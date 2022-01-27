15 увлекательных фотографий, которые запомнятся надолго

Мир настолько разнообразен, что он никогда не перестанет удивлять нас. Невероятные природные явления и достижения современных технологий постоянно напоминают нам, как мало мы на самом деле знаем и сколько еще удивительных открытий нам предстоит сделать. В этом посте вы увидите изображения необычных вещей.

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Я сегодня встретил поразительного мотылька 0 Источник:

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250-летний дуб в Джексонвилле, штат Флорида 0 Источник:

Человеческое сердце, лишенное всего жира и мышц, с открытыми только коронарными артериями и сердечными венами 0 Источник:

Золото на сумму 1,6 миллиарда долларов США 0 Источник:

Молния, ударяющая в радугу 0 Источник:

Огромная черепаха 0 Источник:

Стоянка самолетов на Аляске 0 Источник:

Редкое явление на пляже Кью 0 Источник:

Восточноазиатский фазан 0 Источник:

Новые побеги бамбука выглядят так, словно из-под земли появляется что-то зловещее 0 Источник:

Рентгеновский снимок питона, с проглоченным аллигатором 0 Источник:

Красные мхи, во время заката, в парке штата Пойнт-Лобос, залив Монтерей, Калифорния 0 Источник:

Пустыня Нью-Мексико, Млечный Путь над инопланетным ландшафтом 0 Источник:

Бегущие птицы 0 Источник: