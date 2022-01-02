Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?

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Особая общность — советский человек. Так нам говорили, так часто и было. Всегда ли?
Социальный эксперимент эпохи развитого социализма
О Советском Союзе существует немало мифов. Одни очерняют это время, другие его чуть ли не обожествляют. Истина, как обычно, где-то посредине. Что и показал один социальный эксперимент, что провели в обычной заводской столовой.
Целью его было доказать, что наш человек отличается особой честностью. Учреждение общепита назвали громко: «столовая на доверии». Суть эксперимента была в том, что оплату обеда никто не контролировал. Человек набирал на поднос блюда, которые нравятся, а плату клал на отдельный поднос. Там же и сдачу забирал сам.
Целью его было доказать, что наш человек отличается особой честностью. Учреждение общепита назвали громко: «столовая на доверии». Суть эксперимента была в том, что оплату обеда никто не контролировал. Человек набирал на поднос блюда, которые нравятся, а плату клал на отдельный поднос. Там же и сдачу забирал сам.
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Оптимистичный старт
Поначалу прогнозы организаторов себя оправдывали. Сумма выручки примерно совпадала со стоимостью съеденных «разносолов». Теоретически, это было ожидаемо. Ведь время обеда в заводских заведениях ограничено, поток «страждущих» довольно плотный. Тут и видеокамер не надо. Казалось, никто не станет рисковать, на глазах у коллег обманывать родную «кормилицу».
Так казалось, а как оказалось: неоднозначные итоги
Эксперимент шел месяц. И радостные показатели вначале довольно скоро сменились тревожными звоночками. Рацион обедов разрастался, а плата за обильное меню таяла на глазах.
Было ясно: кто-то оплачивает лишь часть блюд, некоторые и вовсе решили, что наступил «коммунизм», и можно покушать бесплатно. Увы, находились и индивиды, которые даже забирали с кассового подноса деньги, что клали туда их же коллеги.
Эксперимент прикрыли. Но последний аккорд был все же позитивным. В завершающий день выручка оказалась рекордной. Объяснялось все просто. Это была дата получки. Кто-то и впрямь решил, что не грех поживиться за счет других. Но многие недоплачивали по причине нехватки денег. И с зарплаты вернули долги. Столовая стала для них чем-то вроде «кассы взаимопомощи», а это уже в те времена было привычным способом взаимовыручки.
Было ясно: кто-то оплачивает лишь часть блюд, некоторые и вовсе решили, что наступил «коммунизм», и можно покушать бесплатно. Увы, находились и индивиды, которые даже забирали с кассового подноса деньги, что клали туда их же коллеги.
Эксперимент прикрыли. Но последний аккорд был все же позитивным. В завершающий день выручка оказалась рекордной. Объяснялось все просто. Это была дата получки. Кто-то и впрямь решил, что не грех поживиться за счет других. Но многие недоплачивали по причине нехватки денег. И с зарплаты вернули долги. Столовая стала для них чем-то вроде «кассы взаимопомощи», а это уже в те времена было привычным способом взаимовыручки.
Хлеб как мерило благополучия государства
Был период, довольно длинный, когда хлеб в столовых давали бесплатно. Это 50-60-е годы. Не везде, но в школьных, студенческих, тех же заводских учреждениях он лежал на столах в больших тарелках, горкой. Да, несмотря на убедительные плакаты, призывающие брать хлеб в меру, его нередко прихватывали с собой, на вечер. Это было практически в порядке вещей, не считалось особо зазорным.
На столах стояли солонки и перечницы с такими же бесплатными специями. Что касается хлеба, то с ним в «развитом» СССР начались проблемы. В какой-то момент пшеницу стали закупать за рубежом, и уже в 70-е такого расточительства страна не могла себе позволить. Бесплатный хлеб со столов исчез.
На столах стояли солонки и перечницы с такими же бесплатными специями. Что касается хлеба, то с ним в «развитом» СССР начались проблемы. В какой-то момент пшеницу стали закупать за рубежом, и уже в 70-е такого расточительства страна не могла себе позволить. Бесплатный хлеб со столов исчез.
Автобус без кондуктора и двери без замков
«Совесть — лучший контролер!» — такие плакаты висели в свое время в магазинах самообслуживания и в автобусах без кондукторов. В разных форматах советских людей «испытывали на прочность», причем, в отличие эксперимента со столовой, подобные формы самообслуживания вводились повсеместно и сохранялись годами.
Наверняка люди «родом из СССР» помнят, как ключи от квартиры клали под коврик или в почтовый ящик. Кражи случались и тогда, но были чем-то из ряда вон. А в деревнях и вовсе, если хозяин уходил в гости или по делам, ставил к двери метлу. Это был знак: дома никого нет. И ведь работало!
А помните компостеры в автобусах без кондуктора? Вся страна так каталась долгий период, и «зайцев» было немного. Хотя, куда же совсем-то без них…
Наверняка люди «родом из СССР» помнят, как ключи от квартиры клали под коврик или в почтовый ящик. Кражи случались и тогда, но были чем-то из ряда вон. А в деревнях и вовсе, если хозяин уходил в гости или по делам, ставил к двери метлу. Это был знак: дома никого нет. И ведь работало!
А помните компостеры в автобусах без кондуктора? Вся страна так каталась долгий период, и «зайцев» было немного. Хотя, куда же совсем-то без них…
Честность можно и нужно культивировать!
