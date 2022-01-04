Как сложилась жизнь прототипов главных героев известных детских книг

Довольно часто источником вдохновения для детских писателей становились реальные личности. В продолжении статьи вы узнаете о том, как сложилась жизнь прообразов Питера Пэна, Кристофера Робина и других знаменитых героев книг.
Источником вдохновения для детских писателей часто становились реальные люди. Яркие эмоции и не всегда простые отношения толкали авторов на создание знаменитых образов. В посте рассказывается о прототипах главных героев нескольких известных книг.
Как неразделенная любовь Ханса Кристиана Андерсена привела его к Снежной королеве, а знакомство с маленькой девочкой подтолкнуло Льюиса Кэрролла к написанию сказки про Алису. Кто на самом деле стал прототипом Питера Пэна и Мэри Поппинс и какая семейная трагедия стоит за созданием безобидной детской книги про Винни-Пуха.
Питер Пэн
Впервые Питер Пэн появился на страницах книги шотландского писателя Джеймса Барри «Белая птичка» в 1902 году. Прогуливаясь в Кенсингтонских садах с коляской, пожилой холостяк рассказывает маленькому мальчику истории и сказки, произошедшие в Лондоне. Одна из них была посвящена Питеру Пэну.
Изначально это была история о том, что все дети в виде птиц обитают в волшебному саду, и когда родители хотят ребёнка, они посылают туда записку с просьбой прислать им малыша. Когда ребёнок попадает в дом, он всеми силами пытается убежать оттуда, пока не потерял способности летать.
И Питеру Пэну это удаётся — в возрасте семи дней он покинул родителей, чтобы остаться жить на воле. Позже он пытался вернуться, узнав, как грустит его мама, но, прилетев обратно, через окно видит, как она обнимает уже другого ребёнка.
Герой полюбился читателям, и Барри сначала издал главы из книги как отдельную повесть «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», а потом написал пьесу «Питер Пэн» и рассказ «Питер и Венди».
Главным прототипом нестареющего мальчика стал родной старший брат писателя — Дэвид. Всего в семье Джеймса Барри родилось десять детей, две девочки умерли ещё до рождения писателя. Идеальным ребёнком считался второй по старшинству мальчик — Дэвид, которому прочили большое будущее.
Но с ним, к сожалению, произошла трагедия. Незадолго до своего 14 дня рождения 29 января подросток катался на коньках и неудачно упал на лёд: травма черепа оказалась смертельной, и Дэвид погиб. Это происшествие навсегда изменило жизнь семейства Барри и, в частности, юного Джеймса.
Много позже писатель вспоминал, как однажды его старшая сестра послала его в комнату матери напомнить ей, что у неё есть ещё один сын. Маленький Джеймс аккуратно постучался в дверь.
«Это ты?» — я подумал, что она разговаривает с мёртвым мальчиком. И я сказал тихим голосом: «Нет, это не он, это просто я». Затем я услышал плачь, она повернулась на кровати, и даже в темноте я знал, что она протягивает ко мне свои руки.
Джеймс Барри
создатель Питера Пэна
Когда юный Дэвид умер, Джеймсу было только шесть лет, и с тех пор практически всё своё время он посвящал матери до конца её дней. Он слушал её истории о детстве, прогуливался с ней по любимым местам, обсуждал всё на свете, чтобы отвлечь её от трагедии и дать смысл встать с кровати. Однажды она назвала погибшего сына «вечным мальчиком», мол, тот никогда уже не повзрослеет. Эта мысль засела в голове у будущего писателя и именно из неё позже родился Питер Пэн.
Другим источником вдохновения в создании знаменитого героя называют семью Дэвис, с которой писатель познакомился в 1897 году. Однажды, прогуливаясь с собакой в Кенсингтонском саду, он повстречал трёх мальчиков — Джорджа, Джейка и совсем маленького Питера с их няней. Писатель остановился, чтобы развлечь детей играми с псом и своими историями. С тех пор такие встречи стали регулярными.
