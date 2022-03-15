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16 человек, которые взяли себя в руки и изменились до неузнаваемости

16 человек, которые взяли себя в руки и изменились до неузнаваемости (17 фото)

Автор:
15 марта 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: внешность   изменения   измени себя   истории   истории в фотографиях   настойчивость   позитив   сила воли плюс характер   
673
17
Изменить свою внешность мечтают многие. Кто-то хочет сбросить лишние килограммы, кому-то не милы черты собственного лица. Но изменения требуют смелости, настойчивости и силы воли, которых хватает не у всех. Тем приятнее видеть людей, которые добились своего!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешность   изменения   измени себя   истории   истории в фотографиях   настойчивость   позитив   сила воли плюс характер   
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4  комментария
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12k
Александр 53 минуты назад
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X Æ A-12 8 минут назад
Просто не надо жрать ведрами
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2k
Денис Полчаса назад
Какое достижение. Взять себя в руки и потратить деньги на операцию.
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23k
Сибиряк Час назад
Люби которые взяли фотографии похожих на них людей.
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