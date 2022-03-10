Советский чёрный бизнес: каким он был и на чём базировался?

После завершения войны всякого рода питейные заведения типа рюмочных стали очень актуальны и востребованы. Они повсеместно появлялись в городах Союза, что нанесло спекулянтам жидкой валютой серьезный урон. А в данной сфере ощущался серьезный дефицит в связи с отсутствием государственного контроля.

Отдельные предприимчивые граждане почуяли для себя выгоду в этом направлении. Одним из таких людей был руководитель Главвина Николай Мирзоянц, в ведении которого были производство алкоголя таких направлений как Кавказ и Молдавия. За назначение на должность главы ликёро-водочных заводов он брал деньги, и немалые.

Но поступлений на определённом этапе ему стало мало. И Мирзоянц быстро разработал еще одну схему. Он поставлял на предприятия бочки с более концентрированной основой, чтобы производить и продавать неучтёнку, реализуя её, что называется, мимо кассы.

Конец прибыльному делу положили гости Мирзоянца, которые в силу нескромного поведения привлекли внимание правоохранительных органов. В результате в 1952 году состоялся суд, главные фигуранты которого были приговорены к разным срокам тюремного заключения.