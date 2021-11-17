Люди, которые могу собой гордиться

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Приятно гордиться собой, когда решил трудную задачу или сделал давно откладываемое дело или просто сумел вовремя выдать удачную шутку. Эти люди сумели заработать себе отличные поводы для такой гордости!
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"Я сшил себе толстовку из одеяла, купленного в секонд-хэнде. Теперь это моя любимая вещь!"
"Мы не можем позволить себе ходить по ресторанам, так что я сама приготовила для семьи парадный ужин. Все были счастливы!"
"Я попыталась скопировать торт вверху к своему дню рождения. Не сказать, что мне это удалось на 100 процентов, но я горжусь результатом"
"Мой муж очень гордится своей коллекцией игровых автоматов 1980-х. Он даже сделал игровой зал в подвале"
"Это было мое первое рождество в роли отца-одиночки. Я старался, как мог, и дочке все понравилось"
"Восемь лет назад я влип в неприятности. Потом я никак не мог найти работу. Но старания окупились: сегодня я купил свой первый автомобиль!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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