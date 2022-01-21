10 эпичных случаев во время съемок фильмов

В 2013 году актриса Айла Фишер рассказала, что она чуть не утонула во время съемок трюка с водой в "Иллюзии обмана". До этого момента актриса успешно практиковалась в трюке. Чтобы обеспечить ее безопасность, в резервуаре с водой поместили тревожную кнопку и рядом - дайвера. Однако, во время съемок трюка цепи Фишер запутались, поэтому она не смогла дотянуться до тревожной кнопки и подать сигнал дайверу о том, что попала в беду. Но каким-то образом она смогла задержать дыхание на 2,5 минуты, распутала цепи и в итоге выполнила трюк. Часть этой сцены попала в фильм.