Сегодня порой такая «аномальная» честность воспринимается как странность. Это, как минимум, мягко говоря. Но ведь и в других странах мира есть отдельные «опции» на доверии. Например, в Германии можно на фермерском поле накопать себе картошечки, собрать фрукты или другие экологически чистые продукты. А плату положить рядом, в специальный ящичек.
Кстати, в ряде наших российских фермерских хозяйств, в глубинке, подобная практика тоже существует. Как вариант: люди копают три мешка того же картофеля, два сдают владельцу участка, один забирают домой.
У большинства людей от природы, от родителей заложено это: «Надо делать хорошо, и не надо — плохо!» По большому счету, это не вопрос национальности или социальных особенностей. Это вопрос воспитания, самоуважения, внутренней культуры.
Кстати, в ряде наших российских фермерских хозяйств, в глубинке, подобная практика тоже существует. Как вариант: люди копают три мешка того же картофеля, два сдают владельцу участка, один забирают домой.
У большинства людей от природы, от родителей заложено это: «Надо делать хорошо, и не надо — плохо!» По большому счету, это не вопрос национальности или социальных особенностей. Это вопрос воспитания, самоуважения, внутренней культуры.
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Хлеб -наше богатство-его береги!
1991 год, практика в селе Ратницкое, Гав.Посад. район. Такай плакат висел над раздачей))))
Одна писательница давным-давно приехала в Лондон. И увидела, извините, общественный туалет - отдельно стоящее здание с двумя входами. Над каждой дверью была надпись: "Вход для женщин бесплатный. Для леди - один пенс", "Вход для мужчин бесплатный. Для джентльменов - один пенс". Пока изумленная писательница размышляла об отличии леди от женщин, к ней подошел полицейский и деликатно спросил, не дать ли ей пенс. Может, у нее проблема с мелочью, так он готов услужить леди, как истинный джентльмен.
Вот уж действительно, странные они, эти «чопорные» англичане. Но в этой истории есть глубокий смысл: леди и джентльмены всегда платят за себя. Не бегут, пихая других локтями, чтобы ухватить что-то задаром, даже если можно это сделать. Не пользуются бесплатным, если в состоянии заплатить. И всегда благодарят за услугу, пусть даже никто не требует благодарности. Они не привыкли пользоваться "халявой", истинные леди и джентльмены. Не потому, что их заставляют платить. А потому, что плата за услугу или за вещь позволяет сохранить чувство собственного достоинства. Самоуважение. Иногда всего лишь пенс нужно отдать. Но одни не платят даже мелкую монетку. А другие считают своим долгом заплатить за себя. Отблагодарить, рассчитаться, соблюсти негласные правила, даже если это никто не увидит и не оценит. Да еще деликатно помогут тому, кто оказался в затруднительном положении.
Быть мужчиной или женщиной могут все. Никаких усилий обычно прилагать не надо. А вот быть леди или джентльменом не все могут. Хотя разница иногда в мелкой монетке, которую можно отдать. А можно сберечь или просто позабыть заплатить. Но с этого грошика начинается наша самооценка. Самоуважение и уважение к другим людям...
Есть один простой способ поднять самооценку - заплатить, если можешь заплатить. Отблагодарить, если можешь отблагодарить. Даже если платы и благодарности не требуют и не ждут. Леди и джентльмены всегда платят за себя.
хлеб в технарьской столовой всегда был бесплатный. я даже не знал шо это где-то стоит денег.
нюанс - в зону еды ты не пройдешь мимо кассы. а там надо шото купить. стакан компота за 5копеек(мажорство) или стакан чая за 3 копейки.
когда степуха кончилась(а это быстро))) с стаканом чая влетает полбуханки хлеба як у суху зэмлю. ..
Казахстан. Хлеб белый. шо люди едят черный хлеб узнал только в армии. в Украине. какаха кислая+ изжога гарантирована.
но то другое - мы Чернобыль тушили. весь хавчик вывезли. жрали только капусту и ржаные сухари старше чем мы.
в Казахстане им только скот кормили. то шо дешевый. если правильно помню - 12 копеек кг булка. но мы его не кушали.
в Германии ржануха стоит 2-4 ойро.. и покупает ктото.. писец ваще..
Как говорится, почему бы и не приврать с экологически чистыми продуктами в Германии.
На полях в Германии фермеры действительно ставят специальные намертво прикрученные (от демократов) ящики для денег, только продукт не экологически чистый, а обычный "выращенный на специальных средствах" (всё те же удобрения и химия).
А ещё в Германии есть маленькие нюансы. Например, эко-фермер ночью поливает свой эко-продукт всей химией, чтобы никто не видел. Таких историй достаточно. Другой нюанс, это два поля рядом, один эко, а другой не эко. Много ли времени необходимо земле пропитаться неэко веществами на эко-земле? Или тоже самое под другим соусом, в какой-то момент на убитой "химией" земле начинают выращивать эко-продукцию. Эко ли она в ближайшие дцать лет?
Скорее фермерский продукт возле Семипалатинска эко.
А между тем, в рабочих столовых при предприятиях и вправду питались _без_ денег. Не в какой-то эксперементальной на никому не известном секретном заводе, а вполне себе на обычных предприятиях металлургической промышленности, химпроме, лесохимии, лесозаготовительных. Как? А вот это домашнее задание для зуммеров.