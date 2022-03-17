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Мужик нашёл ещё одно применение антисептику

Мужик нашёл ещё одно применение антисептику (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   антисептик   видео   интересное   прикол   транспорт   фото   
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Помните те времена, когда антимасочники ругались в транспорте и отказывались соблюдать меры предосторожности? Так вот, этому мужчине коронавирусные меры оказались только на руку.

В сети появился забавный ролик, на котором мужчина использует антисептик в автобусе для своих личных нужд. Интересно, это и правда помогает?

Источник:

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Метки: Юмор   антисептик   видео   интересное   прикол   транспорт   фото   
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9  комментариев
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2k
azuver 46 минут назад
По моему у него нож в кармане.Нахлебается этой гадости и может пустить его в дело,не дай Бог.
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10k
Джон Уик 5 минут назад
Да он просто не знает как им пользоваться.
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9k
Dmitry Полчаса назад
Я конечно не химик, но по моему там должен быть или изопропиловый, либо метиловый спирт... Результат может быть очень фатальный...
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50k
noName 2 часа назад
Пить что то с изопропилом идея не очень...
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