Британские учёные разработали сверхточный квантовый гравиметр

Исследование британских физиков - первый случай, когда объект, спрятанный под землёй, был обнаружен с помощью квантовой технологии. Это важная веха. Успех открывает коммерческий путь к значительному улучшению картирования того, что находится под землей.



«Это «момент Эдисона» в восприятии, которое изменит общество, человеческое понимание и экономику, - сказал Кай Бонгс, руководитель отдела физики холодного атома в Бирмингемском университете. -Благодаря этому прорыву мы сможем перестать полагаться на удачу во время исследований, строительства, ремонта в городских условиях. Кроме того, подземная карта того, что в настоящее время невидимо, теперь стала значительным шагом вперед, положив конец ситуации, когда мы знаем об Антарктиде больше, чем о том, что находится на глубине нескольких метров под нашими ногами».



Новый гравиметр использует атомы, импульсы которых воздействуют на лазеры, чтобы исследовать гравитационное поле в двух разных точках.