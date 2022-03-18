Вы не поверите, но все это обычная фасоль: 25 редких и невероятно прекрасных сортов

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Необычное из мира растений. мы уже рассказывали про кукурузу (ссылка в посте), на очереди фасоль. И это поистине чудесно, необычно и красиво!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Афтар, ты уже определись. Это обычная или редкая фасоль.
Прямо как в стишке: шёл высокий гражданин низенького роста.