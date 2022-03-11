Загадка Останкинской телебашни

Изначально башню хотели поставить не на северо-востоке столицы, а в Черёмушках. Грунт там казался надёжней. Однако Никитин доказал, что махину весом в 50 000 тонн может выдержать фундамент, заложенный на глубине всего четырёх метров. Также он предложил сделать здание из железобетона и и поставить на десять опор. Проект всем понравился и его утвердили.

Как выяснилось, Никитин был абсолютно прав: башня стоит как влитая и работает с 1967 года. Чтобы бетон не растрескивался, внутри натянули 145 стальных тросов - технология называется «метод предварительного напряжения бетона». Здание может выдержать землетрясение до 8 баллов.