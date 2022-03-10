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Советский чёрный бизнес: каким он был и на чём базировался?

Советский чёрный бизнес: каким он был и на чём базировался? (4 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:40
Сообщество : СССР
Метки: СССР   вино   пластинка   преступность   схема   хлеб   чёрный бизнес   
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Бизнес-деятельность, которая не предполагает социальной ответственности, область специфическая и опасная. Но активизирующая в определенные исторические промежутки.

Тяжёлое время некоторые люди используют с выгодой для себя. Как это было в случае с Михаилом Исаевым, сумевшим в годы ВОВ выбить для себя хлебное место снабженца, курировавшего поставки продовольствия в столовые и воинские части по всему СССР.


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Аккуратно подворовывая – булку хлеба с лотка, яйцо из десятка, он довольно быстро хорошо зажил. А по мере развития так называемого бизнеса привлек для защиты «крышу» – бывшего уголовника Горелова. Исаев сливал подельнику данные о продовольственном составе, и тот вместе с помощниками грабил поезд.

После войны Исаев сохранил должность и продолжил жить на широкую ногу. Соседи неоднократно подавали жалобы на шумные компании, гулявшие в доме Михаила, но прикормленный участковый заминал дело. Так длилось до того времени, пока Исаевым не заинтересовался ОБХСС. После выяснения масштабов преступной деятельности Исаев получил 25 лет тюрьмы.


После завершения войны всякого рода питейные заведения типа рюмочных стали очень актуальны и востребованы. Они повсеместно появлялись в городах Союза, что нанесло спекулянтам жидкой валютой серьезный урон. А в данной сфере ощущался серьезный дефицит в связи с отсутствием государственного контроля.

Отдельные предприимчивые граждане почуяли для себя выгоду в этом направлении. Одним из таких людей был руководитель Главвина Николай Мирзоянц, в ведении которого были производство алкоголя таких направлений как Кавказ и Молдавия. За назначение на должность главы ликёро-водочных заводов он брал деньги, и немалые.

Но поступлений на определённом этапе ему стало мало. И Мирзоянц быстро разработал еще одну схему. Он поставлял на предприятия бочки с более концентрированной основой, чтобы производить и продавать неучтёнку, реализуя её, что называется, мимо кассы.

Конец прибыльному делу положили гости Мирзоянца, которые в силу нескромного поведения привлекли внимание правоохранительных органов. В результате в 1952 году состоялся суд, главные фигуранты которого были приговорены к разным срокам тюремного заключения.


Но не только хлебом и алкоголем жив человек. После удовлетворения первичных потребностей душа стремится к прекрасному. Так, в 50-х в результате огромной популярности записей возник дефицит грампластинок.

Гражданину Дорошенко, занимавшему на тот момент времени должность начальника  Апрелевского завода по производству грампластинок, пришла идея использовать дефицит с выгодой для себя. Схема была предельно простой: из получаемого благодаря взяткам сырья группа делала пластинки и реализовывала через магазины. Охват был серьёзным, порядка 20 городов  Союза. Спустя несколько лет она была раскрыта, а 70 участников группы получили разные сроки заключения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   вино   пластинка   преступность   схема   хлеб   чёрный бизнес   
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Ваня 2 часа назад
опять куцая информация...
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2k
lekha-fil Час назад
А полиэтиленовые пакеты? На заводе улучшили технологию изготовления плёнки: толщина стала меньше в два раза и реализация дополнительного количества пакетов шла параллельно официальной.
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14k
Вася Час назад
эти пи.да.расы и рвали жопу чтобы дискредетировать СССР и поскорей развалить. Хуже предателей. гнилые твари
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