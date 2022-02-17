Оплата по счету за жизнь: реалии как они есть глазами Эрнеста Сетон-Томпсона

На фоне регулярно случающихся с детьми кошмарных ситуаций кажется, что раньше все было не так. Отношения в семье – более правильными, здоровыми и гармоничными. Но это только поверхностное видение правильной с позиции современника жизни, которой она была 100-200 лет тому назад.
Эрнест Сетон-Томпсон – канадский писатель, естествоиспытатель, художник-анималист и по совместительству один из основателей скаутского движения. Считается, что увлечение природой, к которому он пришел в раннем детстве, сделало его тем, кем он стал – признанным и великим. Но, возможно, что мир не узнал бы этого талантливого человека, если бы не отношения в семье. Ведь убегать в лес и абстрагироваться от действительности, рисуя животных, мальчик начал, чтобы избегать отца, который был склонен к проявлению насилия.
Впоследствии это нашло отражение в биографии Эрнеста. Отец происходил из древнего шотландского дворянского рода, но был человеком циничным, сложным, жадным. После переезда из Англии в Канаду семья поселилась в Торонто. И маленький Эрнест часто гулял по лесу, стараясь избегать общества отца, который по признанию писателя, был настолько эгоистичен, что «знал всему цену и при этом не ценил ничего».
После достижения сыном совершеннолетия, отец позвал того в кабинет и извлек толстую бухгалтерскую книгу. Открыв ее на соответствующей странице, с буквой E (Ernest), он продемонстрировал практически все расходы, которые понес в связи с воспитанием мальчика. Скрупулезно было записано буквально все, начиная с денег, выплаченных доктору, принявшему роды. Общая сумма – 537 долларов 50 центов по нашим временам выглядит смешно. Но если учесть, что речь идет о конце позапрошлого века, то порядок цифр уже не выглядит столь забавным.
Но «заботливый» родитель не просто выставил счет, но еще объявил о его ежегодной индексации на 6%. И подчеркнул, что сыну неплохо бы ускориться с выплатами. Вдоволь насладившись ошарашенным видом, отец подчеркнул, что затягивать не нужно, поскольку для каждого человека отец – это второй по важности после Бога. И указал изумленному отпрыску на дверь.
Эрнест покинул отчий дом. И вскоре даже сменил фамилию. По счету заплатил, передавая деньги через мать: с отцом он больше никогда не виделся. Когда молодому писателю было 23 года, вышла его первая книга. Вскоре за ней следующая, и Сетон стал признанным и уважаемым автором. Помимо Канады и Штатов, его книги знали и любили и у нас, в Союзе. Что, вероятно, обусловлено его связью с бойскаутским движением.
В современной жизни случаются разные истории: переживший супруга родитель заставляет детей отказаться от наследства, родители берут у взрослых детей взаймы крупные суммы и не возвращают, аргументируя серьезными вложениями в ребенка. Не редкость и выставление счета, аналогично тому, как сделал отец Сетон-Томпсона.
А вы сталкивались со странными, алогичными и противоречащими этике и морали отношениями родителей и взрослых детей?
Источник:
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