Вместе и навсегда: что собой представляла одна из самых дорогих книг прошлого века, ушедшая на дно вместе со злополучным «Титаником»?

Вместе с британским пароходом, затонувшим 110 лет тому назад, на дно ушла масса интересных и ценных вещей, которые до сих пор волнуют умы пытливых исследователей.
Значится в этом перечне и одна очень любопытная книга, которая по оценкам экспертов стала чуть ли не самой дорогостоящей из шедевров прошлого века. Это «Рубайят» Омара Хайяма, изданная в 1911 году.
Оформлением обложки занимался лондонский переплётчик Фрэнсис Сангорски, представляющий Sangorski & Sutcliffe. По его заявлению, книга без преувеличения считалась шедевром, ведь виртуоз-переплётчик облачил её в переплёты, включающие ценные виды кожи, слоновую кость, красное дерево, серебро и редкие драгоценные камни.
Спереди обложку украшает изображение трёх павлинов, на обороте – старинный музыкальный инструмент, напоминающий лютню.
Для декорирования понадобилось в общей сложности 1050 камней – драгоценных и полудрагоценных, среди которых были аметисты, топазы и рубины. Хранилась книга в дубовом футляре.
В издании использовались иллюстрации американского художника Элахью Веддера 1883-1884 гг., считающиеся одними из самых удачных, известных и наиболее часто переиздаваемых.
На аукционах и сейчас можно отыскать экземпляр книги, поскольку она была тиражным изданием. Стоимость в зависимости от состояния варьируется от 3 до 30 тысяч фунтов.
Заказ на изготовление уникальной обложки компания Sangorski & Sutcliffe получила от Джона Харрисона, представляющего книготорговую компанию Sotheran & Company. По неподтвержденным данным, никаких точных указаний касаемо оформления не было. Главным требованием было создание шедевра, равных которому мир не видел. Вне зависимости от цены.
Заказ выполняли долго, порядка двух лет. Готовая книга была отправлена в США, чтобы соблазнить на вложение денег какого-нибудь местного богача. Но цена оказалась слишком высокой, и желающих не нашлось. Издание вернулось на родину и попало на аукцион Sotheby's.
В результате книгу продали всего лишь за 405 фунтов – едва ли за треть себестоимости, поскольку в стране тогда началась забастовка угольщиков. И коллекционеры не стали рисковать и вкладывать деньги в такого плана лоты в период нестабильной обстановки.
После торгов представители аукциона упаковали издание и отправили его в США покупателю. Транспортным средством, которому не суждено было добраться в пункт назначения из-за столкновения с айсбергом... Некоторые оптимистично настроенные кладоискатели верят, что когда-нибудь драгоценный переплёт будет обнаружен. Ведь золото и камни, в отличие от рукописей, не горят. Хоть и тонут.
Иллюстрации в цвете воссоздал современный художник Ричард Грин, используя сохранившиеся чёрно-белые фото книги.
После утери издания ещё один переплётчик той же компании Джордж Сатклифф создал второй, более скромный экземпляр, который тоже был частично уничтожен во время Второй Мировой.
Третья попытка, результатом которой стало создание самого скромного экземпляра, оказалась успешной. Впоследствии на ее основе было издано несколько вариантов более дешевых решений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Запад есть запад,
И вместе им не сойтись.