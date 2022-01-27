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Почему в электричках изменили форму кабины

Почему в электричках изменили форму кабины (7 фото)

Автор:
27 января 2022 09:46
Сообщество : Факты
Метки: было стало   изменение   кабина   тогда и сейчас   факты   фото   электричка   
693
7

О том, что есть такая наука как аэродинамика, советские инженеры и конструкторы конечно же были в курсе. Некоторые из них даже знали про коэффициент аэродинамического сопротивления воздуху.


И поэтому немудрено, что знаменитая советская электричка ЭР 2 (Электропоезд Рижский 2-й тип), которая выпускалась на Рижском вагоностроительном заводе, имела так называемую круглую кабину головного вагона. Её ещё называли "кругломордая".


И такая округлая форма была выбрана не исходя из чьих-то предпочтений о красоте, а просто потому, что у скруглённой "морды" коэффициент лобового сопротивления воздуху ниже, чем у какого-нибудь "кирпича". Для этого не нужны современные компьютеры, которых ещё пока не было в 1962 году.

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Но зато в Советском Союзе был Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), в котором была аэродинамическая труба, и которая всё отлично показывала и без компьютеров.

И таким образом если взглянуть на габаритный чертёж советской электрички ЭР 2, а именно на её вид сверху, то да, действительно, кабина у неё реально круглая.

Однако шли годы, и многим на тот момент казалась эта округлая форма головной части устаревшей. И уже с 1974 года на всё том же Рижском вагоностроительном заводе изменили форму кабины этого электропоезда на более угловатую. Ну и разумеется, никакой ЦАГИ в этом процессе создания и согласования не участвовал.

Эта аэродинамически не выверенная форма была утверждена и запущена в производство. А всё потому, что некоторые советские партийные функционеры посчитали, что скорость электричек пригородного сообщения мала, и что аэродинамика там вообще никакой роли не играет.

И эта таблица отчасти подтверждает их правоту:

Действительно, конструкционная скорость электропоездов составляет 130 км/ч. А вот их реальные показатели как бы далеки от той скорости, когда лобовое сопротивление воздуху имеет значение и влияет на потребляемую мощность и расход электроэнергии.

Вы только взгляните на эту плоскую и угловатую кабину обновлённого электропоезда:

На аэродинамику "кирпича" также и жаловались пассажиры. Если раньше воздушный поток от приближающейся электрички с округлой кабиной просто обдувал столпившихся на платформе, то новая угловато-плоская кабина буквально отталкивала от себя ожидающих пассажиров своим воздушным потоком.

И габаритный чертёж, а именно вид сверху, это подтверждает:

Выпускались эти электропоезда с сомнительной аэродинамикой до 1984 года. А на смену им пришли модели ничуть не лучше. Однако в конечном итоге благоразумие в головах "эффективных манагеров" всё же возобладало. Лица, принимающие на тот момент решения, прислушались к мнению учёных, а также проанализировали западный опыт строительства электропоездов. Так был сделан вывод, что аэродинамический коэффициент лобового сопротивления всё же имеет значение даже на скоростях до 100 км/ч.

В результате если взять в качестве примера более-менее современный электропоезд, например ЭП3Д (Электропоезд Пригородный 3-й тип Демиховский), то у него "морда" не только круглая, но ещё и "лоб" покатый. И всё это ради уменьшения лобового сопротивления.

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Метки: было стало   изменение   кабина   тогда и сейчас   факты   фото   электричка   
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4k
Горожанин 38 минут назад
Каких только мифов не пораждает интернет. Великое советское кино - якобы бы только через дачу генсека. Сейчас и за электрички взялись... А на самом деле, "округлая морда" - это не значит хорошая аэродинамика. Здесь много факторов. Один из ключевых - турбулентность, которая очень сильно влияет на аэродинамику. Просто округлость форм далеко не всегда уменьшает турбулентность, во многих случаях - увеличивает. Именно поэтому, например, мячики для гольфа - весьма "угловаты" - сплошное угловатое рефление. Сверхзвуковые, а особено гиперзвуковые летательные аппараты имеют очень и очень угловатую форму. Можно убедиться в этом по фото (интернет доступен) концепта новейшего российского истребителя МиГ пятого поколения. А многие гиперзвуковые ракеты - это просто сплошная угловатость.
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34k
KiploksAKS 3 минуты назад
Так всё-таки, "почему в электричках изменили форму кабины"?
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17k
ЦСКА 13 минут назад

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3k
V2.Smirnov 13 минут назад
Возможно всё проще и дело - исключительно в дизайнерской моде тех лет. Круглые кабины первых электричек прекрасно сочетаются с плавностью 21 Волги, а средних моделей - с рубленностью форм Жигулей.
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2k
Шиц Полчаса назад
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2k
Сергей Сергеев Полчаса назад
Электропоезд Ср3. Очень плоская кабина, без намеков на аэродинамичность. Правда и конструкционная скорость этого аппарата всего 85 км/ч
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3
sasha 37 минут назад
мне больше ЭР2Р нравились, этот рев моторов...
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12k
Taximaxi 39 минут назад
Глобусом «кругломордую» называли. Паскудная особенность у неё была. На 50км в час-скакала,как бешеное кенгуру. Мне больше нравилась,можно было ноги на месте помогалы на радиаторе держать. Правда,столкновение сминало кабину,как фольгу. В Таллине в конце 70х столкнулись две электросекции, одна бригада ,в «глобусной»кабине погибла,а вторая,виноватая ,в тюрьму отправилась. Хоть и скорость была небольшой. И в Риге погиб машинист,с которым я в школе машинистов учился. Помню,Игорем звали. Столкнулся с пассажирскими вагонами,которые задом на манёврах подавали.
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18k
babuby 40 минут назад
Автор, про аэродинамический коэффициент сопротивления, инженеры имели понятия задолго до того как начали выпускать электрички!
Иначе самолёт изобрели-бы куда позже.
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Есть еще куда стремиться.
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