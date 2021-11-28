Экспедиция Шеклтона в Антарктиду: одна из величайших историй выживания, 1914-1917 гг

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В августе 1914 года британский полярный исследователь Эрнест Шеклтон поднялся на борт корабля "Эндьюранс" и отправился в Антарктиду. Экспедиция ставила своей целью совершить первый наземный переход через антарктический материк. Но суровые природные условия внесли свои коррективы в этот план.
План Шеклтона состоял в том, чтобы плыть к морю Уэдделла, высадиться у залива Фазель и перезимовать там, чтобы подготовиться к трансконтинентальному пешему переходу через Южный полюс к морю Росса. Второй отряд экспедиции, группа поддержки со стороны моря Росса, тем временем создаст лагерь в проливе Мак-Мердо, а оттуда через шельфовый ледник Росса к подножию ледника Бердмор проложит несколько складов снабжения.
Эти склады будут необходимы для выживания отряда Шеклтона, поскольку группа не сможет нести достаточно продовольствия для всего перехода. Экспедиции потребовалось два корабля: "Эндьюранс" под командованием Шеклтона для первого отряда и "Аврора" под командованием Энеаса Макинтоша для второго.
Также были запланированы исследовательские поездки на санях для групп, отправляющихся с основной базы, и для другой группы, которая должна была оставаться на базе и выполнять различные научные работы.
Эти склады будут необходимы для выживания отряда Шеклтона, поскольку группа не сможет нести достаточно продовольствия для всего перехода. Экспедиции потребовалось два корабля: "Эндьюранс" под командованием Шеклтона для первого отряда и "Аврора" под командованием Энеаса Макинтоша для второго.
Также были запланированы исследовательские поездки на санях для групп, отправляющихся с основной базы, и для другой группы, которая должна была оставаться на базе и выполнять различные научные работы.
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Эрнест Шеклтон, руководитель Имперской трансантарктической экспедиции
Шеклтон назвал свою новую экспедицию Имперской трансантарктической экспедицией, потому что чувствовал, что "не только мы, островитяне, но и обитатели всех земель, живущих под сенью „Юнион Джека“ - наши родственники, будут рады помочь в реализации программы исследований".
Возможно, это просто легенда, но рассказывают, что Шеклтон разместил во всех лондонских газетах объявление, в котором говорилось: "Требуются люди для участия в рискованном путешествии. Маленькое жалованье, пронизывающий холод, долгие месяцы полной темноты, постоянная опасность, благополучное возвращение сомнительно. В случае успеха - честь и признание. Сэр Эрнест Шеклтон". Он получил более 5000 заявок на участие в экспедиции. В конце концов, экипажи двух отрядов ("Море Уэддела" и "Море Росса") были укомплектованы - в них входило по 28 человек.
Возможно, это просто легенда, но рассказывают, что Шеклтон разместил во всех лондонских газетах объявление, в котором говорилось: "Требуются люди для участия в рискованном путешествии. Маленькое жалованье, пронизывающий холод, долгие месяцы полной темноты, постоянная опасность, благополучное возвращение сомнительно. В случае успеха - честь и признание. Сэр Эрнест Шеклтон". Он получил более 5000 заявок на участие в экспедиции. В конце концов, экипажи двух отрядов ("Море Уэддела" и "Море Росса") были укомплектованы - в них входило по 28 человек.
Фотограф Фрэнк Херли
В качестве своего заместителя Шеклтон выбрал Фрэнка Уайлда, который был с ним в экспедициях "Дискавери" и "Нимрод". Капитаном "Эндьюранс" был назначен Фрэнк Уорсли, который утверждал, что подал заявку на участие в экспедиции, узнав об этом во сне.
Том Крин, который был награжден медалью Альберта за спасение жизни лейтенанта Эдварда Эванса в экспедиции на Терра Нова, ушел из Королевского флота, чтобы стать вторым помощником на "Эндьюранс"; третьим помощником стал Альфред Читэм, еще один опытный полярник.
Двое ветеранов экспедиции "Нимрода" были прикомандированы к отряду "Моря Росса": Макинтош, который им командовал, и Эрнест Джойс. Шеклтон надеялся, что "Аврора" будет укомплектована флотом, и просил Адмиралтейство предоставить офицеров и солдат, но получил отказ. После рассмотрения дела Шеклтон получил одного офицера из Королевской морской пехоты, капитана Томаса Орд-Лиса, который был суперинтендантом физической подготовки на тренировочной базе морской пехоты.
В состав шести сопровождающих "Эндьюранс" научных сотрудников входили два хирурга, Александр Маклин и Джеймс Макилрой; геолог Джеймс Уорди; биолог Роберт Кларк; физик Реджинальд У. Джеймс; и Леонард Хасси, метеоролог. За визуальный отчет об экспедиции отвечали ее фотограф и кинооператор Фрэнк Херли и художник Джордж Марстон.
