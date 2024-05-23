Пожарник и солдатик: как их отличать

Но есть и третья причина, из-за которой животных путают друг с другом: нерадивые копирайтеры! По неизвестной мне причине в английском языке эти насекомые называются ровно наоборот. Жука-пожарника кличут «soldier beetles» — жук-солдат, а солдатика называют «firebug» — огненный жук. Не разбирающиеся в энтомологических тонкостях авторы просто переводят названия как есть, ещё больше запутывая читателя.

Как ни странно, но эта история может нас научить кое-чему полезному: проверять информацию! Если вы не уверены до конца в правдивости своих или чужих высказываний, изучите вопрос глубже. Вполне вероятно, вы быстро узнаете истину, стоит лишь копнуть поглубже.