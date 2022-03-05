Судьба актеров из сериала "Гостья из будущего"

Советское детское кино всегда было на высоте – ещё со времен чёрно-белых комедий и приключенческих фильмов воспитанию юного поколения советских людей в СССР уделялось особенное внимание.
Пик расцвета детских фильмов и сериалов пришелся на начало 1980-х, а главным его украшением стала “Гостья из будущего”, пятисерийный телефильм, который заставил прильнуть к экранам миллионы школьников и их родителей. Как сложилась судьба ведущих актеров картины? Оказалось ли для них жестоко “прекрасное далеко”? О чём вообще мечтали в СССР, и как обстояло дело с реализацией этих мечтаний? Смотрим на прошлое из осуществившегося будущего.
Наташа Гусева
Редкая юная советская актриса становилась объектом столь массовой народной любви, какая обрушилась на Наташу Гусеву после выхода на экраны “Гостьи из будущего” – ей писали письма, за ней бегали поклонники, перед 12-летней школьницей открылись все двери. Инерция успеха культового телефильма заставила Наташу сыграть еще несколько ролей, но уже в 1988-м она ушла из кино и посвятила себя любимой с детства науке – биологии. Получив образование биотехнолога, Гусева занялась исследованием инфекционных заболеваний. Сейчас 49-летняя Наталия Гусева стала домохозяйкой и занимается воспитанием младшей дочери.
Алёша Фомкин
Сыгравший Колю Герасимова Алёша Фомкин с ранних лет стремился в кино или на ТВ, занимался в театральной студии и участвовал в пробах. Его дебютными полноценными съемками стали несколько выпусков журнала “Ералаш”, в которых его и заметили авторы “Гостьи из будущего”. Казалось бы, вот он – путь к успеху – но что-то в судьбе Фомкина не заладилось, и крупных предложений от режиссеров он больше не получал. Алексей с трудом закончил школу, отслужил в армии и безуспешно пытался найти себя в театре. Поиск утешения в алкоголе стал для Фомкина фатальным – в феврале 1996 года в возрасте 26 лет он погиб, пьяным задохнувшись в пожаре.
Илья Наумов
Обаятельного и слегка трусоватого друга Коли по имени Фима Королев сыграл в “Гостье” шестиклассник Илья Наумов. В жизни он оказался очень похож на своего персонажа, поэтому съемки стали для мальчишки одним большим приключением. К тому же он обрел настоящих друзей – именно Илья поддерживал отношения с экранными одноклассниками письмами и открытками (жили же как-то люди без соцсетей). Впрочем, от продолжения работы в кадре Илья отказался – как и многие другие юные актеры он сосредоточился на учебе, позже занялся бизнесом и сейчас никак не связан с кинематографом. Да и вообще сторонится внимания к себе.
Марианна Ионесян
Марианну Ионесян ассистент режиссера Вера Линд присмотрела в Московском дворце пионеров – 13-летняя школьница подавала большие надежды в расположившемся там Театре юного москвича. Марианна встретилась с режиссером Павлом Арсеновым, и тот в своей соотечественнице (оба имеют армянские корни) увидел именно ту Юлю Грибкову, которую искал. Ионесян блестяще справилась с ролью лучшей подруги Алисы, но страшно устала от съемок и от любых других предложений стала отказываться. Марианна получила образование в МГУ, а в 1993 году эмигрировала в США, где вышла замуж. Поддерживает теплые отношения с Гусевой.
Вячеслав Невинный
Блистательный артист театра и кино Вячеслав Невинный с большим раздражением принял обрушившуюся на него фантастическую популярность, последовавшую за ролью в “Гостье из будущего” – Весельчак У, разумеется, уступал Чичикову, Фамусову или Телегину, которых актер сыграл в МХАТе. Впрочем, жаловаться на отсутствие внимания Невинному не приходилось – он был занят в массе театральных постановок, его всегда с удовольствием звал в свои картины Эльдар Рязанов. В 1986 году Вячеслав Невинный получил звание Народного артиста СССР, а в 1988-м – Орден «За заслуги перед Отечеством». Умер актер в 2009-м, чуть не дожив до 75-летия.
Михаил Кононов
Для миллионов зрителей Михаил Кононов навсегда останется Нестором Петровичем из “Большой перемены”, но и сыгранная им роль космического пирата Крыса в “Гостье из будущего” тоже нашла отклик в сердцах публики. Кононов был наделен сказочным талантом и обаянием, но с реализацией потенциала у него была беда – режиссеры не видели Михаила в серьёзных драматических ролях, а эпизоды и комедийные скетчи актера только выматывали. К концу 1990-х Кононов окончательно разочаровался в российском кино и уехал из Москвы в деревню. Вне привычного окружения Михаил быстро угас и ушел из жизни в 2007 году в возрасте 67 лет.
Евгений Герасимов
Забавный робот Вертер, мечтающий о посещении концерта, стал одной из самых любимых фигур, показанных в будущем Земли. Он же оказался наиболее трагическим героем – его гибель растрогала миллионы юных зрителей. Для Евгения Герасимова роль Вертера была скорее нестандартной – при всей своей располагающей внешности актёр чаще был задействован в детективах и остросюжетных лентах. В этих жанрах он и продолжил работать после 1984-го года. Впрочем, с наступлением нового века Герасимов стал больше внимания уделять политике, сегодня он занимает должность депутата Московской городской думы.
