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Для&nbsp;любителей каллиграфии: примеры идеального почерка

Для любителей каллиграфии: примеры идеального почерка (13 фото)

Автор:
19 декабря 2021 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: идеально   красиво   люди   письмо   почерк   фото   
434
13

Предлагаю примеры идеального почерка, которые порадуют любителей прекрасного.


У большинства людей красота почерка зависит от огромного количества факторов, начиная с настроения и заканчивая ручкой. А вот авторы записок, конспектов и лекций из нашего материала способны в любой ситуации выдавать такие шедевры каллиграфии, что позавидует каждый. 

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Метки: идеально   красиво   люди   письмо   почерк   фото   
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
Идеальный курсив...
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24k
Ashabad 2 минуты назад
Каждый день я убеждаюсь, что фишки - американо-украинский сайт для россиян. И неважно. что он зарегистрирован в России. Весь контент - это перепечатки с американских ресурсов, приколы про Украину и постоянное развитие темы "что плохого в России".
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Сергей Ковалев Час назад
Отлично!
Жду пост где будет расшифрована азбука врачей .
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GoodNeon

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