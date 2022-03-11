FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2278 постов • 493 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Удивительные для русских обыденности из жизни бразильянок

Удивительные для русских обыденности из жизни бразильянок (7 фото)

Автор:
11 марта 2022 12:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Бразилия   люди   нравы   путешествия   руские   фото   
2154
7

Чем нас могут удивить жительницы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу? Почему они не носят украшений и даже в самую жаркую погоду не снимают курток и пальто?


Бразилия – удивительная страна

×
×

Большая часть того, что мы знаешь о зарубежных странах состоит из стереотипов. Стереотипы легко запоминаются, но, к сожалению, не позволяют узнать страну по-настоящему, понять её культурных дух.

Бразилия для России представляется страной футбола и круглогодичного карнавала. Кажется, что любой мальчишка в этой стране с рождения чеканит мяч, а каждая девушка, взрослея, становится длинноногой красавицей с голливудской улыбкой.


Однако в этой статье мы поговорим о реальных отличиях русской культуры от бразильской. Отчасти это поможет объяснить некоторые стереотипы, отчасти – разрушит их. Для начала: далеко не каждая бразильянка похожа на участницу конкурса красоты. Но есть и другие отличия.


Не понимают отказа без объяснений


Бразильцы по своей сути – открытый и дружелюбный народ. Они живут в стране с тёплым климатом и длинным световым днём, что способствует выработке гормонов счастья.

Однако иностранцам такое поведение может показаться странным, особенно когда через пять минут после знакомства их приглашают на вечеринку или в гости. В то же время простого отказа бразильянка, скорее всего, не примет.


Бразильянкам важно знать причину отказа – работа ли это или другие планы. Простым «нет, спасибо» ограничиться не получится. Бразильцы, как правило не испытывают сложностей с тем, чтобы объяснить свою позицию. А вот иностранцу этот навык придется развить.


Вводят в заблуждение


На самом деле, если вдуматься, этот пункт становится логичным продолжение предыдущего. Ведь если отказать так сложно, то проще согласиться, верно? И в то же время, никто не принудит тебя сделать то, что говоришь. Поэтому иностранцы часто обвиняют бразильянок в том, что они вводят в заблуждение.


На самом деле, сказать и не сделать в этой стране более уважительно, чем дать радикальный отказ. Именно поэтому бразильцы зачастую могут на словах согласиться на любую авантюру, а потом просто не приехать.


Не пропускают маникюр и педикюр


В России культура ухода за руками и ногами только расцветает, в то время как в Бразилии маникюр и педикюр уже стали достаточно обыденными процедурами. Эти девушки не допустят неухоженных ногтей и заусениц.

Особенно следят за состоянием ногтей на ногах. Это связано с тем, что в Бразилии большую часть года местные жители ходят в открытой обуви, поэтому ухоженные ноги являются частью образа.


Одеваются не по погоде


Как ни странно, предыдущий пункт не мешает девушкам ходить в кожаных куртках или сапогах с высоким голенищем. И это при том, что градусник может показывать до +30 градусов даже в тени.

Дело в том, что бразильянкам, как и любым другим девушках, хочется покрасоваться в красивых вещах, даже если они не отвечают климатическим особенностям страны.

Поэтому девушки в Бразилии уверены, что красота требует жертв, и готовы жертвовать своим комфортом, чтобы выглядеть красивее и эффектнее, выделяться среди толп туристок в сарафанах и майках.


Редко носят украшения


Казалось бы, таким отчаянным модницам положено не брезговать украшениями. Однако гуляя по городу, довольно редко можно встретить девушку в ювелирных украшениях. Чаще всего они носят яркую и недорогую бижутерию. Но это не значит, что эти девушки не любят украшений.

Дело в том, что в Бразилии достаточно высокий уровень преступности, поэтому любимая бабушкина брошка может стать серьезным поводом для беспокойства. В связи с этим бразильянки надевают украшения только туда, где будут чувствовать себя в полной безопасности – на семейные ужины, например.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Бразилия   люди   нравы   путешествия   руские   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
zloykoyot 2 часа назад
"...В России культура ухода за руками и ногами только расцветает..." Сколько лет статье, 25-30?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Victor 24 минуты назад
Комментарий к фото
а у "местной" за спиной не эйфелева башня?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Аааа Час назад
Так и не раскрыли тему. Дикие обезьяны там есть, или врут люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
alexis Час назад
Бразильянкам важно знать причину отказа – работа ли это или другие планы
Русо туристо- облико морале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Батончик с маком 2 часа назад
Вызывает антирес
И такой еще разрез:
Как у вас там ходют бабы -
В панталонах али без?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Почему они не в куртках и не в пальто? Ведь они их не снимают даже в самую жаркую погоду? И тут же фото про педикюр без пальто!
Просто бред какой-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим 2 часа назад
То есть любая женщина в России, которая ухаживает за собой и предпочитает скромно одеваться богатая бразильянка? Или я что-то напутал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
zloykoyot 2 часа назад
Учитывая, что в июле в Бразилии середина зимы, то в принципе подобное объяснимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае Фото, которые демонстрируют запредельный уровень жизни в Дубае 7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди 7 крошечных островов, на которых когда-либо жили люди Как живут в горных аулах Кавказа Как живут в горных аулах Кавказа Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

254628



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
5
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Вся суть отношений между мужчинами и женщинами в мемах и переписках
1
59
Вся суть отношений между мужчинами и женщинами в мемах и переписках
Набирающие популярность в сообществах
Мотоцикл BMW R 12
0
2
Мотоцикл BMW R 12
Боги креатива
0
14
Боги креатива
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Всё сама. Forbes опубликовал рейтинг «самодельных» российских миллионерш
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надеюсь она не поняла прикола
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
7
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#Россия#мир#автомобили#дтп#аварии#забавно#авто аварии
#Юмор#животные#история#интересное#кино#СССР#автомир#дети#милота#сарказм
#прикол#интересно#факты#подборка#собака#в мире#фейл#еда#санкции#США

На что жалуетесь?

Вернуться