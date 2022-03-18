Почему тов. Сталин был не против того, чтобы кавалеристы РККА воевали за «За веру, царя и Отечество!»

Хотя в истории нашего государства были и такие случаи, когда то, что было сделано при царском режиме, который так ненавидели большевики, активно использовалось во благо Отечества.

Вот какую историю поведал нам в своих мемуарах маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев.

В сентябре 1941 года на стол товарища Сталина легла телеграмма от сердобольных партийцев, которые хотели то ли выслужиться перед вождем, то ли сыграть на опережение.

В телеграмме региональные партийцы жаловались тов. Сталину на один из вопиющих случаев. Мол, в одну из кавалерийских дивизий с оружейных складов поступили шашки, на эфесе которых был выгравирован царский лозунг «За веру, царя и Отечество!».