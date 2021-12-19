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Предлагаю примеры идеального почерка, которые порадуют любителей прекрасного.
У большинства людей красота почерка зависит от огромного количества факторов, начиная с настроения и заканчивая ручкой. А вот авторы записок, конспектов и лекций из нашего материала способны в любой ситуации выдавать такие шедевры каллиграфии, что позавидует каждый.
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