20 фото из Голливуда Марокко, где снимали все — от «Игры престолов» до «Гладиатора»

Atlas Film Studios находится недалеко от городка Уарзазат (Ouarzazate), и занимает она тысячи квадратных метров. На всех киностудиях принято разбирать декорации, но тут они остаются в качестве местных достопримечательностей. Все потому, что размер пустыни не имеет границ, и здесь просто огромное поле для хранения реквизита.

Около половины местного населения заняты на съемках: в кино они играют массовку, а иногда им даже достаются небольшие роли с несколькими репликами. Когда местные жители слышат о том, что в Уарзазат едет съемочная группа, то они готовятся к кастингу.

Иногда для этого приходится покрасить волосы, подстричься или сбрить бороду: в зависимости от того, о чем фильм. Тогда марокканцы могут стать похожими на афганцев, иранцев или египтян. Предлагаем вам прогуляться по этой киностудии и увидеть все собственными глазами.

Студия была основана в начале 1980-х годов, но до сих пор привлекает режиссеров из-за невысоких цен