Том Крин, который был награжден медалью Альберта за спасение жизни лейтенанта Эдварда Эванса в экспедиции на Терра Нова, ушел из Королевского флота, чтобы стать вторым помощником на "Эндьюранс"; третьим помощником стал Альфред Читэм, еще один опытный полярник.
Двое ветеранов экспедиции "Нимрода" были прикомандированы к отряду "Моря Росса": Макинтош, который им командовал, и Эрнест Джойс. Шеклтон надеялся, что "Аврора" будет укомплектована флотом, и просил Адмиралтейство предоставить офицеров и солдат, но получил отказ. После рассмотрения дела Шеклтон получил одного офицера из Королевской морской пехоты, капитана Томаса Орд-Лиса, который был суперинтендантом физической подготовки на тренировочной базе морской пехоты.
В состав шести сопровождающих "Эндьюранс" научных сотрудников входили два хирурга, Александр Маклин и Джеймс Макилрой; геолог Джеймс Уорди; биолог Роберт Кларк; физик Реджинальд У. Джеймс; и Леонард Хасси, метеоролог. За визуальный отчет об экспедиции отвечали ее фотограф и кинооператор Фрэнк Херли и художник Джордж Марстон.
Третий помощник Альфред Читэм регулирует сигнальные флаги "Эндьюранс"
8 августа "Эндьюранс" отправился в Антарктику через Буэнос-Айрес и субантарктический остров Южная Георгия, где находилась норвежская китобойная станция.
5 ноября 1914 года они прибыли в Южную Георгию. Шеклтон многое узнал от капитанов китобойного промысла об условиях между этим местом и морем Уэдделла, что указывало на то, что это был особенно тяжелый ледовый год.
План состоял в том, чтобы потратить всего несколько дней на сбор припасов, но вместо этого "Эндьюранс" оставался в Южной Георгии в течение месяца. В дополнение к обычным запасам взяли еще угля, ожидая дополнительной нагрузки на двигатели при прохождении через паковые льды от моря Уэдделла до Антарктического континента. Также взяли дополнительные припасы и одежду - на тот случай, если кораблю придется перезимовать во льдах, пойманным в ловушку в море Уэддела. Экспедиция покинула Южную Георгию 5 декабря 1914 года.
5 ноября 1914 года они прибыли в Южную Георгию. Шеклтон многое узнал от капитанов китобойного промысла об условиях между этим местом и морем Уэдделла, что указывало на то, что это был особенно тяжелый ледовый год.
План состоял в том, чтобы потратить всего несколько дней на сбор припасов, но вместо этого "Эндьюранс" оставался в Южной Георгии в течение месяца. В дополнение к обычным запасам взяли еще угля, ожидая дополнительной нагрузки на двигатели при прохождении через паковые льды от моря Уэдделла до Антарктического континента. Также взяли дополнительные припасы и одежду - на тот случай, если кораблю придется перезимовать во льдах, пойманным в ловушку в море Уэддела. Экспедиция покинула Южную Георгию 5 декабря 1914 года.
След, оставленный "Эндьюранс" во льдах моря Уэдделла
Так и вышло - "Эндьюранс" оказался в ловушке льда в заливе Фазель. Слишком далеко от суши, чтобы попытаться переправиться, поэтому было принято решение перезимовать на своем корабле, а затем попытаться выполнить миссию весной.
После месяцев ожидания стало ясно, что придется отказаться как от своего плана отложенной экспедиции, так и от своего корабля. Лед разрушил корпус "Эндьюранс" и корабль не подлежал ремонту; по мере таяния льда он бы неизбежно затонул. У полярников появилась новая цель - благополучно добраться домой.
"Эндьюранс" затонул подо льдом и водами моря Уэдделла 21 ноября 1915 года. Люди успели вынести с него спасательные шлюпки, и столько вещей и припасов, сколько смогли (включая драгоценный фотоархив Фрэнка Херли), прежде чем корабль исчез.
После месяцев ожидания стало ясно, что придется отказаться как от своего плана отложенной экспедиции, так и от своего корабля. Лед разрушил корпус "Эндьюранс" и корабль не подлежал ремонту; по мере таяния льда он бы неизбежно затонул. У полярников появилась новая цель - благополучно добраться домой.
"Эндьюранс" затонул подо льдом и водами моря Уэдделла 21 ноября 1915 года. Люди успели вынести с него спасательные шлюпки, и столько вещей и припасов, сколько смогли (включая драгоценный фотоархив Фрэнка Херли), прежде чем корабль исчез.
