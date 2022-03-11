Удивительные для русских обыденности из жизни бразильянок

Чем нас могут удивить жительницы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу? Почему они не носят украшений и даже в самую жаркую погоду не снимают курток и пальто?
Бразилия – удивительная страна
Большая часть того, что мы знаешь о зарубежных странах состоит из стереотипов. Стереотипы легко запоминаются, но, к сожалению, не позволяют узнать страну по-настоящему, понять её культурных дух.
Бразилия для России представляется страной футбола и круглогодичного карнавала. Кажется, что любой мальчишка в этой стране с рождения чеканит мяч, а каждая девушка, взрослея, становится длинноногой красавицей с голливудской улыбкой.
Однако в этой статье мы поговорим о реальных отличиях русской культуры от бразильской. Отчасти это поможет объяснить некоторые стереотипы, отчасти – разрушит их. Для начала: далеко не каждая бразильянка похожа на участницу конкурса красоты. Но есть и другие отличия.
Не понимают отказа без объяснений
Бразильцы по своей сути – открытый и дружелюбный народ. Они живут в стране с тёплым климатом и длинным световым днём, что способствует выработке гормонов счастья.
Однако иностранцам такое поведение может показаться странным, особенно когда через пять минут после знакомства их приглашают на вечеринку или в гости. В то же время простого отказа бразильянка, скорее всего, не примет.
Бразильянкам важно знать причину отказа – работа ли это или другие планы. Простым «нет, спасибо» ограничиться не получится. Бразильцы, как правило не испытывают сложностей с тем, чтобы объяснить свою позицию. А вот иностранцу этот навык придется развить.
Вводят в заблуждение
На самом деле, если вдуматься, этот пункт становится логичным продолжение предыдущего. Ведь если отказать так сложно, то проще согласиться, верно? И в то же время, никто не принудит тебя сделать то, что говоришь. Поэтому иностранцы часто обвиняют бразильянок в том, что они вводят в заблуждение.
На самом деле, сказать и не сделать в этой стране более уважительно, чем дать радикальный отказ. Именно поэтому бразильцы зачастую могут на словах согласиться на любую авантюру, а потом просто не приехать.
Не пропускают маникюр и педикюр
В России культура ухода за руками и ногами только расцветает, в то время как в Бразилии маникюр и педикюр уже стали достаточно обыденными процедурами. Эти девушки не допустят неухоженных ногтей и заусениц.
Особенно следят за состоянием ногтей на ногах. Это связано с тем, что в Бразилии большую часть года местные жители ходят в открытой обуви, поэтому ухоженные ноги являются частью образа.
Одеваются не по погоде
Как ни странно, предыдущий пункт не мешает девушкам ходить в кожаных куртках или сапогах с высоким голенищем. И это при том, что градусник может показывать до +30 градусов даже в тени.
Дело в том, что бразильянкам, как и любым другим девушках, хочется покрасоваться в красивых вещах, даже если они не отвечают климатическим особенностям страны.
Поэтому девушки в Бразилии уверены, что красота требует жертв, и готовы жертвовать своим комфортом, чтобы выглядеть красивее и эффектнее, выделяться среди толп туристок в сарафанах и майках.
Редко носят украшения
Казалось бы, таким отчаянным модницам положено не брезговать украшениями. Однако гуляя по городу, довольно редко можно встретить девушку в ювелирных украшениях. Чаще всего они носят яркую и недорогую бижутерию. Но это не значит, что эти девушки не любят украшений.
Дело в том, что в Бразилии достаточно высокий уровень преступности, поэтому любимая бабушкина брошка может стать серьезным поводом для беспокойства. В связи с этим бразильянки надевают украшения только туда, где будут чувствовать себя в полной безопасности – на семейные ужины, например.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось17
Русо туристо- облико морале.
И такой еще разрез:
Как у вас там ходют бабы -
В панталонах али без?
Просто бред какой-то!