Не-е-е, точно показалось! Зачётные снимки, на которых можно увидеть немного больше

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Особо эта подборка понравится тем, кто ценит парейдолию. В посте представлены весомые доказательства того, что Мойдодыр и Пеннивайз на самом деле существуют.
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Метки: Юмор иллюзия интересное подборка показалось прикол
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...и окончательно ломает неокрепшую детскую психику.