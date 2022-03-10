Как сложилась судьба актёров «Джентльменов удачи»

На момент выхода фильма, Леонов уже был звездой, любимым актёром Георгия Данелия, да и всеобщим любимцем советских людей. Он продолжал успешную карьеру в театре и в кино вплоть до 1988 года: тогда подвело здоровье - Евгений Павлович перенёс инфаркт, клиническую смерть, коронарное шунтирование, 28 дней пролежал в коме. Но всё же оклемался и вернулся к работе.

В 1990-х кино почти не снимали и Леонов играл в театре. 29 января 1994 года он чувствовал себя паршиво, но все-таки собрался на работу - всегда боялся подвести зрителей и творческую труппу. Упал в коридоре и умер до приезда скорой - у него оторвался тромб.

В тот вечер к зрителям вышел администратор и объявил о смерти Евгения Павловича. Предложил сдать билеты, но никто этого не сделал. Люди вышли на улицу, зажгли свечи и два часа простояли на морозе, в память о любимом актёре.

Гергий Вицин - Хмырь