У большинства людей красота почерка зависит от огромного количества факторов, начиная с настроения и заканчивая ручкой. А вот авторы записок, конспектов и лекций из нашего материала способны в любой ситуации выдавать такие шедевры каллиграфии, что позавидует каждый.