Позже Барри познакомился с родителями мальчиков: детей вскоре стало уже пятеро — в семье родились ещё два сына, Майкл и Николас.
Братья Дэвис с отцом
К тому моменту сам писатель был уже несколько лет женат на актрисе Мэри Энселл. Но, будучи в браке, согласно некоторым биографам, он был асексуален и совершенно не хотел заводить своих детей, из-за чего у него случались постоянные разногласия с женой. Однако с мальчиками семьи Дэвис писатель сдружился и стал регулярно бывать в их доме.
Тогда у Барри зародилась идея фотоальбома «Мальчики, потерпевшие кораблекрушение». Джордж, Джейк и Питер, переодевшись в костюмы, разыгрывали сценки сражения с пиратами. Именно эта троица послужила прототипами не только Питера Пэна, но и других героев книги.
Джеймс Барри и Майкл Дэвис
В повести Барри почти не упоминает, как выглядит его герой, отдавая его внешность на откуп воображению читателей. Много позже, когда власти Лондона захотели поставить памятник Питеру Пэну в Кенсингтонском саду, писатель предложил использовать детские фотографии четвёртого сына Дэвис — Майкла.
Майкл Дэвис
Но скульптор всё сделал по-своему, тем самым разочаровав автора.
Дружба с семейством Дэвис носила неоднозначный характер — согласно некоторым источникам, Барри тянулся к матери мальчиков, Сильвии, согласно другим — к самим детям. В 1907 году умер отец мальчиков, а в 1910-м и мать. В своём завещании она просила присмотреть за детьми родственников, в том числе няню Мэри и её сестру Дженни, — про Барри в документе не было сказано ни слова.
Однако писатель подделал завещание, заменив в нём Jenny на Jimmy, и пятеро сыновей Дэвис перешли под его опеку. Есть версия, что родня была и рада такому исходу событий, не став оспаривать последнюю волю Сильвии, чтобы не брать к себе на обеспечение пятерых детей.
Когда мальчики выросли, не все из них однозначно высказывались на счёт своих отношений с писателем. Джек постарался как можно быстрее жениться и уйти из дома Барри. Питер, который подарил имя главному герою, тоже испытывал к писателю смешанные чувства.
Ещё при жизни автора двое из пятерых сыновей Дэвис ушли из жизни. Старший, Джордж, погиб в Первой Мировой войне, а четвёртый — Майкл, — утонул вместе с близким другом в Темзе. Братья не считали это несчастным случаем, подозревая, что друзья были гомосексуалами и покончили с собой.
Джеймс Барри финансово помогал подопечным только до момента совершеннолетия. Почти всё своё состояние он завещал секретарше, не оставив ничего братьям Дэвис, трое из которых были живы на момент смерти писателя. По словам сына Питера, эта новость сильно расстроила его отца.
Публика знала, что он был источником вдохновения для Питера Пэна. Мой отец чувствовал, что всю жизнь не может сбежать от этого… Моему отцу не очень нравился Барри. Он возмущался тем, что, когдабыл не в лучшем своём состоянии, Барри его не поддерживал. Когда он был исключен из завещания, отец был в ярости и ужасно разочаровался. Этот гнев был с ним всю оставшуюся жизнь, и он начал много пить.
Рувен Дэвис
В 1960 году Питер Дэвис покончил с собой, бросившись под поезд, но даже тогда пресса, олицетворяя его с книжным персонажем, пестрила заголовками, что умер настоящий Питер Пэн.
За восемь лет до своей смерти в 1929 году, писатель Джеймс Барри подарил авторские права на Питера Пэна детской больнице «Грейт-Ормонд-стрит». Изначально они действовали до 50-летней годовщины с момента кончины писателя. Но в 1987 году британское правительство предложило изменить условия и бессрочно оставить за больницей права на любое использование имени Питера Пена (книги, фильмы, спектакли и так далее) на территории Великобритании.
