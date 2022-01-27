15 увлекательных фотографий, которые запомнятся надолго

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Мир настолько разнообразен, что он никогда не перестанет удивлять нас. Невероятные природные явления и достижения современных технологий постоянно напоминают нам, как мало мы на самом деле знаем и сколько еще удивительных открытий нам предстоит сделать. В этом посте вы увидите изображения необычных вещей.
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Человеческое сердце, лишенное всего жира и мышц, с открытыми только коронарными артериями и сердечными венами
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