Есть что показать: улыбательные рабочие места

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Крутые опенспейсы и места интровертов-фрилансеров. Подборка посвящена в первую очередь тем, кто умеет работать в любых условиях.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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