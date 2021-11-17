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Люди, которые могу собой гордиться

Люди, которые могу собой гордиться (22 фото)

Автор:
17 ноября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Я могу   вершина   вперед и выше   достижения   истории   истории из жизни. истории в картинках   маленькие шаги   позитив   
284
22
Приятно гордиться собой, когда решил трудную задачу или сделал давно откладываемое дело или просто сумел вовремя выдать удачную шутку. Эти люди сумели заработать себе отличные поводы для такой гордости!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Я могу   вершина   вперед и выше   достижения   истории   истории из жизни. истории в картинках   маленькие шаги   позитив   
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Анна Анна Полчаса назад
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Кархародон 4 минуты назад
В заглавии - может «могут», а не «могу»?
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