Снежная королева
Когда Ханс Кристиан Андерсен был маленьким, его отец тяжело заболел. Стоя у замерзшего окна, тот увидел, как мороз нарисовал на стекле силуэт женщины с раскрытыми руками. «Она пришла за мной», — мрачно пошутил он. Через некоторое время отец мальчика умер, и мать Ханса сказала, что Ледяная дева забрала его. Так в голове у будущего писателя появилась неразрывная связь между холодом и потерей.
С самого детства Андерсен любил сочинять истории. Одной из его первых и главных слушательниц была соседская девочка с белокурыми волосами, Лизбет. Она была его ближайшей подругой и составляла ему компанию в играх. Они были так близки, что, бывало, Андерсен называл её сестрой. Позже биографы смело скажут, что именно эта девочка стала прообразом Герды из «Снежной королевы».
Но до написания сказки Андерсену надо было ещё подрасти. А рос он весьма нервным и застенчивым человеком. К сорокам годам он так и не обзавёлся семьёй, да и романов с кем-нибудь толком не было. Но в начале 1840-х годов он познакомился со шведский оперной певицей Дженни Линд, и в сентябре 1843 года в его дневнике появилась запись о влюблённости.
Дженни Линд
А уже в октябре Андресен разочарованно написал: «Она подняла тост за меня, если бы я был её братом». После очередного триумфального выступления певицы в Дании, хозяин вечеринки сказал, что отныне все датчане — братья для Линд. На что девушка ответила, что ей не нужно так много, но она выберет одного и указала на Андерсена. Писатель понял, что Линд таким образом пыталась ему сказать, что романтических отношений между ними быть не может.
Ещё не раз Андресен пытался признаться певице в любви, но с её стороны встречал только юмор или равнодушие. Однажды возвращаясь после ужина с друзьями, писатель, вдохновлённый романтичной прогулкой, хотел было отерыться девушке, но Линд прервала его, пошутив, что нужно передвигать своими длинными ногами быстрее, — друзья уже должны были давно дойти до дома.
Ханс Кристиан Андерсен
Андерсен не смог достучаться до сердца певицы, и его любовь осталась неразделённой. Писатель так никогда и не женился и не оставил после себя наследников. Своё отношение к Дженни Линд он выразил в творчестве, сделав её прототипом Снежной королевы с ледяным сердцем. Может быть поэтому, вопреки традициям жанра, зло в её лице осталось в сказке безнаказанным. Добро хоть и победило, но Снежная королева не раскаялась в содеянном.
Стоит упомянуть, что время, когда Андерсен сочинял сказку, было переломным — религия вплотную стала противопоставлять себя науке. Так, благодаря советской цензуре, читатели не узнали, что в произведении «Снежная королева» писатель делал большой акцент на этом противостоянии.
Бабушка читала с Каем и Гердой молитвы, говорила с ними о церкви. И когда девочка пустилась на поиски названного брата, то постоянно обращалась в своих мыслях к богу. В сказке много отсылок к вере и предзнаменованиям. Герда стала для Андерсена олицетворением религии, а Снежная королева — точной и холодной науки.
Дженни Линд оказалась холодна только с Андерсеном — у неё было множество поклонников и романов. Она рано покинула сцену, не объяснив причин, и в 1851 году вышла замуж за немецкого композитора, пианиста Отто Голдшмита. В браке у них родилось трое детей. В часть певицы назвали улицы в нескольких американских городах, а её портрет красуется на шведских 50 кронах.
Кристофер Робин
Не секрет, что английский писатель Алан Милн списал Винни-Пуха с любимой игрушки своего сына Кристофера Робина. В известном советском мультфильме самого мальчика нет, но в книге и в американской версии он занимает ключевое место истории.
Когда жена Алана Милна, — Дороти, — забеременела, пара была уверена, что родится девочка. Чета даже придумала для неё имя — Роземари. Но 21 августа 1920 года в семье писателя родился сын. Через несколько дней Милн написал своему другу:
«Мы скорее хотели Роземари. Но я ожидаю, что этот джентльмен нам тоже подойдёт».
