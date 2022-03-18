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Вы не поверите, но все это обычная фасоль: 25 редких и невероятно прекрасных сортов

Вы не поверите, но все это обычная фасоль: 25 редких и невероятно прекрасных сортов (30 фото)

Автор:
18 марта 2022 19:32
Сообщество : Факты
Метки: интересное   красота   сорта   факты   фасоль   цвета   
1007
30

Необычное из мира растений. мы уже рассказывали про кукурузу (ссылка в посте), на очереди фасоль. И это поистине чудесно, необычно и красиво!

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Источник:

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Метки: интересное   красота   сорта   факты   фасоль   цвета   
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4  комментария
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10k
Максимка Полчаса назад
Вы не поверите, но все это обычная фасоль: 25 редких и невероятно прекрасных сортов (30 фото

Афтар, ты уже определись. Это обычная или редкая фасоль.
Прямо как в стишке: шёл высокий гражданин низенького роста.
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29k
Nataly Минуту назад
Красивая. Можно коллекцию собирать. А вкус разный, интересно?
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22k
Ego sum qui sum 10 минут назад
красивая, но когда сваришь все свою красоту потеряет
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
???
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