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Домашние питомцы всегда готовы подарить свою заботу

Домашние питомцы всегда готовы подарить свою заботу (16 фото)

Автор:
15 марта 2022 10:09
Сообщество : Животные
Метки: домашние питомцы   домашний питомец   животные   забота   люди   фото   
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Хотя домашние питомцы не могут выразить всю свою любовь словами, они способны проявить её в деле, да ещё как!

В нужный момент коты и собаки всегда оказываются рядом и готовы поддержать и подбодрить, а в отсутствии хозяев они очень по ним скучают. Но проявления любви и заботы относятся не только к любимым хозяевам, но и к пушистым собратьям! Давайте же взглянем на самых добрых и преданных питомцев.


Жена беременна, и кот не перестаёт обнимать её живот

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В университете, где я работаю, собачки помогают студентам справиться со стрессом перед экзаменами

Мы покупали кроватку не совсем для этого

После отпуска мой парень снова пошёл на работу. Наш пёс по нему скучает

Восстанавливаюсь после операции, и вот кто всё время рядом

Переживал, что собаки забудут обо мне, когда я съеду

Сегодня понял, что это совсем не так.


Кот в ветеринарной клинике помогает другим животным

Мой пёс всегда ходил за мной… До этого момента

Жена принимает душ, наш пёс её ждёт

Настоящий друг поможет во всём

Посетитель, с которым выздоровление идёт гораздо быстрее

Зелёная кнопка нужна для того, чтобы щенок просился на улицу. Но он этого ещё не понял

Однако кот всегда готов прийти ему на помощь.


Лео пытается сделать так, чтобы его другу стало лучше

Мой пёс всегда чувствует, когда мне плохо

Каждое утро, когда я ухожу на работу, моя собака делает так

Что ж, кажется, мы ещё раз убедились, что людям можно поучиться заботе у домашних питомцев!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: домашние питомцы   домашний питомец   животные   забота   люди   фото   
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