Мужчина спрятал под одеждой 52 рептилии

Этот незнакомец, пытавшийся попасть на территорию США из Мексики, сразу вызвал у пограничников подозрения.
Сотрудники пограничного контроля в Сан-Диего (Калифорния, США) тщательно обыскали автомобиль мужчины, но ничего запрещённого не нашли.
Однако, все подозрения подтвердились, когда начался личный досмотр. Под одеждой нарушителя обнаружилось множество мешочков, в которых сидели 9 змей и 43 жабовидных ящерицы.
Нарушителя немедленно арестовали за попытку контрабанды, но его проблемы могут быть даже серьёзнее, ведь перевозимые создания находятся под угрозой исчезновения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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