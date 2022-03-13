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Короткие юбки, румяна на коленках, губки бантиком: какими были флэпперы, молодые бунтарки

Короткие юбки, румяна на коленках, губки бантиком: какими были флэпперы, молодые бунтарки (14 фото)

Автор:
13 марта 2022 22:03
Метки: история   люди   мир   фотографии   
543
14
Флэпперы — эмансипированные девушки, олицетворявшие поколение «ревущих двадцатых». Стрижка паж, сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Эти девицы много курили, иногда баловались кокаином, не ограничивали себя в алкоголе, слушали совершенно скандальную, неприличную музыку — джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили!
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Источник:

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Метки: история   люди   мир   фотографии   
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5  комментариев
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711
Graboid 7 часов назад
позновательно ..
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321
Виктор Глущенко Graboid 5 часов назад
Ты приобрел познония .
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37k
jonnyD 8 часов назад
Хо-хо!
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