Родители долго спорили как назвать ребёнка, но так и не смогли прийти к согласию, поэтому каждый дал сыну по одному имени — Кристофер Робин. Рождение мальчика совершенно не означало, что они не могли растить его как девочку: Милны отращивали ему волосы и делали причёски с детских фотографий матери. Они одевали его в девчачью одежду, в том числе в платья.
Алан Милн с сыном Кристофером Робином
А когда их сын подружился с соседской девочкой Энн Дарлингтон, они не скрывали своих чувств и видели в ней дочь, которой у них никогда и не было. Позже они даже настаивали, чтобы сын женился на Энн, но тот ослушался родителей.
На свой первый день рождения Кристофер Робин получил мягкую игрушку — медведя, которого назвал Эдвард. Чуть позже вместе с отцом он посетил Лондонский зоопарк, где увидел медведицу Виннипег. Её медвежонком во время Первой Мировой войны выкупил у охотника канадский лейтенант и перевёз в Великобританию.
Он назвал её в честь своего родного канадского города Виннипег или, сокращённо, Винни. После войны лейтенант намеревался увезти её обратно в Канаду, но, вернувшись с фронта, передумал и оставил в Лондонском зоопарке навсегда. Виннипег была любимицей детей, так что неудивительно, что Кристофер Робин переименовал свою игрушку в Винни.
Родители мало понимали в воспитании детей и предоставили это занятие няне Оливии, которая была с мальчиком до того момента, как он уехал в закрытую школу. Отец никогда не был близок с сыном, единственным их общим занятием была алгебра и кроссворды. Позже в интервью Кристофер Милн говорил, что писатель даже никогда не играл с ним.
Это была моя мама, она приходила и играла со мной в детской, а потом передавала ему, о чём я думал и что делал. Это была она, кто предоставил большинство материала для книг моего отца.
Кристофер Милн
Неслучайно Алан Милн позже указывал Дороти соавтором своих детских книг о медвежонке, который впервые появился на страницах сборника стихов «Когда мы были совсем маленькими», в 1924 году. Но там герой ещё живёт под именем Эдвард. Книга «Винни-Пух» вышла в свет в 1926 году.
В английской версии медведя зовут Winnie-the-Pooh, по аналогии с королевскими титулами с артикулом the. Милн хотел, чтобы название и содержание смешно контрастировали. Пух — так звали лебедя, который также фигурировал в сборнике «Когда мы были совсем маленькими». Все остальные персонажи книги — игрушки Кристофера Робина.
Поначалу мальчику очень нравилась обрушившаяся на него слава. Он с удовольствием позировал в окружении игрушек для рекламы книг о медвежонке и наслаждался тем, что он тот самый Кристофер Робин.
Однажды он даже принял участия в озвучке историй, где говорил от имени своего персонажа.
Но в 9 лет всё изменилось — родители отправили его в закрытую школу, где мальчик ощутил другую сторону своей популярности. Ровесники не воспринимали Кристофера всерьёз, передразнивали его аудиозаписи и цитировали строчки из стихотворений его отца:
«Hush! Hush! Whisper who dares! Christopher Robin is saying his prayers!»
«Тише! Тише! Говорите шёпотом, если посмеете! Кристофер Робин молится».
Видимо, дети завидовали знаменитому мальчику, от того и издевались над ним, но для Кристофера это была трагедия. В результате он записался в секцию бокса, стал атеистом и возненавидел книги своего отца.
Алан Милн не мог не заметить перемены в сыне и позже признался репортёрам, что популярность оказалась слишком тяжёлой ношей для маленького ребёнка. Поэтому после книги «Дом на Пуховой опушке» в 1928 году он дал себе слово больше не продолжать историю про медвежонка.
Тем временем отношения между супругами Милн совсем разладились. Дороти злилась на мужа, что он перевёз семью из респектабельного Лондона в деревню — она тосковала по социальной жизни, которая всегда была очень важна для неё. В отместку мужу Дороти завела себе любовника, на что писатель закрыл глаза и тоже нашёл себе увлечение на стороне.
