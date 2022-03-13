Что ждёт блогеров по мнению Давы

404
1
1
Тяжёлые времена наступают у блогеров. Сейчас многие из них по-настоящему задумались о своём будущем.
Так, к примеру, Давид Манукян, более известный под псевдонимом Dava, решил не тратить времени даром и осваивает новую профессию. У него, кстати, на данный момент почти 14 миллионов подписчиков Instagram.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Двое мужчин решили освежиться во время летней жары на автомойке
- Девочка попыталась сделать необычную тарелку из шоколада, но потерпела неудачу
- Мама, не мешай, я же блогер!
- Драка подростка с матерью в прямом эфире
- «Починил б...!»: мастер-класс по ремонту лампочек от блогера-электрика
13
Понравилось13
Новости партнёров