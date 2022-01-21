10 эпичных случаев во время съемок фильмов

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Независимо от того, насколько драматичен и насыщен событиями фильм - иногда самое интересное и даже пугающее происходит за кадром. Посмотрим на 10 закулисных инцидентов и любопытных событий, которые произошли во время съемок известных фильмов.
1. "Звездные войны" чуть не вызвали настоящую войну
Фильм "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" снимали в пустынях Туниса в 1975 году. Тогда ливийское правительство начало беспокоиться из-за огромной "военной машины", которая находилась недалеко от их границы. На самом деле это был песчаный краулер Jawa, использовавшийся во многих фильмах "Звездных войн". Ливийский лидер Муаммар Каддафи опасался, что эта громадина означала надвигающееся вторжение из соседнего Туниса. Он даже передал Тунису сообщение с просьбой прекратить наращивание военной мощи, чтобы избежать начала конфликта. Правительство Туниса попросило режиссера Джорджа Лукаса убрать краулер подальше от границы - после чего его переместили в более укромное место.
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2. Краска во время съемок "Бен-Гур" окрасила актеров
"Бен-Гур" (1959) считается одним из величайших исторических фильмов всех времен. Тогда не было возможности делать крутые спецэффекты, и когда режиссеры решили сделать воду в водоеме ярче, они пригласили химика. Его попросили окрасить воду под цвет Средиземного моря. Химик засыпал в воду порошок, после чего вода действительно приобрела нужный голубой оттенок, но при этом поверхность и лодка покрылась странной коркой. Компании MGM пришлось потратить много средств, чтобы удалить корку с поверхностей. Кроме того, один из актеров упал в окрашенную воду, после чего у него окрасилась кожа.
3. Во время съемок фильма "Волшебник страны Оз" пострадали две актрисы
Во время съемок фильма "Волшебник страны Оз" (1939) пострадала актриса Маргарет Гамильтон, сыгравшая злую ведьму. Актриса получила ожог лица второй степени и ожог третьей степени на руке во время съемки ее "выхода из огня". Из-за ошибки создателей фильма, пламя появилось позже запланированного. Актрисе пришлось взять шестинедельный отпуск для выздоровления, а после выхода на съемки она отказалась работать с огнем. После этого ее дублерша Бетти Данко также получила жуткие ожоги - у нее на всю жизнь остались рубцы на ногах.
4. Чубакку из "Звездных войн" постоянно защищали от охотников
Во время съемок “Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая” (1983) в лесах Тихоокеанского северо-запада, актера Питера Мэйхью, сыгравшего Чубакку, постоянно защищали от охотников на "снежного человека". Рост актера составлял 2,18 метра, и в костюме своего персонажа он действительно походил на странное существо. Члены съемочной группы всегда следили за тем, чтобы Мэйхью не уходил слишком далеко со съемочной площадки.
5. Конфуз на съемках фильма "Славные парни"
На съемках фильма "Славные парни" в сцене убийства Паука, которого сыграл Майкл Империоли, артист глубоко порезал руку. В момент выстрелов в него он настолько сильно сжал стакан, что стекло лопнуло прямо у него в руках. Его отвезли в больницу, где случился небольшой курьез. Врачи увидели, что рубашка актера в крови (по сюжету ему стреляли в грудь, и кровь была искусственной), и повезли его в реанимацию, чтобы достать пули. Но под рубашкой они не увидели ничего, кроме проводов. После этого бедного Империоли с поврежденной рукой отправили в другое отделение.
6. Съемочная группа "Титаника" отравилась наркотиком
В последнюю ночь съемок актёры и некоторые члены съёмочной группы "Титаника" (1997) отравились супом из моллюсков, куда кто-то добавил фенциклидин - наркотик, вызывающий галлюцинации и нарушающий координацию движений. Ужин актерам предоставила кейтеринговая компания в Новой Шотландии, Канада. Примерно через 15 минут после еды актеры и съемочная группа начали чувствовать себя странно - некоторые смеялись, некоторые плакали, а других - тошнило. Пострадавших доставили в местную больницу, но никто так и не узнал, кто добавил в суп наркотик.
7. Джим Керри чуть не бросил съемки в "Гринче" из-за костюма
Каждый съемочный день фильма "Гринч — похититель Рождества" (2000) Джиму Керри приходилось несколько часов накладывать макияж. Максимальное время, которое потратили на это, составило 8,5 часов. Актер носил костюм из спандекса, покрытый шерстью яка, и несколько лицевых протезов. На одном из интервью позже Керри сказал, что каждый день чувствовал себя "похороненным заживо" в этом одеянии. Он пожаловался режиссеру, и команда наняла специалиста, который обучал сотрудников ЦРУ тому, как переносить пытки. С Керри провели психологические манипуляции, чтобы он легче переносил процесс наложения грима - и кроме того, он часто курил в процессе.
8. На Мелани Гриффит набросился лев во время съемок фильма "Рёв"
При создании фильма "Рёв" (1980) пострадала актриса Мелани Гриффит. Актриса чуть не потеряла глаз, когда на нее напал лев во время съемок. Ей потребовались десятки швов и пластическая операция. Пострадал также и оператор-постановщик Ян де Бонт, которому потребовалось наложить 120 швов. За всё время съемок фильма, львы напали на актеров и членов команды около 70 раз.
9. Айла Фишер чуть не утонула на съемках "Иллюзии обмана"
В 2013 году актриса Айла Фишер рассказала, что она чуть не утонула во время съемок трюка с водой в "Иллюзии обмана". До этого момента актриса успешно практиковалась в трюке. Чтобы обеспечить ее безопасность, в резервуаре с водой поместили тревожную кнопку и рядом - дайвера. Однако, во время съемок трюка цепи Фишер запутались, поэтому она не смогла дотянуться до тревожной кнопки и подать сигнал дайверу о том, что попала в беду. Но каким-то образом она смогла задержать дыхание на 2,5 минуты, распутала цепи и в итоге выполнила трюк. Часть этой сцены попала в фильм.
10. Джон Хьюз написал сценарий фильма "Один дома" за девять дней
В 1989 году сценарист и режиссер Джон Хьюз написал сценарий культового фильма "Один дома" за девять дней. По рассказам сына режиссера, Джейми, во время создания сценария его отец просто задался вопросом - что произойдет, если один из детей случайно останется в одиночестве на семейном отдыхе. Кроме того, последние 44 страницы сценария Хьюз написал за восемь часов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор, ты что - бредишь? Макет краулера был высотой в 40 См. А ради крупных планов, просто строили деревянный щит на котором рисовали и приделывали различные части, вроде гусениц. Никто в пустыне не строил никаких полномасштабных моделей.
Понимаю, что ты откуда-то скопировал инфу чтоб сделать пост на фишках. Но ты ж хотя бы проверяй то что постишь.
Дальше первого пункта читать не стал, думаю если и там бред сивой кобылы - тебя поправят остальные.