Алан Милн с женой Дороти
После школы Кристофер Робин уехал учиться в колледж, а потом ушёл добровольцем на Вторую Мировую войну. Он предпочитал общаться с родителями по переписке, даже когда у него была возможность увидеться вживую.
Долгое время он не мог найти себе занятие — ему всегда нравилось писать, но он понимал, что никогда не сможет конкурировать с отцом, которому, как он считал, и подарил известность.
Он забрался туда на моих детских плечах, тем самым отняв у меня моё доброе имя и не оставив мне ничего, кроме пустой славы быть его сыном.
Кристофер Милн
Выйти из тупика ему помогла кузина Лесли, на которой впоследствии он и женился. Родители были категорически против кровного брака, но Кристофер Милн не стал их слушать.
Кристофер Милн с женой Лесли
Молодая пара переехала в Дартмут, где открыла книжный магазин. В браке у них родилась дочка Клэр, которой диагностировали ДЦП.
Когда-то в детстве Кристофер Милн от обиды пообещал отцу, что вырастет и напишет ему в отместку книгу о родителях. При их жизни он не успел выпустить автобиографию, но дал несколько интервью, в которых честно рассказал о детстве. Он говорил, какими холодными и отстранёнными были его папа с мамой, и что скучал он только по няне.
Таким образом ему удалось «отомстить» родителям, опозорив их перед всем миром. Если отец сумел простить сына и изредка встречался с ним, то мать распорядилась вырыть яму во дворе и закопать в неё статую сына, чтобы больше никогда не видеть его лица. В последний раз Кристофер Милн видел свою мать на похоронах отца.
После этого она прожила ещё 15 лет, но отказывалась разговаривать с ним вплоть до своей смерти. Когда она умирала, Кристофер просил встретиться с ней, чтобы попрощаться, но мать не захотела увидеться с сыном в последний раз.
В 1974 году Кристофер Милн издал первую часть своей автобиографии «Зачарованные места», написание которой назвал сессиями на кушетке у аналитика. Через пять лет вышла вторая часть — «Путь сквозь деревья». В интервью Милн говорил, что окончательно смог примириться со своим детством и простил родителей.
Некоторые люди умеют обращаться с детьми, а другие — нет. Это дар, который либо у вас есть, либо его нет. У моего отца его не было.
Кристофер Милн
Мэри Поппинс
Автор детских книг о Мэри Поппинс, — Хелен Линдон Гофф, — родилась в Австралии, однако сама всегда считала себя ирландкой по отцу Трэверсу Гоффу или шотландкой по матери Маргарет Морхед. У девочки было две младших сестры, но именно она, как считала сама Хелен, была любимицей отца.
В то время, как мать отличалась строгостью и требовательностью, Трэверс Гофф чаще всего отвечал на выходки дочери шутками. Однажды девочка рассказала родителям, что считает зонтик эталоном женственности. Ей очень понравился экземпляр, который был у их горничной — с попугаем на ручке. В ответ мать высмеяла Хелен, а отец предложил снять птицу с зонтика и посадить в клетку, чтобы научить говорить.
Трэверс Гофф увлёк дочь книгами, и, как позже говорила Хелен, она уже в три года научилась читать. Может быть благодаря этой связи, или потому что она была старшая, Хелен тяжелее всех переживала алкоголизм отца.
Из-за вредной привычки Трэверс быстро скатился с хорошей банковской позиции до обычного клерка. А когда девочке было семь лет, отец умер, как тогда говорили — от эпилептического припадка. Но Хелен была уверена, что виной было пристрастие к спиртному.
Дом, в котором жила семья Гофф в Австралии
Шесть лет Хелен не могла смириться с потерей. Позже она передала черты отца мистеру Бэнксу из книги «Мэри Поппинс». Эта амбивалентность, присущая Трэвису Гоффу, стала ключевой в характере персонажа.
Но тогда в детстве Хелен одиноко переживала смерть отца — девочка не могла рассчитывать на поддержку матери, которая также тяжело пыталась справиться с болью. Когда Хелен было одиннадцать, мать в истерике выскочила из дома и пообещала утопиться в ручье.
