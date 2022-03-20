Накануне: снимки Москвы с 1914 по 1917 год

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В подборке снимков из нашего архива — Москва накануне Первой мировой и революции 1917 года.
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Парад частей русской армии накануне Первой мировой войны. Неизвестный автор, 1914 год, г. Москва, Ходынское поле, МАММ/МДФ.
7.
Вид на купол здания Бородинской панорамы с балкона дома на Чистопрудном бульваре. Георгий Липскеров, 1914 - 1917 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
8.
Почетный гражданин города Москвы Владимир Андреевич Фридлейн на пороге своего дома. Неизвестный автор, август 1915 года, г. Москва, ул. Бахметьевская, из архива Киры Логуновой.
10.
Перевозка катера «Надежда» с верфи Штарка на станцию «Воробьевы Горы» Окружной железной дороги. Неизвестный автор, 1916 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
13.
Колонна демонстрантов у Александровского вокзала. Неизвестный автор, март 1917 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
14.
Очередь у продовольственной лавки. Неизвестный автор, сентябрь 1917 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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