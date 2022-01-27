20 фото из Голливуда Марокко, где снимали все — от «Игры престолов» до «Гладиатора»

Это одна из самых больших киностудий планеты, и находится она посреди марокканской пустыни. Местные жители снимаются в известных блокбастерах, начиная от исторических драм, заканчивая популярными сериалами.
Как вы представляете себе пейзаж какого-нибудь библейского или исторического эпоса? Вероятно, это бесплодные песчаные земли, которые окружают холмы и скалы красно-золотистых оттенков. Строения тут из глины, а крыши укрыты соломой. Именно так и выглядят бесконечные пейзажи Atlas Film Studios, куда приезжают именитые режиссеры, чтобы воплотить свои идеи. «Мумия», «Игра престолов», «Гладиатор», «Астерикс и Обеликс», «Страсти Христовы» — это лишь мизерная часть фильмов, которые были сняты на этих землях.
Atlas Film Studios находится недалеко от городка Уарзазат (Ouarzazate), и занимает она тысячи квадратных метров. На всех киностудиях принято разбирать декорации, но тут они остаются в качестве местных достопримечательностей. Все потому, что размер пустыни не имеет границ, и здесь просто огромное поле для хранения реквизита.
Около половины местного населения заняты на съемках: в кино они играют массовку, а иногда им даже достаются небольшие роли с несколькими репликами. Когда местные жители слышат о том, что в Уарзазат едет съемочная группа, то они готовятся к кастингу.
Иногда для этого приходится покрасить волосы, подстричься или сбрить бороду: в зависимости от того, о чем фильм. Тогда марокканцы могут стать похожими на афганцев, иранцев или египтян. Предлагаем вам прогуляться по этой киностудии и увидеть все собственными глазами.
Студия была основана в начале 1980-х годов, но до сих пор привлекает режиссеров из-за невысоких цен
Местные давно привыкли работать в киноиндустрии: этим зарабатывают около половины населения
Они не всегда работают в качестве актеров, но и как декораторы или помощники по благоустройству территории
Декорации оставляют для туристов: этот самолет засветился в «Жемчужине Нила» (1985 г.) с М. Дугласом
За время существования студии здесь сняли больше двухсот фильмов и телевизионных проектов
Эти грузовики фигурировали в нескольких фильмах, в том числе в «Мумии» и «Черном ястребе»
Студия похожа на страну огромных игрушек: все реквизиты хранятся, чтобы затем их снова использовать
Колесницы из фильма 2016 г. «Бен Гур»
Одно из самых больших сооружений — тибетский храм, созданный для фильма «Кундун» о Далай-Ламе
Вблизи видно, что сооружение перед храмом из пенопласта, за годы оно изрядно потрепалось
Внутри храм также очень правдоподобен: тут есть и статуя Будды
Но по зданию проложены рельсы, по которым ездит тележка с камерой, есть тут и лампы
В некоторых местах декорации стоят бок о бок, показывая разные эпохи: например, Древний Египет
А другой дом по соседству служил местом съемок для «Принца Персии»
Здесь есть и древнеегипетский храм, украшенный иероглифами
Но за воротами находится площадь, где Христос в исполнении М. Гибсона нес свой крест
Потрясающая копия Карнакского храма: она стала декорацией к «Мумии» и «Астериксу»
Улочка, за стенами домов на которой ничего нет, лишь строительные швы
Копия храмов Абу-Симбел из Египта
А этот городок фигурировал в «Царстве небесном» Ридли Скотта и был Юнкаем в «Игре престолов»
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