Девочка не растерялась, позвала младших сестёр и, чтобы успокоить их и себя, стала рассказывать истории, которые сочиняла на ходу. Когда мать промокшая, но живая, вернулась, Хелен чувствовала только пустоту от обиды. Хотя девочка и мечтала стать актрисой, она запомнила те ощущения, как выдуманная сказка в тяжелейшую минуту смогла отвлечь её и сестёр от тревоги и грустных мыслей.
После смерти отца семью забрала к себе родственница матери — её тётя Элли, которая много лет назад ещё ребёнком взяла под опеку саму Маргарет, после потери отца. А потом уже принимала активное участие в воспитании дочерей Маргарет, в частности, Хелен.
Девочка всегда считала поездки к тёте вознаграждением. Полное имя тёти было Хелен Морхед Кристина Сарасет или кратко Сасс. Позже писательница посвятила ей рассказ «Тётя Сасс».
Отучась в пансионате, Хелен устроилась актрисой в труппу Аллана Уилки, ради чего сменила имя на более популярное в то время — Памела, а фамилию сделала из имени своего отца — Трэверс.
Памела Трэверс
Параллельно с актёрской карьерой, она писала стихи и заметки в газету и начала работать корреспондентом.
Постепенно её журналистский талант стал преобладать над актёрским. В багаже Хелен накопилось несколько историй о няне, которые она собрала в один роман и в 1934 году издала книгу под названием «Мэри Поппинс». Произведение имело грандиозный успех. Позже она написала «Мэри Поппинс возвращается» и «Мэри Поппинс открывает дверь».
Ещё в начале 1940-х годов Уолт Дисней заинтересовался книгой — его дочь мечтала, чтоб отец снял фильм по любимой сказке. Но автор была непреклонна, она недолюбливала Микки Мауса и не хотела, чтобы Дисней превратил повесть в мюзикл. Тому понадобилось около 20 лет, чтобы уговорить Трэверс разрешить экранизацию.
Джули Эндрюс, Уолт Дисней и Памела Трэверс
Хелен сдалась только в 1961 году из-за финансовой нужды и поехала на переговоры в Голливуд. Дисней предложил ей особые условия: 100 тысяч долларов (более 900 тысяч долларов на сегодняшний день), плюс 5% от дохода фильма и возможность быть консультантом на съёмках.
Несколько лет потребовалось, чтобы снять фильм, и только в 1964 году на экраны вышла американская версия «Мэри Поппинс». Писательница осталась крайне недовольна этой работой. Как оказалось, няня не была просто вымышленным персонажем.
До поры до времени можно было только догадываться, кто был прототипом знаменитой няни. Только в 1941 году Трэверс в качестве рождественского подарка для родственников и друзей написала рассказ «Тётя Сасс», и десятилетия спустя о нём узнала публика.
Именно в этой истории писательница сама приоткрыла завесу тайны, нежно описав свирепую двоюродную бабушку (тётю Сасс) с золотым сердцем.
Её замечательность заключалась в необычайном и, на мой взгляд, очаровательном несоответствии между её внешним поведением и внутренним «я». […] Представьте себе бульдога, чья свирепая внешность покрывает нежное до сентиментальности сердце, и перед вами Кристина Сарасет.
Памела Трэверс
создательница Мэри Поппинс
Когда-то тётя Сасс была влюблена в кузена, что занимал должность в британском парламенте. Она понимала, что не сможет выйти за него замуж, поэтому оставила мечты о браке. Позже девушка уже не нашла никого, кто смог бы затмить её первую любовь. Поэтому она посвятила себя воспитанию племянниц и племянников, которым она щедро помогала финансово, но и строго контролировала.
Имея внушительный капитал за спиной, она часто путешествовала и всегда брала с собой огромное количество важных для неё вещей, среди которых были: часы, сервиз, канделябр, ваза, чайник, ложки, фотографии, коврик и многое другое.
