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Сообщество Удивительное рядом 279 постов • 47 подписчиков подписаться
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22 примера нарушения техники безопасности, от которых то ли смешно, то ли страшно

22 примера нарушения техники безопасности, от которых то ли смешно, то ли страшно (23 фото)

Автор:
16 марта 2022 08:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Охрана труда   Юмор   бессмертные   опасные трюки   работа   слабоумие и отвага   техника безопасности   
3551
23

В бессмертии с этими ребятами даже вампиры не потягаются. Но рано или поздно госпожа Удача ко всем поворачивается спиной, так что давайте-ка не будем пытаться повторить эти трюки дома!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Охрана труда   Юмор   бессмертные   опасные трюки   работа   слабоумие и отвага   техника безопасности   
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4  комментария
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748
Василий 37 минут назад
А это отличная идея !
Надо только чуть-чуть доработать!
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 43 минуты назад
Сколько можно одно и то же
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