

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Метки: грозный   падение   стихия   строительный кран   ураган   чечня   шторм   
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3  комментария
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Alexandr 14 минут назад
Такое в Грозном раз в 2-3 года. Это нормально. Направление ветра всегда одно и тоже. После такого ветра в городе становилось очень чисто и воздух становился очень прозрачным. Сразу все горы становилось видно. Сейчас промышленность убили, такого эффекта наверное нет.
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5k
Трям 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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