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Что ждёт блогеров по мнению Давы

Что ждёт блогеров по мнению Давы (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 марта 2022 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автомойка   блогеры   видео   дава   
404
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Тяжёлые времена наступают у блогеров. Сейчас многие из них по-настоящему задумались о своём будущем.

Источник:

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Метки: Юмор   автомойка   блогеры   видео   дава   
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19  комментариев
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27k
Dobry vojak Svejk Z 48 минут назад
А блогер - это работа?? Когда это долб.оёбство вдруг стало профессией?
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67
Антошка 20 минут назад
Господа, как вы думаете, на сколько я стар (сколько мне годиков), если я понятия не имею кто такая Дава?
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50k
zloykoyot 23 минуты назад
А Дава это что за зверь такой? И чем он доказал весомость своего мнения, что его вообще слушать стоит?
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101
Николай Романов Полчаса назад
вряд ли он будет работать руками.снимая это видео,скорее всего он хотел пропиариться.такой же урод,которых он пытается высмеивать.
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12k
Типа граф 38 минут назад
Даня Милохин с Маком обламался :)
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3k
Frank Borman 40 минут назад
Самые жестокие санкции коснулись блоггеров, инстаграм-инфлюэнсеров и тиктокеров. Теперь им всем придется пойти работать.
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2k
lekha-fil 41 минуту назад
Да и *уй с ними.
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4k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
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115
Bobik сеньор Леонсио 22 минуты назад
Это там, где Дорох сказал что Мака тоже не будет. А будет только армия. Они знали.
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107
Jlav сеньор Леонсио 11 минут назад
А кто такой даня милохин? в сортах гов%на не разбираюсь...
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115
Bobik 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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