Как изменились актеры сериала "Счастливы вместе"

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Наверное, нету ни одного русскоязычного человека, который не видел хоть одну серию данного сериала. Этот комедийный телесериал – русская адаптация американского сериала «Женаты … с детьми» и как вы могли уже догадаться речь пойдет о «Счастливых вместе».
В этом посте я хочу рассказать вам что стало с героями данного сериала начиная с 2006 по 2022 год.
Видео сверху, а пост внутри :)
В этом посте я хочу рассказать вам что стало с героями данного сериала начиная с 2006 по 2022 год.
Видео сверху, а пост внутри :)
Виктор Логинов
Популярность к Виктору Логинову пришла во время сьёмок телесериала «Счастливы вместе», хотя роль он получил не сразу. После того, как актер кардинально изменил свой образ его утвердили и он отправился в Москву на сьемки.
После окончания сериала актер стал очень востребован, его приглашали вести разные передачи на ТВ, среди которых – шоу «Интуиция», «Суперинтуиция», «Ешь и худей», «Кулинарный поединок» и другие. Актер работал на телеканалах «Перец», НТВ, Ю, Россия-1 и «Доверие».
После окончания сериала актер стал очень востребован, его приглашали вести разные передачи на ТВ, среди которых – шоу «Интуиция», «Суперинтуиция», «Ешь и худей», «Кулинарный поединок» и другие. Актер работал на телеканалах «Перец», НТВ, Ю, Россия-1 и «Доверие».
Участие в сериале изменило и личную жизнь актера. На площадке он познакомился с ассистенткой режиссера Ольгой, которая стала его третьей супругой. В браке у Логиновых родились сыновья Саша и Ваня. Но после пяти лет брака пара подала на развод.
В 2020-м актер женился в четвертый раз: его избранницей стала Мария Гуськова, которая младше его более чем на 20 лет.
Сегодня Логинову 47 лет, у него 5-ро детей, есть и приёмные и 4 брака за спиной.
Актер продолжает работать в театре и сниматься в эпизодах российских сериалов, а также участвовать в различных телешоу в качестве гостя.
Актер продолжает работать в театре и сниматься в эпизодах российских сериалов, а также участвовать в различных телешоу в качестве гостя.
Наталье Бочкаревой было всего 26 лет, когда она стала играть Дашу Букину, хотя изначально роль была отведена для Эвелины Блёданс, но когда режиссеры увидели на площадке Бочкареву, изменили своё решение в пользу малоизвестной актрисы.
За время съемок Наталья вышла замуж за адвоката Николая Борисова, от которого родила сына Ивана и дочь Марию. В 2014 году супруги развелись. Сейчас у актрисы новый избранник, но об отношениях с ним она предпочитает не распространятся.
За время съемок Наталья вышла замуж за адвоката Николая Борисова, от которого родила сына Ивана и дочь Марию. В 2014 году супруги развелись. Сейчас у актрисы новый избранник, но об отношениях с ним она предпочитает не распространятся.
После съемок в сериале популярность актрисы резко возросла: ее пригласили сниматься в картинах «И отцы, и дети», «Квартал» и «Мегаджунглис». Во время участия в проекте «Танцы со звездами», ради которого актрисе пришлось сбросить около 20 килограммов, ее заметил Филипп Киркоров. Вместе они записали песню «Джалма».
Сейчас актрисе 41 год, пару лет назад её задержали с наркотиками, оштрафовали и лишили прав на 2 года. Но несмотря на криминальную историю, она продолжает играть в фильмах и театре, однако прежней популярности они ей не приносят.
Дарья Сагалова, сыгравшая дочь Букиных – Светку, изначально была не в восторге от своей роли, но её всё таки уговорили сыграть.
На роль Светы Букиной Дарью утвердили быстро – ее образ полностью совпадал с тем, что хотели видеть продюсеры. Несмотря на успешное участие во многих телешоу и множество приглашений сниматься в кино, Сагалова актерскую карьеру продолжать не стала. Зато вернулась к истинному призванию: в детстве Дарья занималась хореографией, после окончания сериала девушка открыла танцевальную школу, где преподает по сей день.
На роль Светы Букиной Дарью утвердили быстро – ее образ полностью совпадал с тем, что хотели видеть продюсеры. Несмотря на успешное участие во многих телешоу и множество приглашений сниматься в кино, Сагалова актерскую карьеру продолжать не стала. Зато вернулась к истинному призванию: в детстве Дарья занималась хореографией, после окончания сериала девушка открыла танцевальную школу, где преподает по сей день.
Сейчас актрисе 36 лет, она замужем за Константином Масленниковым, занимается бизнесом и воспитывает 3их детей.
Александр Якин в отличии от своей экранной сестры продолжил актёрскую карьеру. После сьемок в ситкоме «Счастливы вместе» ему удалось получить ещё одну главную роль в сериале «Восьмидесятые». А спустя ещё год, получил роль второго плана в сериале «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Во время сьёмок сериала «Счастливы вместе» за актером закрепился образ неудачника и долгое время девушки наотрез отказывались с ним встречаться. Но зимой 2015 года Александр женился на однокурснице, актрисе Анне Зайцевой.
С 2012 года актер состоит в «Театре Наций». Сейчас актеру 31 год. и он уделяет основное время театральной деятельности, но и от ролей в кино не отказывается.
С 2012 года актер состоит в «Театре Наций». Сейчас актеру 31 год. и он уделяет основное время театральной деятельности, но и от ролей в кино не отказывается.
Юле Захаровой досталась одна из самых ярких ролей сериала. Лена Полено одна из самых колоритных героинь, по сюжету - постоянно конфликтовала с Геной Букиным. В жизни же Захарова и Логинов дружат, а в шоу «Секрет на миллион с Виктором Логиновым» Юлю пригласили в качестве хорошего друга актера.
Сейчас актрисе 41 год, она продолжает играть в гоголевском театре, со спектаклями гастролирует по стране, лишь изредка уделяя время кино. О личной жизни актрисы известно мало: жила в гражданском браке с Константином Богомоловым, а после встречалась с гитаристом Александром Дорониным.
Сейчас актрисе 41 год, она продолжает играть в гоголевском театре, со спектаклями гастролирует по стране, лишь изредка уделяя время кино. О личной жизни актрисы известно мало: жила в гражданском браке с Константином Богомоловым, а после встречалась с гитаристом Александром Дорониным.
Первого мужа Лены сыграл Алексей Секирин, который ещё до сьёмок в сериале был известен по театральным ролям.
Личная жизнь актера оказалась под пристальным вниманием прессы, когда у него начался роман с популярной, на то время, певицей Анастасией Стоцкой. Пара встречалась 5 лет и даже обвенчалась, но регистрировать брак официально отказалась. Брак развалился после первого сезона «Счастливых вместе».
Личная жизнь актера оказалась под пристальным вниманием прессы, когда у него начался роман с популярной, на то время, певицей Анастасией Стоцкой. Пара встречалась 5 лет и даже обвенчалась, но регистрировать брак официально отказалась. Брак развалился после первого сезона «Счастливых вместе».
Сам Секирин ушел из "Счастливы вместе" в 2010 году. Причина до сих пор неизвестна, в СМИ предполагали, что из-за конфликта с продюсерами сериала.
Сегодня Алексею 43, он мелькает в сериалах на ТВ, но только в эпизодических ролях.
Сегодня Алексею 43, он мелькает в сериалах на ТВ, но только в эпизодических ролях.
Роль второго мужа соседки Лены сыграл Павел Савинков. Свою актерскую карьеру начал именно с роли Толика в ситкоме «Счастливы вместе», но до этого хорошо зарекомендовал себя на сцене театра. В гоголевском «Ревизоре» Павел сыграл Бобчинского, в «Белой гвардии» Михаила Булгакова – юнкера, в спектакле «Спартанец» Савинкову доверили роль Бога, а в шекспировском «Короле Лире» – герцога Эльзасского.
Из театра ему пришлось уйти тогда, когда начал сниматься в сериале, совмещать театральную сцену и съемочную площадку никак не получалось.
Актерскую карьеру Павел не забросил и в отличии от своих коллег ещё появляется на экране.
В 2011 году зрители увидели артиста в детективном сериале «Метод Лавровой». Павел Савинков также снялся в мелодрамах «Сломанные судьбы», «Переезд» и «Тест на любовь». В двух последних российскому артисту достались главные роли.
Актерскую карьеру Павел не забросил и в отличии от своих коллег ещё появляется на экране.
В 2011 году зрители увидели артиста в детективном сериале «Метод Лавровой». Павел Савинков также снялся в мелодрамах «Сломанные судьбы», «Переезд» и «Тест на любовь». В двух последних российскому артисту достались главные роли.
В 2016 году фильмография актера пополнилась сразу на две картины, где Павлу достались крупные роли. На экраны вышли мелодрама «Осиное гнездо» и сериал о 1990-х «Челночницы».
В 2017-м на экраны вышел комедийный сериал «Улица», в котором он сыграл главную роль - Андрея, бывшего олигарха, который в одночасье разорился и вынужден был переехать с семьей в обычный район Москвы, где когда-то вырос.
Сегодня 40-летний актер счастливо женат на актрисе Александре Стрельциной, которая родила ему дочь Симу.
В 2017-м на экраны вышел комедийный сериал «Улица», в котором он сыграл главную роль - Андрея, бывшего олигарха, который в одночасье разорился и вынужден был переехать с семьей в обычный район Москвы, где когда-то вырос.
Сегодня 40-летний актер счастливо женат на актрисе Александре Стрельциной, которая родила ему дочь Симу.
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