Вместе и навсегда: что собой представляла одна из самых дорогих книг прошлого века, ушедшая на дно вместе со злополучным «Титаником»?

Оформлением обложки занимался лондонский переплётчик Фрэнсис Сангорски, представляющий Sangorski & Sutcliffe. По его заявлению, книга без преувеличения считалась шедевром, ведь виртуоз-переплётчик облачил её в переплёты, включающие ценные виды кожи, слоновую кость, красное дерево, серебро и редкие драгоценные камни.

Спереди обложку украшает изображение трёх павлинов, на обороте – старинный музыкальный инструмент, напоминающий лютню.

Для декорирования понадобилось в общей сложности 1050 камней – драгоценных и полудрагоценных, среди которых были аметисты, топазы и рубины. Хранилась книга в дубовом футляре.