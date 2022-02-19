“Марсианская Золушка потеряла?” Странный снимок с Марса заинтересовал пользователей сети

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На поверхности Марса находится огромное количество удивительного и непонятного. И земным учёным предстоит совершить массу открытий, ну а пока нет возможности исследовать Красную планету очно, приходится довольствоваться снимками и гадать, что же это такое там изображено.
Весьма интересным снимком поделилось американское космическое агентство NASA, сделанным неделю назад с борта марсохода Curiosity NASA 3385. Камера Mastcam запечатлела странный объект на поверхности планеты.
Что это такое пока не известно, да и сами сотрудники организации никак не комментируют изображение, полученное с марсохода. Так что остаётся только фантазировать и строить свои предположения. Чем собственно в сети активно и занимаются.
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Впрочем, это не первый такой снимок. В 2016 году фотография с камнем очень похожим на мужской ботинок была передана марсоходом Оpportunity.
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