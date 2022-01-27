Почему в электричках изменили форму кабины

И поэтому немудрено, что знаменитая советская электричка ЭР 2 (Электропоезд Рижский 2-й тип), которая выпускалась на Рижском вагоностроительном заводе, имела так называемую круглую кабину головного вагона. Её ещё называли "кругломордая".

И такая округлая форма была выбрана не исходя из чьих-то предпочтений о красоте, а просто потому, что у скруглённой "морды" коэффициент лобового сопротивления воздуху ниже, чем у какого-нибудь "кирпича". Для этого не нужны современные компьютеры, которых ещё пока не было в 1962 году.