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Таинственная гробница Чингисхана: почему почти 800 лет её не могут отыскать

Таинственная гробница Чингисхана: почему почти 800 лет её не могут отыскать (3 фото)

Автор:
22 декабря 2021 21:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Чингисхан   гробница   могила   монголия   секрет   сокровища   
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Смерть настигла великого монгольского полководца в 1227 году – во время очередного похода. И уже многие годы учёные и исследователи гадают, где же похоронили основателя Монгольской Империи.
Ходят легенды, что тело Чингисхана было возвращено на родину и похоронено вместе с огромным количеством ценностей. Поэтому является "лакомым кусочком" для исследователей, ученых и простых любителей сокровищ уже на протяжении веков.

Считается, что после смерти ради любимого хана было убито множество людей. Все прохожие, что попадались на пути до места погребения, были казнены воинами. После того как огромная могила была выкопана рабами, то и они были убиты, а потом умертвили воинов, погубивших рабов. Хотя существует версия, что воины самостоятельно и добровольно самоубились, чтобы и после смерти служить Чингисхану.
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Далее версии легенды о погребении полководца расходятся. Первая из них гласит, что было изменено русло реки, которая и по сей день скрывает могилу. Вторая предполагает, что после погребения был выпущен табун лошадей, который затоптал все следы раскопанной земли.

В наши дни монголы всё также ценят и почитают Чингисхана. В стране не ищут его захоронение, потому что считают, что нарушать волю основателя Монгольской империи быть тайно похороненным – большой грех.
Поэтому исследователи из других стран могут строить только теории и догадки, разведывать местность самостоятельно или с помощью дронов, но вот устроить исторические раскопки ни государство, ни жители не позволят.

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Метки: Чингисхан   гробница   могила   монголия   секрет   сокровища   
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18  комментариев
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Минус за дебильное коверкание слова "воин".
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1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Пошли нахер оттуда!! Земля забрала и всё. Я из гаража у тестя забрал кусок зуба мамонта, с Колымы привезённый. И начались косяки в молодых семьях у детей. И я, безбожник с высшим физматом, закопал этот зуб на собачьем кладбище. И всё наладилось. (Точнее дети подросли у них). Чукчи кости мамонта домой никогда не волокут.
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3k
Директор свежего воздуха 47 минут назад
А монголы, вообще, знают, что Чингиз-хан был монголом? Их официальная история о нем ни слова не молвит. Иногда, шутки ради, подыгрывают недоисторикам.
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1k
Autumn2015 51 минуту назад
Ага, когда монголам рассказали про Чингис-хана они очень обрадовались, у них даже в сказаниях не было никаких таких ханов! И вообще монголов очень мало, они рассеяны -откуда им континент завоевать? Ну раз был- значит был, и за несколько десятилетий возвели кучу памятников и сочинили кучу легенд :-)))))
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27k
Мойша Час назад
Аффтор наверно не знает, что гробницу Чингизхана вскрыли в 1941 году. И Герасимов по черепу сделал бюст завоевателя.
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279
Dragon Мойша 57 минут назад
Элегантно вы в лужу сели. Сейчас вам напихают чингизиды.
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13k
net Час назад
А был ли чингис?)
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809
vijilante Час назад
Останки Чингисхана находятся в Саратове на улице Комсомольской дом 5.
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927
diag Час назад
Шпала за "войнов". Учите русский.
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2k
Хрюн Час назад
Монгольская «империя» ?! - смешно.
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28k
Alex 2 часа назад
Монголы сжигали своих воинов.
Поэтому и никогда не найдут
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