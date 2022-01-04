Как сложилась жизнь прототипов главных героев известных детских книг

Главным прототипом нестареющего мальчика стал родной старший брат писателя — Дэвид. Всего в семье Джеймса Барри родилось десять детей, две девочки умерли ещё до рождения писателя. Идеальным ребёнком считался второй по старшинству мальчик — Дэвид, которому прочили большое будущее.

Но с ним, к сожалению, произошла трагедия. Незадолго до своего 14 дня рождения 29 января подросток катался на коньках и неудачно упал на лёд: травма черепа оказалась смертельной, и Дэвид погиб. Это происшествие навсегда изменило жизнь семейства Барри и, в частности, юного Джеймса.

Много позже писатель вспоминал, как однажды его старшая сестра послала его в комнату матери напомнить ей, что у неё есть ещё один сын. Маленький Джеймс аккуратно постучался в дверь.

«Это ты?» — я подумал, что она разговаривает с мёртвым мальчиком. И я сказал тихим голосом: «Нет, это не он, это просто я». Затем я услышал плачь, она повернулась на кровати, и даже в темноте я знал, что она протягивает ко мне свои руки. Джеймс Барри создатель Питера Пэна

Когда юный Дэвид умер, Джеймсу было только шесть лет, и с тех пор практически всё своё время он посвящал матери до конца её дней. Он слушал её истории о детстве, прогуливался с ней по любимым местам, обсуждал всё на свете, чтобы отвлечь её от трагедии и дать смысл встать с кровати. Однажды она назвала погибшего сына «вечным мальчиком», мол, тот никогда уже не повзрослеет. Эта мысль засела в голове у будущего писателя и именно из неё позже родился Питер Пэн.

Другим источником вдохновения в создании знаменитого героя называют семью Дэвис, с которой писатель познакомился в 1897 году. Однажды, прогуливаясь с собакой в Кенсингтонском саду, он повстречал трёх мальчиков — Джорджа, Джейка и совсем маленького Питера с их няней. Писатель остановился, чтобы развлечь детей играми с псом и своими историями. С тех пор такие встречи стали регулярными.

Позже Барри познакомился с родителями мальчиков: детей вскоре стало уже пятеро — в семье родились ещё два сына, Майкл и Николас.