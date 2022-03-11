Загадка Останкинской телебашни

Здание высотой в 540 метров стоит благодаря гениальному решению советского конструктора Н.В. Никитина.
Изначально башню хотели поставить не на северо-востоке столицы, а в Черёмушках. Грунт там казался надёжней. Однако Никитин доказал, что махину весом в 50 000 тонн может выдержать фундамент, заложенный на глубине всего четырёх метров. Также он предложил сделать здание из железобетона и и поставить на десять опор. Проект всем понравился и его утвердили.
Как выяснилось, Никитин был абсолютно прав: башня стоит как влитая и работает с 1967 года. Чтобы бетон не растрескивался, внутри натянули 145 стальных тросов - технология называется «метод предварительного напряжения бетона». Здание может выдержать землетрясение до 8 баллов.
Когда постройка завершилась, Никитин стал известен на весь мир. Посыпались заказы из Ирака, Японии и остальных стран. Особенно архитектора привлёк японский проект: они хотели возвести небоскрёб высотой в 4000 метров.
«Построим капиталистам эту башню - пусть смотрят и удивляются, на что наш народ способен» - говорил Никитин.
К сожалению, потом японцы испугались такого масштаба и сначала уменьшили проект вдвое, а потом и вовсе от него отказались. Но Никитин не унывал и продолжал строить монументальные проекты по всей стране. Например, «Родина-мать» в Волгограде, здание МГУ, стадион «Лужники». Большинство московских высоток стоят на «никитинских фундаментах».
Но его любимым детищем была Останкинская телебашня: «Я не хвастун и не честолюбец, но, ей-богу, хорошо при жизни увидеть эту постройку. Вы поднимались наверх? Нет? Советую. Я сам бываю там как на празднике».
Факты:
Останкинская телебашня входит во Всемирную федерацию высотных башен.
При строительстве использовали один из первых в мире лазеров. Им измеряли отклонение.
В башне снимали сцены для фильмов «Солярис», «Гостья из будущего», «Через тернии к звёздам».
Источник:
АНТИФИШКИ
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А башня - красавица!
Ещё не исключили ?