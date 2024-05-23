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Пожарник и солдатик: как их отличать

Пожарник и солдатик: как их отличать

Автор:
23 мая 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Пожарник   животные   интересно   насекомые   природа   солдатик   фото   
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На самом деле отличить насекомых несложно, нужно лишь проявить немного внимательности.

Жуки-пожарники имеют вытянутое тельце. Они крупнее, до 1,5 сантиметров в длину, и изящнее. Особенно рядом с кругленькими клопами-солдатиками. Окрас у насекомых тоже разный. Да, и у тех и у других он в красно-чёрных тонах. Но боевой раскрас солдатиков из кругов, пятнышек и треугольников заметно контрастирует со скромным костюмом пожарника. А ещё пожарники никогда не собираются в дивизию из сотен и тысячей особей, в отличие от солдатиков. Знания этих простых фактов достаточно, чтобы надёжно отличать жуков от клопов.

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Но всё равно всегда найдутся люди, которые будут путать двух животных из разных отрядов насекомых. В первую очередь, из-за яркой окраски. И у жуков, и у клопов она выполняет одинаковую задачу: сообщать потенциальным хищникам, что конкретно эту букашку есть не стоит. Клопы-солдатики малы, но вонючи. В случае опасности они выделяют жидкость с резким запахом и горьким вкусом, которая напрочь отбивает аппетит.

Пожарники ничем не пахнут и на вкус (наверное) вполне себе пристойны. Только вот ядовиты. Эти жуки под завязку набиты кантаридином — ядом, который раздражают кожу даже при попадании. А внутри пищеварительного тракта он быстро всасывается и вызывает интоксикацию, плавно перетекающую в воспаление почек, печени и, в особо тяжёлых случаях, паралич. Пожарники так сильно полагаются на токсины, что решили ослабить бронирование организма. Их покровы стали мягкими и податливыми на ощупь. Отсюда и появилось официальное название семейства — мягкотелки.

Перепутать животных можно также и из-за образа жизни. И пожарники, и солдатики питаются другими насекомыми, да ещё и по схожим принципам. Первый впивается жвалами в жертву и впрыскивает разжижающие ферменты, прямо как пауки. Пожарник, быть может, не спасёт вас от огня, зато встанет на охрану вашего огорода от вредителей.

А вот солдатики прокалывают покровы своих жертв хоботками, высасывая внутренности, прямо как из пачки с соком. Бывает, и друг друга прокалывают. Причём поступают они так не только с насекомыми, но и с растениями. Именно поэтому армия солдатиков на огороде — завоюет ваши грядки без права на репарацию!

Но есть и третья причина, из-за которой животных путают друг с другом: нерадивые копирайтеры! По неизвестной мне причине в английском языке эти насекомые называются ровно наоборот. Жука-пожарника кличут «soldier beetles» — жук-солдат, а солдатика называют «firebug» — огненный жук. Не разбирающиеся в энтомологических тонкостях авторы просто переводят названия как есть, ещё больше запутывая читателя.

Как ни странно, но эта история может нас научить кое-чему полезному: проверять информацию! Если вы не уверены до конца в правдивости своих или чужих высказываний, изучите вопрос глубже. Вполне вероятно, вы быстро узнаете истину, стоит лишь копнуть поглубже.

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Метки: Пожарник   животные   интересно   насекомые   природа   солдатик   фото   
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7  комментариев
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62k
dima423 2 часа назад
Ложка и вилка, как их отличить... Звучит примерно так же тупо)
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2k
Stargazer 46 минут назад
Хрена ли там отличать жука от клопа.
Поколение дегенератов, блин.
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8k
Marlboro 50 минут назад
В мое время тех что слева (длинных) называли пискунчиками, т.к. когда их берешь в руку и закрываешь ладонь, они пищат. Мне было тогда лет 6. Сейчас их почти не вижу, зато сын собирает тех что справа - пожарники. Эх, детство детство, ты куда ушло...
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163
Igor (Игорь) Час назад
Это не клоп-солдатик, это крестоцветный клоп
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1k
DuckTales Час назад
О, помню и тех и тех по детству, солдаты всегда встречают меня на столбе от калитки на даченьке
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17k
ss 2 часа назад
О! Школьники подтянулись... У нас теперь здесь что? Выездные лекции для учащихся начальных классов?
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