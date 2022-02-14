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Какой британский пулемет использовали красногвардейцы и «белые» во время Гражданской войны?

Какой британский пулемет использовали красногвардейцы и «белые» во время Гражданской войны? (8 фото)

Автор:
14 февраля 2022 23:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Великая отечественая   Первая мировая   вторая мировая   гражданская война   красноармейцы   льюис   пулемет   товарищ Сухов   
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Надежное оружие с отличной скорострельностью и убойной силой. Пулемет стал настолько популярен, что позже не раз засветился в советском кино - именно из него товарищ Сухов поливал свинцом своих супостатов.

Пулемет системы Льюиса или просто «Льюис» - британский ручной пулемет, который вовсю использовали во время Первой мировой войны. Он создан в 1913 году: автор идеи - Сэмюэл Маклин, но воплотил ее в жизнь полковник армии США, Айзек Льюис.

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На родине этот проект не приняли, высшим военным шишкам из США идея ручного пулемета с принудительным воздушным охлаждением показалась нежизнеспособной. Тогда Льюис вышел в отставку и уехал в Европу. Сначала в Бельгию, затем перебрался в Англию. В Бельгии для производства пулемета он основал компанию Armes Automatique Lewis, а в Великобритании сотрудничал с Birmingham Small Arms, она помогала устранить недостатки и довести оружие до ума.

В Европе пулемет приняли «на ура»: уже в конце 1913 года его приняла на вооружение бельгийская армия, затем он широко разошелся по всем войскам воюющих в Первой мировой. Пулемет использовали до конца 1930-х, затем сняли с вооружения, но с началом Второй мировой он вновь вернулся в строй.

В России он появился до Первой мировой - пробную партию закупили еще в 1913 году. Затем его использовали в офицерской школе, а в 1915-м решили установить на аэропланы.

К 1917 году в России было больше 10 000 пулеметов Льюиса, которые закупило царское правительство. Чуть позже, «западные партнеры» активно снабжали этим оружием белых. В первую очередь, оно шло в Северную армию Е. К. Миллера, в Северо-Западную Н. Н. Юденича и в армию А.В. Колчака. Также их вовсю использовали интервенты - например, те же американцы. Парадокс в том, что сначала они от пулеметов отказались, а потом, когда увидели и признали его эффективность, сразу же полюбили всей душой. Еще этот пулемет очень уважал «батька» Нестор Махно. Его личную гвардию даже называли «льюсистами», как раз из-за любви к такому оружию.

А лихие красноармейцы били белогвардейцев и активно забирали у них трофейное оружие. Так большинство пулеметов оказалось в Красной Армии - конечно, он не стал таким же легендарным, как пулемет Максима, но свою долю славы тоже приобрел.

Во Второй мировой пулемет тоже поучаствовал: на начальном этапе им вооружали регулярные дивизии. Вот известное фото с ноябрьского парада 1941 года на Красной площади.

Также он стоял на вооружении у британцев, финнов и немцев. Когда нацистам сломали хребет и наша армия штурмовала Берлин, именно «Льюисами» вооружили немецкий фольксштурм - раненых, женщин и подростков. Правда тогда он им не сильно помог, как и панцерфауст. Советские воины к тому времени набрали такую мощь, что ни у какого ополчения против них не было ни единого шанса.

А позже «Льюисы» стали снимать в кино. Вспомните известные кадры, когда товарищ Сухов косит из него врагов:

Еще он «засветился» в фильмах «Служили два товарища»:

И «Свой среди чужих, чужой среди своих». Кстати, здесь не настоящий «Льюис» - это реплика на базе советского пулемета ДП:

Так что оружие известное - оно внесло свой вклад и в Первую, и во Вторую мировые войны, поучаствовало в Гражданской, да и во многих других конфликтах по всему земному шару.

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Метки: Великая отечественая   Первая мировая   вторая мировая   гражданская война   красноармейцы   льюис   пулемет   товарищ Сухов   
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15k
Поручик 2 часа назад
Читать приходилось в инете о том, что, когда снимали ЭПИЧНЫЙ фильм, "Льюис" "товарища Сухова" делали из ДП-27.
С шутками-прибаутками (и тихими злобными матюгами, с отсылками к "чьей-то матери") группа реквизиторов напяливала на "Дегтярёва" и "винтажный "льюисовский" диск", и трубу чуть ли не от "винтажного" самовара, купленного где-то в деревне помощником директора съёмочной группы, "чтобы ДП в "льюис" превратить"...
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5k
Максим Демидов Час назад
Насколько я помню, у нас в ходу было больше название "английский пулемёт".
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4k
Кистень Час назад
Америкосы-лохи. "Льюис" им не в кайф, танк Кристи -тоже не ко двору. Наши сразу поняли прелесть танка Кристи- вон сколько БТ-шек наклепали!
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2k
neutrino 2 часа назад
"Чуть позже, «западные партнеры» активно снабжали этим оружием белых." - Белые, это те что за царя?
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