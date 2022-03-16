22 примера нарушения техники безопасности, от которых то ли смешно, то ли страшно

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В бессмертии с этими ребятами даже вампиры не потягаются. Но рано или поздно госпожа Удача ко всем поворачивается спиной, так что давайте-ка не будем пытаться повторить эти трюки дома!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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