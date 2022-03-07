Не-е-е, точно показалось! Зачётные снимки, на которых можно увидеть немного больше

Куда же все так пристально смотрят? Зависти сильной пост

Печальные мемы, которые не поймут дети... но полностью прочувствуют взрослые

И всё же он резиновый... Пост о жизни в России

Что может пойти не так? Порция странных снимков, от которых пришёл бы в ужас инженер по ТБ