16 человек, которые взяли себя в руки и изменились до неузнаваемости

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Изменить свою внешность мечтают многие. Кто-то хочет сбросить лишние килограммы, кому-то не милы черты собственного лица. Но изменения требуют смелости, настойчивости и силы воли, которых хватает не у всех. Тем приятнее видеть людей, которые добились своего!
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"Это было непросто, а обвисшая кожа была вообще сущим кошмаром, но я никогда так не радовалась жизни. Я стала сильнее и здоровее!"
"Первое фото сделано в феврале 2020 года. Я рада, что сохранила эту рубашку, чтобы сравнение было более наглядным"
" В прошлом году я несколько поправился. Но я взял себя в руки, и сейчас мне живется гораздо легче"
"Девчонки, не бойтесь. Не читайте гадких комментариев. Просто работайте каждый день изо всех сил и идите вперед"
"Фото сделаны с разницей в 8 месяцев. Только глядя на них, я осознаю, какого достиг прогресса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: внешность изменения измени себя истории истории в фотографиях настойчивость позитив сила воли плюс характер
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