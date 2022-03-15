Домашние питомцы всегда готовы подарить свою заботу

В нужный момент коты и собаки всегда оказываются рядом и готовы поддержать и подбодрить, а в отсутствии хозяев они очень по ним скучают. Но проявления любви и заботы относятся не только к любимым хозяевам, но и к пушистым собратьям! Давайте же взглянем на самых добрых и преданных питомцев.

Жена беременна, и кот не перестаёт обнимать её живот