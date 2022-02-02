Апофеоз халатности, или Гибель парохода "Генерал Слокам"

Первым делом пассажиры-мужчины бросились к шлюпкам. Оказалось, что лодки, 13 лет пролежавшие без дела, были привязаны верёвками и прикручены проволокой к палубе. Это чтобы они от ветра не стучали по палубе. В суматохе отодрать лодки не удалось.

Большинство пассажиров на пароходе были женщины и дети. Некоторые матери хватали спасательные жилеты, надевали на детей и бросали их в воду. Дети в жилетах шли ко дну. Позже выяснилось, что компания по производству спасательных жилетов закупила пробку у нечистой на руку пробковой компании из Нью-Джерси. Пробку продавали на вес, и в Нью-Джерси догадались нашпиговывать железными пластинами, чтобы продать поменьше пробки подороже. За целые жилеты шла борьба, потому они остались на корабле с XIX века. Ткань истлела, а пробка раскрошилась. Некоторые жилеты рассыпались и рвались в руках у пассажиров. Многослойная женская одежда того времени тянула на дно не хуже металлических жилетов. Так что даже заправским пловцам, которых среди женщин немецкой общины Нью-Йорка не было, в платье начала XX века выплыть было бы трудно.