Как изменились актеры сериала "Счастливы вместе"

Наталье Бочкаревой было всего 26 лет, когда она стала играть Дашу Букину, хотя изначально роль была отведена для Эвелины Блёданс, но когда режиссеры увидели на площадке Бочкареву, изменили своё решение в пользу малоизвестной актрисы.



За время съемок Наталья вышла замуж за адвоката Николая Борисова, от которого родила сына Ивана и дочь Марию. В 2014 году супруги развелись. Сейчас у актрисы новый избранник, но об отношениях с ним она предпочитает не распространятся.