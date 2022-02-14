Какой британский пулемет использовали красногвардейцы и «белые» во время Гражданской войны?

На родине этот проект не приняли, высшим военным шишкам из США идея ручного пулемета с принудительным воздушным охлаждением показалась нежизнеспособной. Тогда Льюис вышел в отставку и уехал в Европу. Сначала в Бельгию, затем перебрался в Англию. В Бельгии для производства пулемета он основал компанию Armes Automatique Lewis, а в Великобритании сотрудничал с Birmingham Small Arms, она помогала устранить недостатки и довести оружие до ума.

В Европе пулемет приняли «на ура»: уже в конце 1913 года его приняла на вооружение бельгийская армия, затем он широко разошелся по всем войскам воюющих в Первой мировой. Пулемет использовали до конца 1930-х, затем сняли с вооружения, но с началом Второй мировой он вновь вернулся в строй.

В России он появился до Первой мировой - пробную партию закупили еще в 1913 году. Затем его использовали в офицерской школе, а в 1915-м решили установить на аэропланы.