Её чертами Памела Трэверс наделила не только Мэри Поппинс, но и няню мистера Бэнкса — мисс Эндрю, и соседку семейства — мисс Ларк. Именно эти два персонажа больше подходили по возрасту и внешнему описанию родственницы писательницы.
Они отражали двойственный характер тёти Сасс — во властной, грозной мисс Эндрю (в советском фильме её играет Олег Табаков) и мягкой, заботливой мисс Ларк (Ирина Скобцева), которая, также как и её прототип, держала двух собак.
Удивительно, но писательница даже не сразу поняла, откуда в её голове родились все эти образы. Задуматься её заставила смерть любимой родственницы.
Я сказала себе: «Однажды, несмотря на её мнение, я совершу неуважительную пошлость и помещу тётю Сасс в книгу». И затем до меня дошло, что я уже это сделала бессознательно, непреднамеренно. Мы пишем больше, чем мы думаем, что пишем. Мы не задумываемся о корнях, из которых выросли наши плоды. Я внезапно поняла, что уже есть книга, в которой суровая и нежная, таинственная и гордая, неизвестная и любящая тётя Сасс проходит незаметными шагами. Вы найдёте её моментами на страницах о Мэри Поппинс.
Памела Трэверс
Будучи знаменитой, писательница неохотно делилась подробностями своей жизни. Когда Памеле Трэверс задавали личные вопросы, она редко на них отвечала, говоря, что «работа и есть биография» и добавляла, что историю её жизни можно проследить по книгам о Мэри Поппинс.
Алиса
Чарльз Лютвидж Доджсон, более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл, никогда не скрывал, кто стал прототипом его главного книжного персонажа — Алисы.
Но прежде, чем познакомиться с девочкой, он проделал длинный путь. С детства будущий писатель отличался безграничным воображением — будучи в семье третьим из 11 детей, он всегда знал, как развлечь остальных.
Он рассказывал братьям и сёстрам истории, придумывал игры и писал вместе с ними журналы.[…] Он действительно получал удовольствие, развлекая детей, и они платили ему любовью в ответ.
Эдвард Вакелинг
биограф Льюиса Кэрролла
Сочинительство осталось с Доджсоном навсегда, несмотря на то, что в качестве профессии он выбрал для себя науку. Своё обучение он продолжил в аристократическом колледже Крайст-Чёрч Оксфордского университета, где впоследствии стал читать лекции по математике.
Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл)
Учебное заведение обязывало Доджсона принять духовный сан. Отныне он становился викторианским холостяком, как тогда говорили — дядюшкой для детей своих друзей. Он сочинял для них истории, игры и брал с собой на прогулки. Для понимания отношений Чарльза Доджсона и Алисы, важно знать, что такие контакты очень приветствовались в британских семьях: родители не препятствовали общению и легко отпускали своих детей на прогулку с дядюшками.
В 1855 году в Крайст-Чёрч прибыл новый декан — Генри Лидделл с женой и четырьмя детьми, среди которых была трёхлетняя Алиса. Доджсон быстро подружился с новым семейством и стал вхож в дом на правах дядюшки.
Алиса с сёстрами
Сам он в то время увлёкся писательством и стал публиковать стихи в журнале The Train под псевдонимом Льюис Кэрролл. Ещё одним хобби Доджсона была фотография. Для того времени камера была редкостью, поэтому его часто приглашали в дом снимать детей.
Сейчас эти снимки из-за поз и полураздетых образов приводят в качестве доказательства его нездорового увлечения детьми, но тогда все они были сделаны с разрешения и по приглашению родителей.
Алиса Лидделл
Съёмка в доме Лидделлов в 1862 году ещё больше сблизила Доджсона с семьёй. Он стал приглашать детей на прогулки и пикники. Особую симпатию у Доджсона вызывала 10-летняя Алиса. Однажды он пригласил девочку и двух её сестёр покататься на лодке, чтобы позже устроить чайную вечеринку на берегу. Позже Алиса рассказывала, как проходили эти встречи.
Когда мы ходили днём на реку с мистером Доджсоном, он всегда приносил с собой корзинку, полную кексов, и чайник, который мы заваривали. По редким случаям мы уходили на целый день… и брали огромную корзину с ланчем — холодной курицей с салатом и разными другими вкусняшками.
