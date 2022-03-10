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Как сложилась судьба актёров «Джентльменов удачи»

Как сложилась судьба актёров «Джентльменов удачи» (5 фото)

Автор:
10 марта 2022 16:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крамаров   вицин   джентльмены удачи   доцент   леонов   судьба   
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У всех был свой путь - иногда довольно непростой.

В 1972 году «Джентльменов удачи» посмотрели 65 миллионов зрителей - фильм стал лидером проката. Кино оценил даже глава МВД Николай Щелоков, который хохотал над шутками и рекомендовал его своим знакомым.

С момента выхода любимой комедии прошло 50 лет - самое время поговорить о судьбе актёрского состава.

Евгений Леонов - Доцент

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На момент выхода фильма, Леонов уже был звездой, любимым актёром Георгия Данелия, да и всеобщим любимцем советских людей. Он продолжал успешную карьеру в театре и в кино вплоть до 1988 года: тогда подвело здоровье - Евгений Павлович перенёс инфаркт, клиническую смерть, коронарное шунтирование, 28 дней пролежал в коме. Но всё же оклемался и вернулся к работе.

В 1990-х кино почти не снимали и Леонов играл в театре. 29 января 1994 года он чувствовал себя паршиво, но все-таки собрался на работу - всегда боялся подвести зрителей и творческую труппу. Упал в коридоре и умер до приезда скорой - у него оторвался тромб.

В тот вечер к зрителям вышел администратор и объявил о смерти Евгения Павловича. Предложил сдать билеты, но никто этого не сделал. Люди вышли на улицу, зажгли свечи и два часа простояли на морозе, в память о любимом актёре.

Гергий Вицин - Хмырь

По иронии, ему часто доставались роли трусов, пьянчужек и прочих маргиналов. Хотя он вёл здоровый образ жизни, много читал и занимался йогой. У него была жена, дочь, в целом это был счастливый человек. Но потом начались проблемы со здоровьем, да и работы больше не было. Актёр только участвовал в концертах и творческих встречах. На одной из таких встреч ему стало плохо прямо на сцене. Георгия Михайловича увезли в больницу, но спасти уже не смогли.

Савелий Крамаров - Косой

У него была бурная жизнь: несколько браков, череда любовниц, смерть ребёнка… В 1980-х эмигрировал в США, там он сначала потерялся - ни работы, ни денег. Потом стал получать какие-то роли, в основном, в жутких фильмах, вроде «Москвы на Гудзоне». Зато у него появились деньги, собственный дом и жена. Правда, ненадолго - а актёра сначала нашли рак прямой кишки, после операции начался тромбоз и всё закончилось инсультом. Это был один из самых запоминающихся советских артистов, его роли в «Джентльменах» и «Иван Васильевич меняет профессию» - вообще шедевры. Но всё закончилось именно так.

Раднэр Муратов — Василий Алибабаевич

«Садитесь жрать, пожалуйста!» - да и остальные фразы запомнились навсегда. Муратова активно приглашали в разные проекты, он неплохо зарабатывал. Была семья, воспитывал сына. А потом подсел на азартные игры и стал спускать на них все деньги.

С семьёй разругался, жил крайне бедно. А потом начался Альцгеймер и Муратову стало совсем худо. Как-то раз он вышел из дома и потерялся. Милиция отправила его в клинику, где он скончался от инсульта в 2004 году. Тогда все газеты писали, что «Умер последний Джентльмен удачи».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крамаров   вицин   джентльмены удачи   доцент   леонов   судьба   
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jonnyD Час назад
Живы : Фатеева ( дочь профессора Мальцева ) , Светлана Старикова ( Танечка на улице , которая сказала " ну и дура " ) и Анатолий Яббаров ( Митяй , которого Белый столкнул с крыши ) . Где-то слышал , что ребенок , который "злой и страшный серый волк " - Игорь Угольников , но не поручусь ..
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Это ж для какой школоты написали этот пост?
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