Экспедиция Шеклтона в Антарктиду: одна из величайших историй выживания, 1914-1917 гг

28 человек экспедиции теперь были изолированы на дрейфующем паковом льду в сотнях километров от суши, без корабля, без средств связи с внешним миром и с ограниченными запасами еды.



Что было хуже, так это то, что наступила антарктическая весна и началось таяние льда. 20 декабря Шеклтон решил, что пришло время покинуть их лагерь и отправиться на запад к ближайшей земле - острову Паулет. Но оказалось, что за полгода покров сдвинулся и теперь ближе всего к ним остров Элефант, до него 48 километров. Отряд отправился в плавание, с оптимизмом ожидая, что доберутся до острова в тот же день. Однако их сбило с курса течением и теперь они оказались в 100 км от суши. Чтобы в итоге добраться до острова Элефант, понадобилось еще 7 дней пути на шлюпках.



Этот остров - пустынная замерзшая скала. Но люди танцевали от радости, когда наконец добрались туда, ведь прошло 497 дней с тех пор, как они в последний раз ступали на сушу. Следующую зиму они планировали провести на острове, а весной дождаться, когда мимо будет проплывать какое-нибудь китобойное судно, которое спасет их. Но Шеклтон подсчитал имеющиеся запасы и возможности, и вынес вердикт: еды не хватит. Если остаться на зимовку, люди умрут от голода.