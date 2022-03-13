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Что ещё изобрёл Калашников кроме знаменитого автомата

Что ещё изобрёл Калашников кроме знаменитого автомата (7 фото)

Автор:
13 марта 2022 13:55
Сообщество : Истории
Метки: Автомат   ак-47   калашников   карабин   конструктор   пулемет   
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Пять разработок: о них вы, возможно, и не знали. Или не связывали с именем этого конструктора.

В 1942 году у Михаила Тимофеевича Калашникова родился сын - Виктор.

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Позже он тоже стал конструктором и взялся за создание оружия. Иногда вместе с отцом, иногда - отдельно. Сейчас поговорим об их разработках.


ПП-19 «Бизон»

Над этим оружием Виктор Калашников трудился вместе с Евгением Драгуновым. Основная особенность изделия - обойма находится прямо под стволом, за неё можно держаться как за цевьё. Пистолет-пулемёт получился компактным, лёгким, с хорошей дальностью стрельбы и убойной силой.


ПП-19-01 «Витязь»

Этот пистолет-пулемёт Виктор сконструировал для полиции и спецназа. Может стрелять одиночными и очередями, бронебойными и обычными патронами. Есть крепление для глушителя - когда нужно тихо провести спецоперацию.



Охотничий карабин «Сайга»

Наверное, это самый популярный карабин в России. К его созданию приложил руку уже Михаил Тимофеевич. Он сделал его специально для отстрела сайгаков, которые уничтожали целые поля с ценными культурами в Казахстане.



Пулемёт «Печенег»

Создан на базе пулемёта Калашникова. Мощный и безотказный - работает практически при любых погодных условиях.

ПУ-21

Это прототип, задумывался как альтернатива ручному пулемёту Калашникова. По идее, должен был стать гораздо более эффективным и убойным оружием. Но не вышло - из-за нескольких конструкторских недочётов, работу над ним остановили.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомат   ак-47   калашников   карабин   конструктор   пулемет   
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1  комментарий
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Sam 12 минут назад
Пулемёт Калашникова изобретение более масштабное и удачное чем АК. Конструкция настолько продумана и функциональна, что она практически идеальна для своих задач.
Адаптация платформы АК к различным боеприпасам, это не изобретение, это просто немножко работы для конструктора - пересчитать пару-тройку параметров, да обкатать в железе.
А вот аффтырь дилетант, мог бы и посмотреть какие авторские свидетельства были у Калашникова, чтобы пургу не мести.
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