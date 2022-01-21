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10 эпичных случаев во время съемок фильмов

10 эпичных случаев во время съемок фильмов (11 фото)

Автор:
21 января 2022 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   съёмки   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Независимо от того, насколько драматичен и насыщен событиями фильм - иногда самое интересное и даже пугающее происходит за кадром. Посмотрим на 10 закулисных инцидентов и любопытных событий, которые произошли во время съемок известных фильмов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   подборка   съёмки   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Ivan Час назад
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Example 6.2.6 16 минут назад
1. "Звездные войны" чуть не вызвали настоящую войну.

Автор, ты что - бредишь? Макет краулера был высотой в 40 См. А ради крупных планов, просто строили деревянный щит на котором рисовали и приделывали различные части, вроде гусениц. Никто в пустыне не строил никаких полномасштабных моделей.

Понимаю, что ты откуда-то скопировал инфу чтоб сделать пост на фишках. Но ты ж хотя бы проверяй то что постишь.

Дальше первого пункта читать не стал, думаю если и там бред сивой кобылы - тебя поправят остальные.
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mercure

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