Елена Метёлкина
Для советских поклонников фантастики Елена Метёлкина – человек знаковый, эта актриса сыграла не только Полину, сотрудницу Института времени в “Гостье из будущего”, но и инопланетянку Найю в драме “Через тернии к звёздам”. Неземная внешность Елены в свое время открыла ей дорогу на подиум, к работе манекенщицей Метёлкина вернулась и после съемок в кино. В 1990-х ряд драматических событий привели Елену к Богу – бывшая актриса всё время стала проводить в храме, работала волонтером и воспитателем в интернатах и специальных образовательных центрах. Сейчас Елена, кажется, обрела внутренний комфорт вдали от внимания журналистов.
Несбывшиеся мечты советских фантастов
Одна из самых запоминающихся сцен “Гостьи из будущего” – финальное прощание московских школьников с возвращающейся в свое время Алисой Селезневой. В этой сцене героиня Наташи Гусевой приоткрывает завесу тайны, кто из её новых друзей кем станет в будущем – ребятам прочат невероятные успехи, раскрытие талантов, воплощение самых смелых мечтаний. Увы, как вы могли увидеть выше, жизнь не всегда складывается по оптимистичному сценарию, а взлеты часто соседствуют с головокружительными падениями, причем не только в рамках одного человека, но и целых стран. О чем мечтали в СССР? Каким видели будущее фантасты? Что не удалось воплотить и по каким причинам? Давайте посмотрим на грезы о будущем из этого самого будущего.
Прежде всего приходится признать, что не реализовалась самая главная советская мечта, даже не мечта, а цель всего коммунистического строя – человечеству не удалось построить коммунизм ни в масштабах вселенной, чем грезил фантаст Иван Ефремов, ни на планете, к чему призывал Владимир Ленин, ни даже в одной отдельно взятой стране, к чему вел Советский Союз Никита Хрущев. Возможно, история ещё внесет свои корректировки, и общество переступит через эпоху потребления и вступит в период созидания, развития и космической экспансии, но сейчас приходится констатировать – от идеи построения коммунизма страны либо отказались полностью, либо трансформировали идеи Маркса и Ленина в какой-то китайский капиталистический гибрид.
Любопытным отличием советской фантастики и западных представлений о будущем было противопоставление утопии и антиутопии. Европейские и американские писатели и режиссеры часто представляли себе будущее то в формате постапокалиптической пустыни, то в виде испытывающего серьезный кризис общества, то на истощенной планете с массой экологических проблем. В СССР не было традиции описывать мрачное завтра и послезавтра, наоборот, канон советской фантастики – это светлый путь, ведущий ко всеобщему равенству и братству. Советский человек неизменно одерживал победу над любыми вызовами и преодолевал любые препятствия, попутно помогая перековавшимся капиталистам и неопределившимся в своих воззрениях народам. К сожалению, сегодня мы имеем дело скорее с будущим, показанным в “Бегущем по лезвию”, нежели с радужными перспективами Москвы 2084 года из “Гостьи из будущего”.
Крайне интересно в советской фантастике было показано детство – дети вообще часто оказывались героями наиболее ярких произведений советских писателей. По ряду признаков можно предположить, что в усредненном светлом советском будущем дети в самом раннем возрасте должны были отрываться от земли и воспитываться в каких-то специальных интернатах, ведь будущему требуется новая общность – общность советских людей. В отечественной фантастике часто можно видеть, что дети берутся за сложную работу, что их используют для полётов в космос, они занимаются наукой и много времени проводят не с родителями, а с чужими им взрослыми. В этом слышатся отголоски первых лет советской власти, когда на каком-то этапе считалось, что всё кругом будет общее, в том числе и женщины с детьми. К счастью, будущее с отрывом детей от их родителей не случилось, семья по-прежнему остается важнейшей ячейкой общества.
Если говорить о сугубо практических вещах, то можно отметить несколько проектов, которые были предложены даже не фантастами, а советскими инженерами и конструкторами. Среди прочих грандиозных строек, например, в 1950-е всерьез рассматривалась возможность постройки инженерного сооружения, соединяющего Чукотку и Аляску. Причем речь шла не о мосте, а полноценной дамбе, которая перекрыла бы поступление вод из Тихого океана в Северный ледовитый. Этим инженер Петр Борисов пытался изменить климат советского севера – по его расчетам, Гольфстрим должен был принести теплые воды через Скандинавию к Таймыру и сделать из Архангельской области Краснодар, а Норильск превратить в Анапу. Впрочем, дополнительные расчеты даже того времени показали, что перекрытие Берингова пролива повлечет экологическую катастрофу, сравнимую с остановкой вращения Земли – жизненный баланс планеты был спасен на этапе первых набросков.
Нельзя перекроить облик Земли - советский человек устремляет взгляд в космос! 1960-е - эпоха величайшего прорыва человечества, и во главе его стоит Советский Союз. Первый спутник, первый человек на орбите, первый выход в открытый космос, первый объект на Луне – всё это достижения наших без преувеличения великих предков. После такого старта сама собой напрашивалась колонизация естественного спутника Земли, и планы высадки, а затем и установки на Луне постоянной базы пребывания космонавтов у СССР имелись. Проект лунной базы “Звезда” стал первым в мире детально проработанным замыслом покорения внеземного объекта – советские инженеры и конструкторы наметили место высадки, рассчитали количество и оснащенность модулей, которые составят комплекс жилых, научных и производственных помещений, и, разумеется, оценили примерную стоимость реализации такой “мечты”. Последнее-то и “погасило” “Звезду” – многомиллиардные траты Советский Союз на тот момент себе позволить не мог, плюс обнаружилось катастрофическое отставание от американцев в вопросе отправки на Луну человека. Самая красивая советская идея отправилась в стол.
Источник:
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