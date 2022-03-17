Мужик нашёл ещё одно применение антисептику

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Помните те времена, когда антимасочники ругались в транспорте и отказывались соблюдать меры предосторожности? Так вот, этому мужчине коронавирусные меры оказались только на руку.
В сети появился забавный ролик, на котором мужчина использует антисептик в автобусе для своих личных нужд. Интересно, это и правда помогает?
Весь мир создан для него одного. Даже в автобусах поставили портативные похмелялки!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор антисептик видео интересное прикол транспорт фото
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