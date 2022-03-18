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Почему тов. Сталин был не против того, чтобы кавалеристы РККА воевали за «За веру, царя и Отечество!»

Почему тов. Сталин был не против того, чтобы кавалеристы РККА воевали за «За веру, царя и Отечество!» (3 фото)

Автор:
18 марта 2022 07:25
Сообщество : СССР
Метки: Великая Отечественная война   СССР   история   история СССР   кавалерия   
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Большевики, как известно, придавали особое значение своей идеологии и символике. На начальных этапах прстороения советского государства идеология большевизма зачастую насильно навязывалась обществу, пока окончательно (ну или почти окончательно) не победила.

Хотя в истории нашего государства были и такие случаи, когда то, что было сделано при царском режиме, который так ненавидели большевики, активно использовалось во благо Отечества.

Вот какую историю поведал нам в своих мемуарах маршал артиллерии Николай Дмитриевич Яковлев.

В сентябре 1941 года на стол товарища Сталина легла телеграмма от сердобольных партийцев, которые хотели то ли выслужиться перед вождем, то ли сыграть на опережение.

В телеграмме региональные партийцы жаловались тов. Сталину на один из вопиющих случаев. Мол, в одну из кавалерийских дивизий с оружейных складов поступили шашки, на эфесе которых был выгравирован царский лозунг «За веру, царя и Отечество!».

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Николай Дмитриевич подтвердил товарищу Сталину, что такие шашки действительно поступили в войска со складов. На большинстве из них «непотребную» надпись вытравили, но какая-то часть шашек с такой надписью, скорее всего, осталась. Они видимо и попали в войска.

Вот как сам маршал Яковлев описывал этот случай:

Выслушав меня, Сталин усмехнулся. А потом спросил:

– А скажите, товарищ Яковлев, можно ли этими шашками рубить врага?

– Конечно можно, товарищ Сталин! – ответил я.

Верховный, снова усмехнувшись, махнул рукой и сказал:

– Ну и пусть рубят «за веру, царя и отечество», не жалко. Ну а вы не обращайте внимание на телеграмму, товарищ Яковлев... – И тут же порвал её.

Возвращать огромную партию холодного оружия обратно на склады было делом затратным, да и время было не то. Поэтому клинки оставили, объяснив сей факт досадным недоразумением.

Вот так и воевали наши кавалерсты с лозунгом «За веру, царя и Отечество!»


Появление лозунга «За родину, за Сталина!» многие историки и специалисты военного дела считают прямой калькой царского «За веру, царя и Отечество!», ведь в обоих воззваниях присутствовал неподдельный русский патриотизм.


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Метки: Великая Отечественная война   СССР   история   история СССР   кавалерия   
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3  комментария
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19k
albedo 3 часа назад
Сталин НЕ запрещал носить царские БОЕВЫЕ награды:
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7k
Колорад 3 часа назад
Гражданская война закончилась в 1922, а Великая Отечественная началась в 1941. Коммунистам понадобилось 19 лет, что бы понять, что срать на свою историю, пусть и царскую, нельзя.
А западенские либерасты до сих пор носятся с западными помоями и льют их на наши головы.
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