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Британские учёные разработали сверхточный квантовый гравиметр

Британские учёные разработали сверхточный квантовый гравиметр (5 фото)

Автор:
12 марта 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   гравиметр   гравитация   измерение   наука   научная разработка   разработка   устройство   
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Физики из Бирмингемского университета разработали новое сверхточное устройство для измерения гравитации, с помощью которого можно обнаруживать карманы грунтовых вод или тоннели под землей. Датчик уже прошёл испытания в городских условиях и обнаружил подземный тоннель на глубине около метра.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   гравиметр   гравитация   измерение   наука   научная разработка   разработка   устройство   
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