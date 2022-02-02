Апофеоз халатности, или Гибель парохода "Генерал Слокам"

Генерал Слокам - американский военный, один из самых молодых генералов, участвовавших в войне Севера и Юга. Однако его имя у большинства американцев ассоциируется не с военными подвигами, а с одной из крупнейших морских катастроф в истории. Пожар на речном пароходе “Генерал Слокам” в 1904 году унёс жизни 1021 человек.
Мы всегда соотносим обстоятельство катастрофы с количеством жертв. Возьмём “Титаник”. Холодные воды Атлантики, ночь, на сотни километров вокруг никакой земли, мало шлюпок - понятно, откуда взялось 1635 погибших (это 74% всех пассажиров лайнера). В пожаре на “Слокаме” погибло 76% всех пассажиров. Но при это катастрофа произошла не посреди Атлантического океана, а в проливе Ист-Ривер, не так далеко от берега. И шлюпок оказалось достаточно. Для “Генерала Слокама” айсбергом оказался человеческий фактор.
“Генерал Слокам” был хоть и всего лишь экскурсионным пароходом, но зато довольно популярным. Каждый второй житель нью-йорка либо катался на этом пароходе, либо хотя бы раз его видел. Надо сказать, что “Слокаму” постоянно не везло. Он то и дело садился на мель, сталкивался с баржами и другими пароходами. Однажды его даже попытались захватить анархисты и много чего на нём поломали. 15 июня 1904 года, в тихий и солнечный день, никаких барж и анархистов поблизости не было. “Генерала” арендовали для ежегодной речной прогулки с последующим пикником на острове нью-йоркские немцы. Это была их ежегодная традиция. Когда начался пожар, пароход находился от берега примерно на расстоянии в один “Титаник”, то есть примерно 270 метров.
Огонь разгорелся в помещении на нижней палубе, идеальном месте для начала пожара: там были старый хлам, солома и легковоспламеняющаяся жидкость. Первым дым заметил кто-то из членов экипажа. Как действовать в случае пожара он и его коллеги если и знали когда-то, то давно забыли. Тем не менее они развернули шланги, которые не использовались и не проверялись с момента постройки судна. За 13 лет речных прогулок шланги успели прийти в негодность, так что даже окурок с их помощью затушить бы не удалось. Пока экипаж разбирался, как бороться с огнём, пожар разгорелся в полную силу - огонь был виден с берега. Капитан, которому уже кричали с берега, принял решение дать полный вперёд. Встречный ветер раздул пламя ещё сильнее. А капитан направлялся к острову, чтобы огонь не зацепил дома и склады с древесиной на берегу.
То, что было дальше, по свидетельствам выживших в катастрофе описано в книге Эдварда Т. О'доннелла “Корабль в огне”. Шлюпок и спасательных жилетов было предостаточно, только вот с ними произошло ровно то же, что и с пожарными шлангами. Любопытно, что за месяц до катастрофы корабль вроде как проверял инспектор и заключил, что с безопасностью на “Генерале” всё хорошо. Позже было доказано, что протокол проверки судна был липовым. Оказывается, американский мужик мало отличается от русского мужика и тоже не крестится, пока гром не грянет.
Первым делом пассажиры-мужчины бросились к шлюпкам. Оказалось, что лодки, 13 лет пролежавшие без дела, были привязаны верёвками и прикручены проволокой к палубе. Это чтобы они от ветра не стучали по палубе. В суматохе отодрать лодки не удалось.
Большинство пассажиров на пароходе были женщины и дети. Некоторые матери хватали спасательные жилеты, надевали на детей и бросали их в воду. Дети в жилетах шли ко дну. Позже выяснилось, что компания по производству спасательных жилетов закупила пробку у нечистой на руку пробковой компании из Нью-Джерси. Пробку продавали на вес, и в Нью-Джерси догадались нашпиговывать железными пластинами, чтобы продать поменьше пробки подороже. За целые жилеты шла борьба, потому они остались на корабле с XIX века. Ткань истлела, а пробка раскрошилась. Некоторые жилеты рассыпались и рвались в руках у пассажиров. Многослойная женская одежда того времени тянула на дно не хуже металлических жилетов. Так что даже заправским пловцам, которых среди женщин немецкой общины Нью-Йорка не было, в платье начала XX века выплыть было бы трудно.
Не успел капитан довести судно до острова, как палубы рухнули, погребя под собой тех, кто не успел выпрыгнуть за борт. “Генерал Слокам” начал тонуть. Очевидцы рассказывали, что капитан, как и полагается, покинул тонущее судно последним. Он обгорел и лишился в пожаре глаза, но всё же выжил. Его сделали козлом отпущения. За ужасное состояние “Генерала” и халатность капитана приговорили к 10 годам тюрьмы, но через 4 года он вышел на свободу по амнистии. Компания, которой принадлежало судно, всего лишь заплатила штраф. А производителям спасательных жилетов вообще ничего не было.
Источник:
- Дети известных актеров, ставшие преступниками
- 18 лет заточения. Мод Жульен: девочка, которую пытались сделать сверхчеловеком
- На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников
- Украинский "Тони Старк" набирает популярность в сети
- Снимать квартиру - все равно, что ходить по минному полю
Понравилось27