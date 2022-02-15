Ученые создали рыбу-робота из клеток сердца человека

Устройство, которое с первого взгляда можно принять за настоящую рыбу, было вдохновлено формой и движениями рыбки данио. Помимо применения в области робототехники, ученые считают, что оно знаменует собой шаг к созданию искусственного сердца.

«Наша конечная цель — построить искусственное сердце, чтобы заменить деформированное сердце у ребенка», — сказал автор исследования Кит Паркер из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона.

«Большая часть работы по созданию сердечной ткани или сердец, ту, которую проделали мы, сосредоточена на воспроизведении анатомических особенностей или воспроизведении простого биения сердца в созданных тканях. Но в этом случае мы черпаем вдохновение для дизайна из биофизики сердца, что сделать сложнее, — продолжил Паркер. — Теперь, вместо того, чтобы использовать визуализацию сердца в качестве плана, мы определяем ключевые биофизические принципы, которые заставляют сердце работать, используем их в качестве конструкционного критерия и воспроизводим в системе, — в живой плавающей рыбе, — где гораздо проще увидеть, добились ли мы успеха».