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Мужчина спрятал под одеждой 52 рептилии

Мужчина спрятал под одеждой 52 рептилии (3 фото)

Автор:
14 марта 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   нарушая закон   рептилии   фото   
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Этот незнакомец, пытавшийся попасть на территорию США из Мексики, сразу вызвал у пограничников подозрения.

Сотрудники пограничного контроля в Сан-Диего (Калифорния, США) тщательно обыскали автомобиль мужчины, но ничего запрещённого не нашли.


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Однако, все подозрения подтвердились, когда начался личный досмотр. Под одеждой нарушителя обнаружилось множество мешочков, в которых сидели 9 змей и 43 жабовидных ящерицы.


Нарушителя немедленно арестовали за попытку контрабанды, но его проблемы могут быть даже серьёзнее, ведь перевозимые создания находятся под угрозой исчезновения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   люди   нарушая закон   рептилии   фото   
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