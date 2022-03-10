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Есть что показать: улыбательные рабочие места

Есть что показать: улыбательные рабочие места (17 фото)

Автор:
10 марта 2022 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   прикол   рабочее место   рабочее пространство   рабочий стол   
492
17
Крутые опенспейсы и места интровертов-фрилансеров. Подборка посвящена в первую очередь тем, кто умеет работать в любых условиях.
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   прикол   рабочее место   рабочее пространство   рабочий стол   
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Mowgley 12 минут назад
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