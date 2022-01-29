Что такое арктические миражи?

Так, редкое природное явление, названное по имени архипелага Новая Земля, было зафиксировано еще в конце 16 века. В январе 1597 года экипаж корабля Виллема Баренца увидел на горизонте восход солнца. Но дело в том, что на этой широте в январе еще длится полярная ночь - и закончиться она должна была только в конце февраля, а то и позже. Позднее мнимое солнце видели здесь, а также в Антарктике и другие путешественники. Научное сообщество признало существование такого оптического явления лишь в XX веке: до того ложный восход связывали с галлюцинациями.

Сегодня мы знаем, что этот мираж связан с аномально сильным преломлением света в атмосфере, которое возникает при неподвижном воздухе, теплом на большой высоте и морозным внизу, например, над поверхностью океана. Мнимое солнце выглядит как полоса света, выглядывающая над горизонтом, и очень похожа на настоящий рассвет над океаном. Эффект Новой Земли относят к верхним миражам, отражающим предметы, находящиеся очень далеко от наблюдателя.

Острова-призраки