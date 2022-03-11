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Загадка Останкинской телебашни

Загадка Останкинской телебашни (4 фото)

Автор:
11 марта 2022 16:40
Сообщество : Истории
Метки: архитектор   высотка   инженер   конструктор   останкино   телебашня   
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Здание высотой в 540 метров стоит благодаря гениальному решению советского конструктора Н.В. Никитина.

Изначально башню хотели поставить не на северо-востоке столицы, а в Черёмушках. Грунт там казался надёжней. Однако Никитин доказал, что махину весом в 50 000 тонн может выдержать фундамент, заложенный на глубине всего четырёх метров. Также он предложил сделать здание из железобетона и и поставить на десять опор. Проект всем понравился и его утвердили.

Как выяснилось, Никитин был абсолютно прав: башня стоит как влитая и работает с 1967 года. Чтобы бетон не растрескивался, внутри натянули 145 стальных тросов - технология называется «метод предварительного напряжения бетона». Здание может выдержать землетрясение до 8 баллов.

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Когда постройка завершилась, Никитин стал известен на весь мир. Посыпались заказы из Ирака, Японии и остальных стран. Особенно архитектора привлёк японский проект: они хотели возвести небоскрёб высотой в 4000 метров.

«Построим капиталистам эту башню - пусть смотрят и удивляются, на что наш народ способен» - говорил Никитин.

К сожалению, потом японцы испугались такого масштаба и сначала уменьшили проект вдвое, а потом и вовсе от него отказались. Но Никитин не унывал и продолжал строить монументальные проекты по всей стране. Например,  «Родина-мать» в Волгограде, здание МГУ, стадион «Лужники». Большинство московских высоток стоят на «никитинских фундаментах».

Но его любимым детищем была Останкинская телебашня: «Я не хвастун и не честолюбец, но, ей-богу, хорошо при жизни увидеть эту постройку. Вы поднимались наверх? Нет? Советую. Я сам бываю там как на празднике».

Факты:

Останкинская телебашня входит во Всемирную федерацию высотных башен.

При строительстве использовали один из первых в мире лазеров. Им измеряли отклонение.

В башне снимали сцены для фильмов «Солярис», «Гостья из будущего», «Через тернии к звёздам».

Источник:

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Метки: архитектор   высотка   инженер   конструктор   останкино   телебашня   
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5  комментариев
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Какая загадка, нахрен?!? А где отгадка? Автор, м..чудак, описывая отличную задумку и инженерный расчет в стиле РенТВ. Тьфу!
А башня - красавица!
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71
Motorola 8 минут назад
И ? Загадка то в чём ?
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15k
alexis Час назад
Помню читал, что Останкинскую башню "придумал" ребёнок. Играл с катушками и построил башню из этих катушек, пропустив внутри верёвочку. Никитин увидел эту конструкцию и его осенило.
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6k
КремлеКот 2 часа назад
"Останкинская телебашня входит во Всемирную федерацию высотных башен"
Ещё не исключили ?
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2k
Yus 2 часа назад
Ну и в чем загадка?
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