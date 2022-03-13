Короткие юбки, румяна на коленках, губки бантиком: какими были флэпперы, молодые бунтарки

1.

Конец Первой мировой войны, конец массовым убийствам, Европа устала от разговоров о политике и окопах, всем хочется веселиться — даже если в этом веселье есть какая-то истеричность. Наступает эпоха «великого Гэтсби».

И вот появляются они — девицы чуть моложе двадцати, которые не провожали женихов и мужей на фронт, не ждали писем от любимых, не получали похоронок.

Они были тогда слишком юны. Да, они знают, что совсем недавно была война и что их старшие сестры плакали, а отцы не вернулись. Ну так что с того? Ведь уже все закончилось, а видеть вокруг мрачные лица, право же, невыносимо.