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Не-е-е, точно показалось! Зачётные снимки, на которых можно увидеть немного больше

Не-е-е, точно показалось! Зачётные снимки, на которых можно увидеть немного больше (19 фото)

Автор:
07 марта 2022 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   иллюзия   интересное   подборка   показалось   прикол   
1032
19
Особо эта подборка понравится тем, кто ценит парейдолию. В посте представлены весомые доказательства того, что Мойдодыр и Пеннивайз на самом деле существуют.
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Метки: Юмор   иллюзия   интересное   подборка   показалось   прикол   

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1  комментарий
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U55R Полчаса назад
Комментарий к фото
Тут из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник....
...и окончательно ломает неокрепшую детскую психику.
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