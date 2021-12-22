Таинственная гробница Чингисхана: почему почти 800 лет её не могут отыскать

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Смерть настигла великого монгольского полководца в 1227 году – во время очередного похода. И уже многие годы учёные и исследователи гадают, где же похоронили основателя Монгольской Империи.
Ходят легенды, что тело Чингисхана было возвращено на родину и похоронено вместе с огромным количеством ценностей. Поэтому является "лакомым кусочком" для исследователей, ученых и простых любителей сокровищ уже на протяжении веков.
Считается, что после смерти ради любимого хана было убито множество людей. Все прохожие, что попадались на пути до места погребения, были казнены воинами. После того как огромная могила была выкопана рабами, то и они были убиты, а потом умертвили воинов, погубивших рабов. Хотя существует версия, что воины самостоятельно и добровольно самоубились, чтобы и после смерти служить Чингисхану.
Считается, что после смерти ради любимого хана было убито множество людей. Все прохожие, что попадались на пути до места погребения, были казнены воинами. После того как огромная могила была выкопана рабами, то и они были убиты, а потом умертвили воинов, погубивших рабов. Хотя существует версия, что воины самостоятельно и добровольно самоубились, чтобы и после смерти служить Чингисхану.
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Далее версии легенды о погребении полководца расходятся. Первая из них гласит, что было изменено русло реки, которая и по сей день скрывает могилу. Вторая предполагает, что после погребения был выпущен табун лошадей, который затоптал все следы раскопанной земли.
В наши дни монголы всё также ценят и почитают Чингисхана. В стране не ищут его захоронение, потому что считают, что нарушать волю основателя Монгольской империи быть тайно похороненным – большой грех.
В наши дни монголы всё также ценят и почитают Чингисхана. В стране не ищут его захоронение, потому что считают, что нарушать волю основателя Монгольской империи быть тайно похороненным – большой грех.
Поэтому исследователи из других стран могут строить только теории и догадки, разведывать местность самостоятельно или с помощью дронов, но вот устроить исторические раскопки ни государство, ни жители не позволят.
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Пока дурачки всякие статуи ему возводят https://ru.wikipedia.org/wiki/Статуя_Чингисхана_в_Цонжин-Болдогеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Статуя_Чингисхана_в_Цонжин-Болдоге
В 1941 раскопали могилу Тамерлана.
Прошу парочку пояснений.
Поэтому и никогда не найдут