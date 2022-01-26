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Когда выгорание подкралось незаметно: с юмором о модном нынче термине

Когда выгорание подкралось незаметно: с юмором о модном нынче термине (21 фото)

Автор:
26 января 2022 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   выгорание   прикол   работа   стресс   усталость   учеба   
2663
21
Эмоциональное выгорание - состояние умственного, физического или эмоционального истощения и тревожности, возникающее на фоне сильного стресса. В данном посте постараемся посмотреть на себя со стороны, разбавив этот кошмар мемами и шутками (иначе никак).
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Метки: Юмор   выгорание   прикол   работа   стресс   усталость   учеба   
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Алексей 2 часа назад
Есть офигенное средство от выгорания. Помогает, эффективность 100%
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Andrey G Минуту назад
Не понимаю все эти сопли про выгорание.
Утром встал и пошёл пахать поле и у скотины управляться. Не надо тебе такое, Паши в офисе. Устал и тебе не нравится, поменяй работу, в наше время работ хоть жопой жуй, а интернетные работы можно делать хоть из пятой точки. Но решать проблемы надо будет всегда, таков закон природы/работы.
Устал, запарился от работы, понимаю. Первое, надо знать меру, работа никогда не кончится. Второе, сила духа/стержень/антистресс и прочие слова, описывающие твою выносливость. Это необходимо повышать или тренировать. Запишись на тренировку, найди хобби, которое будет тебя вдохновлять или ещё что-нибудь. Хватит ныть. Третье, друзья/товарищи/поседели с родственниками. Это поможет уберечь вас от мошенничества/психолога/куча личностного роста. Пошёл посидел с друзьями, выговорился и расслабил душу. Нехер на фишки пост о "тяжолой жизни" тыкать.
Последнее, займись спортом. Это было в пункте 2. Спорт тратит энергию организма, сжигает калории и делает твой организм здоровым. У тебя не остаётся времени "думать одну мысль долго". Хватит ныть.
Не хочешь работать, сделай так, чтобы на тебя работали, а ты мог сидеть и в носу сверлить, благо эволюция дала нам достаточно пальцев. Не можешь так сделать, ну тогда извини, иди в поле, там ещё вон скока не вспахано.
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Hunson Abadeer 3 минуты назад
все такие нежные и ранимые стали. Выгорают видите ли. Ой как сложно жить сейчас
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Шиц Час назад
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