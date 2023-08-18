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Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после выступления на шоу в Китае

Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после выступления на шоу в Китае

Автор:
18 августа 2023 10:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анна Щербакова   Игрушки   Китай   Спорт   каток   коньки   фанат   фигуристка   
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Российские фигуристки невероятно популярны в Азии, а в последние годы особенно в Поднебесной. Именно там находятся крупнейшие фанбазы Александры Трусовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.

Российских спортсменок полюбили за непревзойденное мастерство и красоту.

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Метки: Анна Щербакова   Игрушки   Китай   Спорт   каток   коньки   фанат   фигуристка   
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2  комментария
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4k
Suvar_ 12 минут назад
это и есть народная дипломатия, когда представители одной страны делятся красотой и искусством одной страны и благодарность и восхищение другой страны.
это и есть спорт здорового человека а не вот это все что творится с другой стороны света.
наши девченки МОЛОДЦЫ и Китайцы тоже.
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2k
Lena Полчаса назад
Новость дня... Ну прямо шок-контент. Вряд ли мы узнаем сегодня еще что-то более интересное и познавательное, чем вот ЭТО.
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