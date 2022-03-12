Британские учёные разработали сверхточный квантовый гравиметр

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Физики из Бирмингемского университета разработали новое сверхточное устройство для измерения гравитации, с помощью которого можно обнаруживать карманы грунтовых вод или тоннели под землей. Датчик уже прошёл испытания в городских условиях и обнаружил подземный тоннель на глубине около метра.
Сверхчувствительные версии этих датчиков, необходимые для точного обнаружения крошечных изменений в гравитационном поле Земли, могут быть сбиты малейшей сейсмической вибрацией, но группа британских физиков из Бирмингемского университета заявляет, что решение найдено.
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Учёные Кай Бонгс (Kai Bongs) и Майкла Холински (Michael Holynski) рассказали о том, что созданный ими атомный гравиметр успешно справляется с этой проблемой и может отлично работать в городских условиях. Это было продемонстрировано во время испытания прибора, когда под землёй, на глубине около метра, был обнаружен тоннель шириной 2 метра.
Исследователи полагают, что их разработка может быть использована для ускорения строительных и транспортных проектов, для осмотра структур под поверхностью, в том числе водных карманов, для улучшения прогнозирования извержений вулканов и даже - в будущем - для поиска признаков воды под поверхностью Марса.
Исследователи полагают, что их разработка может быть использована для ускорения строительных и транспортных проектов, для осмотра структур под поверхностью, в том числе водных карманов, для улучшения прогнозирования извержений вулканов и даже - в будущем - для поиска признаков воды под поверхностью Марса.
Исследование британских физиков - первый случай, когда объект, спрятанный под землёй, был обнаружен с помощью квантовой технологии. Это важная веха. Успех открывает коммерческий путь к значительному улучшению картирования того, что находится под землей.
«Это «момент Эдисона» в восприятии, которое изменит общество, человеческое понимание и экономику, - сказал Кай Бонгс, руководитель отдела физики холодного атома в Бирмингемском университете. -Благодаря этому прорыву мы сможем перестать полагаться на удачу во время исследований, строительства, ремонта в городских условиях. Кроме того, подземная карта того, что в настоящее время невидимо, теперь стала значительным шагом вперед, положив конец ситуации, когда мы знаем об Антарктиде больше, чем о том, что находится на глубине нескольких метров под нашими ногами».
Новый гравиметр использует атомы, импульсы которых воздействуют на лазеры, чтобы исследовать гравитационное поле в двух разных точках.
«Это «момент Эдисона» в восприятии, которое изменит общество, человеческое понимание и экономику, - сказал Кай Бонгс, руководитель отдела физики холодного атома в Бирмингемском университете. -Благодаря этому прорыву мы сможем перестать полагаться на удачу во время исследований, строительства, ремонта в городских условиях. Кроме того, подземная карта того, что в настоящее время невидимо, теперь стала значительным шагом вперед, положив конец ситуации, когда мы знаем об Антарктиде больше, чем о том, что находится на глубине нескольких метров под нашими ногами».
Новый гравиметр использует атомы, импульсы которых воздействуют на лазеры, чтобы исследовать гравитационное поле в двух разных точках.
Учёные утверждают, что их разработка позволит проводить более дешёвые и надёжные гравиметрические исследования - в десять раз быстрее, чем позволяют существующие сегодня методы.
Современные датчики гравитации сравнивают небольшие различия в положениях идентичных световых волн — это нормально для больших структур, но не для скрытых объектов. А новый тип датчика квантовой гравитации включает в себя фильтр, который использует волнообразную природу атомов в свободно падающих сверххолодных облаках. Гравитация оказывает очень незначительное воздействие на атомы, но достаточное, чтобы показать состав земли под ними, обнаруживая щели и пустоты.
Исследование опубликовано в журнале Nature.
Современные датчики гравитации сравнивают небольшие различия в положениях идентичных световых волн — это нормально для больших структур, но не для скрытых объектов. А новый тип датчика квантовой гравитации включает в себя фильтр, который использует волнообразную природу атомов в свободно падающих сверххолодных облаках. Гравитация оказывает очень незначительное воздействие на атомы, но достаточное, чтобы показать состав земли под ними, обнаруживая щели и пустоты.
Исследование опубликовано в журнале Nature.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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