Экипаж пытается расчистить путь для "Эндьюранс"
28 человек экспедиции теперь были изолированы на дрейфующем паковом льду в сотнях километров от суши, без корабля, без средств связи с внешним миром и с ограниченными запасами еды.
Что было хуже, так это то, что наступила антарктическая весна и началось таяние льда. 20 декабря Шеклтон решил, что пришло время покинуть их лагерь и отправиться на запад к ближайшей земле - острову Паулет. Но оказалось, что за полгода покров сдвинулся и теперь ближе всего к ним остров Элефант, до него 48 километров. Отряд отправился в плавание, с оптимизмом ожидая, что доберутся до острова в тот же день. Однако их сбило с курса течением и теперь они оказались в 100 км от суши. Чтобы в итоге добраться до острова Элефант, понадобилось еще 7 дней пути на шлюпках.
Этот остров - пустынная замерзшая скала. Но люди танцевали от радости, когда наконец добрались туда, ведь прошло 497 дней с тех пор, как они в последний раз ступали на сушу. Следующую зиму они планировали провести на острове, а весной дождаться, когда мимо будет проплывать какое-нибудь китобойное судно, которое спасет их. Но Шеклтон подсчитал имеющиеся запасы и возможности, и вынес вердикт: еды не хватит. Если остаться на зимовку, люди умрут от голода.
Что было хуже, так это то, что наступила антарктическая весна и началось таяние льда. 20 декабря Шеклтон решил, что пришло время покинуть их лагерь и отправиться на запад к ближайшей земле - острову Паулет. Но оказалось, что за полгода покров сдвинулся и теперь ближе всего к ним остров Элефант, до него 48 километров. Отряд отправился в плавание, с оптимизмом ожидая, что доберутся до острова в тот же день. Однако их сбило с курса течением и теперь они оказались в 100 км от суши. Чтобы в итоге добраться до острова Элефант, понадобилось еще 7 дней пути на шлюпках.
Этот остров - пустынная замерзшая скала. Но люди танцевали от радости, когда наконец добрались туда, ведь прошло 497 дней с тех пор, как они в последний раз ступали на сушу. Следующую зиму они планировали провести на острове, а весной дождаться, когда мимо будет проплывать какое-нибудь китобойное судно, которое спасет их. Но Шеклтон подсчитал имеющиеся запасы и возможности, и вынес вердикт: еды не хватит. Если остаться на зимовку, люди умрут от голода.
И Шеклтон решился на последний отчаянный шаг. Он взял 5 человек и отправился в одной из шлюпок к острову Южная Георгия (путь до которого составлял 1300 км) в поисках помощи. Если бы эта попытка не увенчалась успехом - погибла бы вся команда. Но мини-отряду Шеклтона удалось добраться до Южной Георгии, путем неимоверных усилий. Они добрались до суши, а затем трое из них, у кого еще оставались силы, пошли пешком и добрались до норвежской китобойной базы. Оттуда был отправлен моторный катер, на котором спасли трех человек, оставшихся в шлюпке. А затем Шеклтон организовал спасение людей, оставшихся на острове Элефант. Это удалось далеко не сразу - паковые льды не давали подойти к острову. Потребовалось 3 месяца и четыре попытки, чтобы спасти людей с острова. 30 августа 1916 года все 22 человека, остававшиеся на острове Элефант, были спасены.
"Настроение Шеклтона было удивительно неудержимым, учитывая душераздирающие неудачи, с которыми ему пришлось мириться, и крушение всех его надежд", - вспоминал Фрэнк Уорсли (капитан "Эндьюранс").
Ни один из 28 членов отряда "Море Уэддела", который вел Шеклтон, не погиб. И хотя "Эндьюранс" был потерян из-за морского льда, шлюпка, на которой Шеклтон отправился за помощью, была возвращена в Англию и сохранилась до наших дней в лондонском Далвич-колледже, став живым напоминанием о выдающемся мужестве в эпоху героических исследований.
"Настроение Шеклтона было удивительно неудержимым, учитывая душераздирающие неудачи, с которыми ему пришлось мириться, и крушение всех его надежд", - вспоминал Фрэнк Уорсли (капитан "Эндьюранс").
Ни один из 28 членов отряда "Море Уэддела", который вел Шеклтон, не погиб. И хотя "Эндьюранс" был потерян из-за морского льда, шлюпка, на которой Шеклтон отправился за помощью, была возвращена в Англию и сохранилась до наших дней в лондонском Далвич-колледже, став живым напоминанием о выдающемся мужестве в эпоху героических исследований.
Шлюпка с командой из шести человек отправляется в плавание с острова Элефант с миссией достичь острова Южная Георгия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Британская антарктическая экспедиция Исторические факты выживание мужество познавательно полярники экспедиция экстремальные ситуации
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