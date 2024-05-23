Пожарник и солдатик: как их отличать

На самом деле отличить насекомых несложно, нужно лишь проявить немного внимательности.
Жуки-пожарники имеют вытянутое тельце. Они крупнее, до 1,5 сантиметров в длину, и изящнее. Особенно рядом с кругленькими клопами-солдатиками. Окрас у насекомых тоже разный. Да, и у тех и у других он в красно-чёрных тонах. Но боевой раскрас солдатиков из кругов, пятнышек и треугольников заметно контрастирует со скромным костюмом пожарника. А ещё пожарники никогда не собираются в дивизию из сотен и тысячей особей, в отличие от солдатиков. Знания этих простых фактов достаточно, чтобы надёжно отличать жуков от клопов.
Но всё равно всегда найдутся люди, которые будут путать двух животных из разных отрядов насекомых. В первую очередь, из-за яркой окраски. И у жуков, и у клопов она выполняет одинаковую задачу: сообщать потенциальным хищникам, что конкретно эту букашку есть не стоит. Клопы-солдатики малы, но вонючи. В случае опасности они выделяют жидкость с резким запахом и горьким вкусом, которая напрочь отбивает аппетит.
Пожарники ничем не пахнут и на вкус (наверное) вполне себе пристойны. Только вот ядовиты. Эти жуки под завязку набиты кантаридином — ядом, который раздражают кожу даже при попадании. А внутри пищеварительного тракта он быстро всасывается и вызывает интоксикацию, плавно перетекающую в воспаление почек, печени и, в особо тяжёлых случаях, паралич. Пожарники так сильно полагаются на токсины, что решили ослабить бронирование организма. Их покровы стали мягкими и податливыми на ощупь. Отсюда и появилось официальное название семейства — мягкотелки.
Перепутать животных можно также и из-за образа жизни. И пожарники, и солдатики питаются другими насекомыми, да ещё и по схожим принципам. Первый впивается жвалами в жертву и впрыскивает разжижающие ферменты, прямо как пауки. Пожарник, быть может, не спасёт вас от огня, зато встанет на охрану вашего огорода от вредителей.
А вот солдатики прокалывают покровы своих жертв хоботками, высасывая внутренности, прямо как из пачки с соком. Бывает, и друг друга прокалывают. Причём поступают они так не только с насекомыми, но и с растениями. Именно поэтому армия солдатиков на огороде — завоюет ваши грядки без права на репарацию!
Но есть и третья причина, из-за которой животных путают друг с другом: нерадивые копирайтеры! По неизвестной мне причине в английском языке эти насекомые называются ровно наоборот. Жука-пожарника кличут «soldier beetles» — жук-солдат, а солдатика называют «firebug» — огненный жук. Не разбирающиеся в энтомологических тонкостях авторы просто переводят названия как есть, ещё больше запутывая читателя.
Как ни странно, но эта история может нас научить кое-чему полезному: проверять информацию! Если вы не уверены до конца в правдивости своих или чужих высказываний, изучите вопрос глубже. Вполне вероятно, вы быстро узнаете истину, стоит лишь копнуть поглубже.
Источник:
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Поколение дегенератов, блин.