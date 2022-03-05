Судьба актеров из сериала "Гостья из будущего"

Крайне интересно в советской фантастике было показано детство – дети вообще часто оказывались героями наиболее ярких произведений советских писателей. По ряду признаков можно предположить, что в усредненном светлом советском будущем дети в самом раннем возрасте должны были отрываться от земли и воспитываться в каких-то специальных интернатах, ведь будущему требуется новая общность – общность советских людей. В отечественной фантастике часто можно видеть, что дети берутся за сложную работу, что их используют для полётов в космос, они занимаются наукой и много времени проводят не с родителями, а с чужими им взрослыми. В этом слышатся отголоски первых лет советской власти, когда на каком-то этапе считалось, что всё кругом будет общее, в том числе и женщины с детьми. К счастью, будущее с отрывом детей от их родителей не случилось, семья по-прежнему остается важнейшей ячейкой общества.