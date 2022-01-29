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Что такое арктические миражи?

Что такое арктические миражи? (8 фото)

Автор:
29 января 2022 09:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: арктический мираж   красота   мираж   природа   удивительно   фото   
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За Полярным кругом можно наблюдать иллюзорное солнце, леса, горы и даже целые острова-призраки.

Представьте, что смотрите на морозное небо, а в нем отчетливо видны ледяные горы и очертания деревьев, будто в дымке. Такие оптические иллюзии возникают в Арктике.


Фата-моргана

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Хотя это природное явление обычно ассоциируется с жаркими пустынями, фата-моргана периодически показывается и в Заполярье. Так, в Мурманской области, в городе Апатиты, местные жители несколько раз за зиму наблюдают мнимые пейзажи.

«Он вызван тем, что в атмосфере формируются несколько слоев разной температуры, - объясняет Валерий Демин, научный сотрудник Полярного геофизического института. - Возникает эффект линзы, отклоняющей лучи света. Изображение может быть разным - перевернутым или прямым».

В Апатитах такие арктические миражи обычно возникают над озером Имандра за городом. Оно находится в окружении сопок, и зимой над ним собирается холодный и довольно плотный воздух, который и работает как линза. Картины при этом получаются самыми причудливыми, но при этом весьма реалистичными.

Такое явление иногда можно увидеть и в Санкт-Петербурге, и на Дальнем Востоке.


Эффект Новой Земли

Самые эффектные миражи образуются в Северном Ледовитом океане, где очень холодная вода круглый год, но при этом может быть теплый воздух с континента, который оказывается сверху холодного. Температурные слои не перемешиваются между собой, что и создает подходящие условия для четких и продолжительных оптических иллюзий.

Так, редкое природное явление, названное по имени архипелага Новая Земля, было зафиксировано еще в конце 16 века. В январе 1597 года экипаж корабля Виллема Баренца увидел на горизонте восход солнца. Но дело в том, что на этой широте в январе еще длится полярная ночь - и закончиться она должна была только в конце февраля, а то и позже. Позднее мнимое солнце видели здесь, а также в Антарктике и другие путешественники. Научное сообщество признало существование такого оптического явления лишь в XX веке: до того ложный восход связывали с галлюцинациями.


Сегодня мы знаем, что этот мираж связан с аномально сильным преломлением света в атмосфере, которое возникает при неподвижном воздухе, теплом на большой высоте и морозным внизу, например, над поверхностью океана. Мнимое солнце выглядит как полоса света, выглядывающая над горизонтом, и очень похожа на настоящий рассвет над океаном. Эффект Новой Земли относят к верхним миражам, отражающим предметы, находящиеся очень далеко от наблюдателя.


Острова-призраки

Людям мерещатся не только отдельные пейзажи, но и целые острова. Так, на британской карте мира 1922 года можно увидеть остров Земля Санникова в Северном Ледовитом океане. В начале 19 века русский путешественник Яков Санников был в районе Новосибирских островов и увидел вдалеке на севере «обширную землю»: на морем поднимались «высокие каменные горы». Кроме того, он заметил и птиц, улетавших в ту сторону, из чего сделал вывод, что тот остров теплый. Позднее ученые совершили несколько экспедиций в те края, но ничего не обнаружили, кроме океанских льдов, хотя многие на самом деле поверили в существование Земли Санникова.

Об одной такой экспедиции даже был снят одноименный советский фантастический фильм 1973 года.



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Метки: арктический мираж   красота   мираж   природа   удивительно   фото   
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