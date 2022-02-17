Оплата по счету за жизнь: реалии как они есть глазами Эрнеста Сетон-Томпсона

В современной жизни случаются разные истории: переживший супруга родитель заставляет детей отказаться от наследства, родители берут у взрослых детей взаймы крупные суммы и не возвращают, аргументируя серьезными вложениями в ребенка. Не редкость и выставление счета, аналогично тому, как сделал отец Сетон-Томпсона.

А вы сталкивались со странными, алогичными и противоречащими этике и морали отношениями родителей и взрослых детей?