FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6027 постов • 1150 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
20 фото из Голливуда Марокко, где снимали все — от «Игры престолов» до «Гладиатора»

20 фото из Голливуда Марокко, где снимали все — от «Игры престолов» до «Гладиатора» (22 фото)

Автор:
27 января 2022 08:53
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   киностудия   места   съемки   фильм   фото   
719
22

Это одна из самых больших киностудий планеты, и находится она посреди марокканской пустыни. Местные жители снимаются в известных блокбастерах, начиная от исторических драм, заканчивая популярными сериалами.

Как вы представляете себе пейзаж какого-нибудь библейского или исторического эпоса? Вероятно, это бесплодные песчаные земли, которые окружают холмы и скалы красно-золотистых оттенков. Строения тут из глины, а крыши укрыты соломой. Именно так и выглядят бесконечные пейзажи Atlas Film Studios, куда приезжают именитые режиссеры, чтобы воплотить свои идеи. «Мумия», «Игра престолов», «Гладиатор», «Астерикс и Обеликс», «Страсти Христовы» — это лишь мизерная часть фильмов, которые были сняты на этих землях.

×
×

Atlas Film Studios находится недалеко от городка Уарзазат (Ouarzazate), и занимает она тысячи квадратных метров. На всех киностудиях принято разбирать декорации, но тут они остаются в качестве местных достопримечательностей. Все потому, что размер пустыни не имеет границ, и здесь просто огромное поле для хранения реквизита.


Около половины местного населения заняты на съемках: в кино они играют массовку, а иногда им даже достаются небольшие роли с несколькими репликами. Когда местные жители слышат о том, что в Уарзазат едет съемочная группа, то они готовятся к кастингу.


Иногда для этого приходится покрасить волосы, подстричься или сбрить бороду: в зависимости от того, о чем фильм. Тогда марокканцы могут стать похожими на афганцев, иранцев или египтян. Предлагаем вам прогуляться по этой киностудии и увидеть все собственными глазами.

Студия была основана в начале 1980-х годов, но до сих пор привлекает режиссеров из-за невысоких цен

Местные давно привыкли работать в киноиндустрии: этим зарабатывают около половины населения

Они не всегда работают в качестве актеров, но и как декораторы или помощники по благоустройству территории

Декорации оставляют для туристов: этот самолет засветился в «Жемчужине Нила» (1985 г.) с М. Дугласом

За время существования студии здесь сняли больше двухсот фильмов и телевизионных проектов

Эти грузовики фигурировали в нескольких фильмах, в том числе в «Мумии» и «Черном ястребе»

Студия похожа на страну огромных игрушек: все реквизиты хранятся, чтобы затем их снова использовать

Колесницы из фильма 2016 г. «Бен Гур»

Одно из самых больших сооружений — тибетский храм, созданный для фильма «Кундун» о Далай-Ламе

Вблизи видно, что сооружение перед храмом из пенопласта, за годы оно изрядно потрепалось

Внутри храм также очень правдоподобен: тут есть и статуя Будды

Но по зданию проложены рельсы, по которым ездит тележка с камерой, есть тут и лампы

В некоторых местах декорации стоят бок о бок, показывая разные эпохи: например, Древний Египет

А другой дом по соседству служил местом съемок для «Принца Персии»

Здесь есть и древнеегипетский храм, украшенный иероглифами

Но за воротами находится площадь, где Христос в исполнении М. Гибсона нес свой крест

Потрясающая копия Карнакского храма: она стала декорацией к «Мумии» и «Астериксу»

Улочка, за стенами домов на которой ничего нет, лишь строительные швы

Копия храмов Абу-Симбел из Египта

А этот городок фигурировал в «Царстве небесном» Ридли Скотта и был Юнкаем в «Игре престолов»

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интересно   кино   киностудия   места   съемки   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
449
Андрей Сторожук Полчаса назад
Мел Гибсон Христа не играл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото) «А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото) 15 скрытых деталей в известных фильмах 15 скрытых деталей в известных фильмах 12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться 12 крутых персонажей, которые появились всего в одной сцене, но успели запомниться Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн" Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн" 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

410942



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
38
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Странные и забавные объявления
3
87
Странные и забавные объявления
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
1
89
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото)
«А ты налей и отойди». Кем стала девочка из популярной рекламы сока (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот хитрец!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#кино#интересное#подборка#в мире#полиция#фотографии#Спорт
#Юмор#факты#история#Ynews#аварии#авто аварии#автомобили#дети#автомир#фильм
#интересно#животные#люди#Приколы#дтп#Россия#Москва#США#снег#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться