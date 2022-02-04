Кто создал оружие, которое уважали советские военные, агенты КГБ и афганские моджахеды

«Сразу после рождения меня положили пеленать на тумбочку, в которой хранился отцовский револьвер. Возможно, это и повлияло на выбор профессии».

В 1935 году семья Стечкиных перебралась в Тулу, здесь Игорь стал вплотную изучать оружие. Освоил работу напильником, столярное дело и токарный станок, даже сделал три собственных образца пистолетов под разные патроны: 7,62*38, 7,62*54, 7,63*25. Патроны втихую покупал на местном рынке - несмотря на строгий контроль, они периодически продавались «из-под полы». Отстреливал оружие в лесу, подальше от милиции и чужих ушей

Когда пришло время выбирать институт, Игорь уже знал куда пойдет - конечно же, в Тульский механический институт.

«Мой отец был замечательным хирургом. Я и сам проявлял интерес к медицине, но оружие влекло меня больше. Моей любимой игрушкой был старенький кремневый пистолет, с которым я мог возиться часами. Отец на это сказал: «Что ж, лучше быть хорошим инженером, чем плохим врачом».

Игорь мог бы воспользоваться родительскими связями и его взяли бы без экзаменов. Но он решил делать все самостоятельно и честно поступил в выбранный институт. Но проучился там недолго.