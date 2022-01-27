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15 увлекательных фотографий, которые запомнятся надолго

15 увлекательных фотографий, которые запомнятся надолго (16 фото)

Автор:
27 января 2022 22:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запомнятся   Разнообразен   Редкие   Удивительные   вещи   надолго   фотографии   
1681
16
Мир настолько разнообразен, что он никогда не перестанет удивлять нас. Невероятные природные явления и достижения современных технологий постоянно напоминают нам, как мало мы на самом деле знаем и сколько еще удивительных открытий нам предстоит сделать. В этом посте вы увидите изображения необычных вещей.
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Метки: Запомнятся   Разнообразен   Редкие   Удивительные   вещи   надолго   фотографии   
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11  комментариев
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7
Какое-То 2 часа назад
кошка и правда клевая,а на счет млечного пути-это такая выдержка на фото.и кстати молния не ударяет в радугу и восточноазиатский фазан больше похож на Амидалу из ЗВ.
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14k
Nikita 19 минут назад
Гарпия
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14k
Nikita 21 минуту назад
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7k
Летучий Мыш Полчаса назад
Лес кого то выел

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16k
Corvus Corax Час назад
"Человеческое сердце, лишенное всего жира и мышц"
Сердце, собственно, и есть мышца... Анатомию в школе еще не проходили, как понимаю?
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65
Drejke 2 часа назад
Ничего не запомнил
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