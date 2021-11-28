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Экспедиция Шеклтона в Антарктиду: одна из величайших историй выживания, 1914-1917 гг

Экспедиция Шеклтона в Антарктиду: одна из величайших историй выживания, 1914-1917 гг (52 фото)

Автор:
28 ноября 2021 14:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: Британская антарктическая экспедиция   Исторические факты   выживание   мужество   познавательно   полярники   экспедиция   экстремальные ситуации   
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В августе 1914 года британский полярный исследователь Эрнест Шеклтон поднялся на борт корабля "Эндьюранс" и отправился в Антарктиду. Экспедиция ставила своей целью совершить первый наземный переход через антарктический материк. Но суровые природные условия внесли свои коррективы в этот план.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Британская антарктическая экспедиция   Исторические факты   выживание   мужество   познавательно   полярники   экспедиция   экстремальные ситуации   
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