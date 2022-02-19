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“Марсианская Золушка потеряла?” Странный снимок с Марса заинтересовал пользователей сети

“Марсианская Золушка потеряла?” Странный снимок с Марса заинтересовал пользователей сети (6 фото)

Автор:
19 февраля 2022 11:52
Сообщество : Космос
Метки: башмак   камень   космос   марс   находка   туфля   фото   
2344
6
На поверхности Марса находится огромное количество удивительного и непонятного. И земным учёным предстоит совершить массу открытий, ну а пока нет возможности исследовать Красную планету очно, приходится довольствоваться снимками и гадать, что же это такое там изображено.
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Метки: башмак   камень   космос   марс   находка   туфля   фото   
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31  комментарий
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49k
zloykoyot 2 часа назад
В нижнем левом углу тоже затесался кусочек чего-то с плавными обводами, вторая туфля в кадр не вошла?
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0
masa Минуту назад
Ахахахах, что там Золушка забыла, ну ладно пусть так будет, реально на туфельку Похоже
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1k
Игорь Иванович 3 минуты назад
Один палка два струна, я хозяин вся страна
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0
Ангелина Титова 20 минут назад
И всё-таки ещё столько загадок хранит космос
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−1
смирнов 21 минуту назад
Ну вылетая туфля, что сказать, ищем золушку тогда для примерки
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124k
Игорь 22 минуты назад
А вот нефиг кино, якобы с Марса, снимать на Земле. Вот пиндосы уже погорели на павильонных съёмках высадки на Луну.
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−1
Яковлева Полчаса назад
Что там Золушка забыла, ну ладно пусть так будет, реально на туфельку похоже
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6k
Игорь Мочалов 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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818
Трям 39 минут назад
Какой IQ тех пользователей, которых это заинтересовало?
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148
Foma Kiniaev 46 минут назад
Да это ж гусь!
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−1
Сабиров 49 минут назад
Интересно как выглядят золушки с Марса??
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−2
Валеев Тимур 52 минуты назад
Что там Золушка забыла, ну ладно пусть так будет, реально на туфельку похоже
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−2
Фокин Дмитрий 55 минут назад
Ну это конечно не туфелька, а туфля огромная)))
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−2
Надежда Час назад
Я не понимаю к чему вел автор всю статью.
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−4
Таня круглова Час назад
Это так странно и страшно. Это что-то такое новое, неизвестное...
Интересно
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−4
Никита Обручев Час назад
Как будто в сказке )
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−4
Plaschanskaya17l8 Час назад
Автор явно поторопился публиковать свою статью.
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7k
Летучий Мыш Час назад
Че только не найдешь на том марсе

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2k
Хрюн 2 часа назад
Хуливуд всегда славился киноляпами.
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−6
Василий Прокопенко 2 часа назад
Сразу в голову пришли строки одного поэта
На Марсе классно !
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−6
YamborginiHigh 2 часа назад
Ого) Очень загадочно. Но почему-то мне кажется, что это фейк. Во-первых, сб снимок. Во-вторых, нет никаких ориентиров на масштаб. Уверен, что даже если не фейк, объяснение все равно найдется.
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Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Зимние чудеса показались и на Марсе Зимние чудеса показались и на Марсе Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе Потрясающее изображение «Море дюн» на Марсе В пустыне на Среднем Востоке идёт эксперимент по симуляции жизни на Марсе В пустыне на Среднем Востоке идёт эксперимент по симуляции жизни на Марсе Спутник снял ледяную лавину на Марсе Спутник снял ледяную лавину на Марсе Сделай свой оригинальный проект марсианского города Сделай свой оригинальный проект марсианского города
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