Алиса Лидделл
Чтобы развлечь детей, он сочинил сказочную историю про девочку, назвав ту Алисой, и придумал для неё приключения в подземелье.
Рассказ настолько понравился реальной Алисе, что она уговорила автора записать его, чтобы она могла его перечитывать, когда захочет. Доджсон пообещал и… пропал. Сложно сказать, что произошло на самом деле, но дружба с семьёй Лидделл прервалась.
После смерти писателя его наследники уничтожили страницы из дневника, датированные этим периодом. Сама Алиса даже во взрослом возрасте никак этот момент не комментировала. Однажды журналист Флоренс Леннон, который писал книгу о Льюисе Кэрролле, спросил об этом одну из дочерей Линдделл — Лорину. Чуть позже она написала об интервью своей сестре Алисе.
«Я нервничаю от того, что говорила. Я сказала, что он стал слишком ласковым по мере того, как ты стала старше. И, что мать говорила с ним об этом, и это его оскорбило, поэтому он и перестал к нам больше приходить».
Сложно сказать, можно ли доверять её словам, ведь она говорила журналисту, что ей тогда было всего 10, хотя на самом деле ей уже исполнилось 14. Неясно, случайно ли она ошиблась в возрасте или сделала это специально, чтобы, например, скрыть свой интерес к молодому Доджсону. Существует миф, что общение прервалось из-за того, что он просил у родителей руки Алисы, но ей было всего лишь 11, что даже в викторианскую эпоху было слишком рано для брака.
Тем не менее, даже когда отношения писателя и Линдделлов возобновились, он больше никогда не брал детей на прогулки или пикники. На Рождество он преподнёс Алисе в подарок рукопись: «Приключения Алисы под землёй». А через год опубликовал книгу «Приключения Алисы в стране чудес», которая прославила его под именем Льюис Кэрролл.
Помимо Алисы в сказке можно узнать и других членов её семьи. Например, Белый Кролик был списан с отца семейства — Генри Лидделла. Занятой мужчина возглавлял сразу колледж и церквь, поэтому всегда куда-то торопился и опаздывал, также как спешащий на встречу с Королевой Белый Кролик.
Другое объяснение образа — Линдделл часто покидал место за Большим Столом в столовой колледжа через маленькую дверь, которую в учебном заведении все называли «кроличья нора». Сёстры Алисы — Лорина и Эдит, — также появились в сказке в виде персонажей Попугая и Орлёнка.
По мере взросления Алисы, её дружба с Доджсоном угасала. А когда она ушла учиться в Крайст-Чёрч, она встретила младшего сына Королевы Виктории — Леопольда, с которым у них возникла взаимная симпатия.
Алиса Линдделл
Но принцу уже подыскивали невесту голубых кровей, и молодые люди не смогли продолжить общение.
В 28 лет Алиса вышла замуж за ученика Доджсона — крикетиста Реджинальда Харгривса, а через пару лет женился и принц. Свою дочь он назвал Алисой, а родившийся в тот же год второй сын Харгривса получил имя Леопольд. Всего у Алисы было трое сыновей, двое из которых погибли во время Первой Мировой войны.
После смерти мужа в 1926 году вдова оказалась в плачевном финансовом положении и, чтобы покрыть коммунальные платежи, была вынуждена продать рукопись «Приключений Алисы под землёй».
Американский покупатель заплатил за неё 15400 фунтов — сумму, которая сегодня эквивалента 20 тысячам долларов. Сейчас рукопись хранится в Британском музее.
Последняя встреча Алисы и писателя, прославившего её, состоялась в 1891 году в Оксфорде. На тот момент ему было 59 лет, он так никогда и не женился. А перед ним была 39-летняя счастливая в браке женщина, мать троих сыновей. В тот день Чарльз Доджсон оставил в дневнике о своей посетительнице скупую запись: «Миссис Харгривс, оригинальная “Алиса”».
Источник:
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