Удивительные для русских обыденности из жизни бразильянок

Большая часть того, что мы знаешь о зарубежных странах состоит из стереотипов. Стереотипы легко запоминаются, но, к сожалению, не позволяют узнать страну по-настоящему, понять её культурных дух.

Бразилия для России представляется страной футбола и круглогодичного карнавала. Кажется, что любой мальчишка в этой стране с рождения чеканит мяч, а каждая девушка, взрослея, становится длинноногой красавицей с голливудской улыбкой.

Однако в этой статье мы поговорим о реальных отличиях русской культуры от бразильской. Отчасти это поможет объяснить некоторые стереотипы, отчасти – разрушит их. Для начала: далеко не каждая бразильянка похожа на участницу конкурса красоты. Но есть и другие отличия.

Не понимают отказа без объяснений