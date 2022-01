Как сложилась жизнь прототипов главных героев известных детских книг

Но в 9 лет всё изменилось — родители отправили его в закрытую школу, где мальчик ощутил другую сторону своей популярности. Ровесники не воспринимали Кристофера всерьёз, передразнивали его аудиозаписи и цитировали строчки из стихотворений его отца:

«Hush! Hush! Whisper who dares! Christopher Robin is saying his prayers!»

«Тише! Тише! Говорите шёпотом, если посмеете! Кристофер Робин молится».