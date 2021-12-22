Таинственная гробница Чингисхана: почему почти 800 лет её не могут отыскать

Ходят легенды, что тело Чингисхана было возвращено на родину и похоронено вместе с огромным количеством ценностей. Поэтому является "лакомым кусочком" для исследователей, ученых и простых любителей сокровищ уже на протяжении веков.



Считается, что после смерти ради любимого хана было убито множество людей. Все прохожие, что попадались на пути до места погребения, были казнены воинами. После того как огромная могила была выкопана рабами, то и они были убиты, а потом умертвили воинов, погубивших рабов. Хотя существует версия, что воины самостоятельно и добровольно самоубились, чтобы и после смерти служить Чингисхану.