Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после выступления на шоу в Китае

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Российские фигуристки невероятно популярны в Азии, а в последние годы особенно в Поднебесной. Именно там находятся крупнейшие фанбазы Александры Трусовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.
Российских спортсменок полюбили за непревзойденное мастерство и красоту.
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это и есть спорт здорового человека а не вот это все что творится с другой стороны света.
наши девченки МОЛОДЦЫ и Китайцы тоже.