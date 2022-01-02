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Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?

Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат? (6 фото)

Автор:
02 января 2022 17:12
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   бесплатно   доверие   провал   столовая   хлеб   эксперимент   
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Особая общность — советский человек. Так нам говорили, так часто и было. Всегда ли?

Социальный эксперимент эпохи развитого социализма

О Советском Союзе существует немало мифов. Одни очерняют это время, другие его чуть ли не обожествляют. Истина, как обычно, где-то посредине. Что и показал один социальный эксперимент, что провели в обычной заводской столовой.

Целью его было доказать, что наш человек отличается особой честностью. Учреждение общепита назвали громко: «столовая на доверии». Суть эксперимента была в том, что оплату обеда никто не контролировал. Человек набирал на поднос блюда, которые нравятся, а плату клал на отдельный поднос. Там же и сдачу забирал сам.
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Оптимистичный старт

Поначалу прогнозы организаторов себя оправдывали. Сумма выручки примерно совпадала со стоимостью съеденных «разносолов». Теоретически, это было ожидаемо. Ведь время обеда в заводских заведениях ограничено, поток «страждущих» довольно плотный. Тут и видеокамер не надо. Казалось, никто не станет рисковать, на глазах у коллег обманывать родную «кормилицу».

Так казалось, а как оказалось: неоднозначные итоги

Эксперимент шел месяц. И радостные показатели вначале довольно скоро сменились тревожными звоночками. Рацион обедов разрастался, а плата за обильное меню таяла на глазах.

Было ясно: кто-то оплачивает лишь часть блюд, некоторые и вовсе решили, что наступил «коммунизм», и можно покушать бесплатно. Увы, находились и индивиды, которые даже забирали с кассового подноса деньги, что клали туда их же коллеги.

Эксперимент прикрыли. Но последний аккорд был все же позитивным. В завершающий день выручка оказалась рекордной. Объяснялось все просто. Это была дата получки. Кто-то и впрямь решил, что не грех поживиться за счет других. Но многие недоплачивали по причине нехватки денег. И с зарплаты вернули долги. Столовая стала для них чем-то вроде «кассы взаимопомощи», а это уже в те времена было привычным способом взаимовыручки.

Хлеб как мерило благополучия государства

Был период, довольно длинный, когда хлеб в столовых давали бесплатно. Это 50-60-е годы. Не везде, но в школьных, студенческих, тех же заводских учреждениях он лежал на столах в больших тарелках, горкой. Да, несмотря на убедительные плакаты, призывающие брать хлеб в меру, его нередко прихватывали с собой, на вечер. Это было практически в порядке вещей, не считалось особо зазорным.

На столах стояли солонки и перечницы с такими же бесплатными специями. Что касается хлеба, то с ним в «развитом» СССР начались проблемы. В какой-то момент пшеницу стали закупать за рубежом, и уже в 70-е такого расточительства страна не могла себе позволить. Бесплатный хлеб со столов исчез.

Автобус без кондуктора и двери без замков

«Совесть — лучший контролер!» — такие плакаты висели в свое время в магазинах самообслуживания и в автобусах без кондукторов. В разных форматах советских людей «испытывали на прочность», причем, в отличие эксперимента со столовой, подобные формы самообслуживания вводились повсеместно и сохранялись годами.

Наверняка люди «родом из СССР» помнят, как ключи от квартиры клали под коврик или в почтовый ящик. Кражи случались и тогда, но были чем-то из ряда вон. А в деревнях и вовсе, если хозяин уходил в гости или по делам, ставил к двери метлу. Это был знак: дома никого нет. И ведь работало!

А помните компостеры в автобусах без кондуктора? Вся страна так каталась долгий период, и «зайцев» было немного. Хотя, куда же совсем-то без них…

Честность можно и нужно культивировать!

Сегодня порой такая «аномальная» честность воспринимается как странность. Это, как минимум, мягко говоря. Но ведь и в других странах мира есть отдельные «опции» на доверии. Например, в Германии можно на фермерском поле накопать себе картошечки, собрать фрукты или другие экологически чистые продукты. А плату положить рядом, в специальный ящичек.

Кстати, в ряде наших российских фермерских хозяйств, в глубинке, подобная практика тоже существует. Как вариант: люди копают три мешка того же картофеля, два сдают владельцу участка, один забирают домой.

У большинства людей от природы, от родителей заложено это: «Надо делать хорошо, и не надо — плохо!» По большому счету, это не вопрос национальности или социальных особенностей. Это вопрос воспитания, самоуважения, внутренней культуры.

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Метки: СССР   бесплатно   доверие   провал   столовая   хлеб   эксперимент   
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9k
Андрей А 57 минут назад
Хлеба к обеду в меру бери!
Хлеб -наше богатство-его береги!

1991 год, практика в селе Ратницкое, Гав.Посад. район. Такай плакат висел над раздачей))))
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1k
Vladimirs Orlovskis 7 минут назад
В Тбилиси был один день . Подошел к бочке кваса. Торговец, естественно, грузин. Беру кружку кваса за 6 коп., но подаю 20 коп. монету. Бросает ее в жестяную банку и сразу теряет ко мне внимание. Скромно намекаю на сдачу. Берет банку, протягивает мне и говорит. -Бери сколько надо. Такой образ жизни, такие традиции.
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9k
Andrey Komarov 16 минут назад
Напомнило, давно уже читал...
Одна писательница давным-давно приехала в Лондон. И увидела, извините, общественный туалет - отдельно стоящее здание с двумя входами. Над каждой дверью была надпись: "Вход для женщин бесплатный. Для леди - один пенс", "Вход для мужчин бесплатный. Для джентльменов - один пенс". Пока изумленная писательница размышляла об отличии леди от женщин, к ней подошел полицейский и деликатно спросил, не дать ли ей пенс. Может, у нее проблема с мелочью, так он готов услужить леди, как истинный джентльмен.

Вот уж действительно, странные они, эти «чопорные» англичане. Но в этой истории есть глубокий смысл: леди и джентльмены всегда платят за себя. Не бегут, пихая других локтями, чтобы ухватить что-то задаром, даже если можно это сделать. Не пользуются бесплатным, если в состоянии заплатить. И всегда благодарят за услугу, пусть даже никто не требует благодарности. Они не привыкли пользоваться "халявой", истинные леди и джентльмены. Не потому, что их заставляют платить. А потому, что плата за услугу или за вещь позволяет сохранить чувство собственного достоинства. Самоуважение. Иногда всего лишь пенс нужно отдать. Но одни не платят даже мелкую монетку. А другие считают своим долгом заплатить за себя. Отблагодарить, рассчитаться, соблюсти негласные правила, даже если это никто не увидит и не оценит. Да еще деликатно помогут тому, кто оказался в затруднительном положении.

Быть мужчиной или женщиной могут все. Никаких усилий обычно прилагать не надо. А вот быть леди или джентльменом не все могут. Хотя разница иногда в мелкой монетке, которую можно отдать. А можно сберечь или просто позабыть заплатить. Но с этого грошика начинается наша самооценка. Самоуважение и уважение к другим людям...

Есть один простой способ поднять самооценку - заплатить, если можешь заплатить. Отблагодарить, если можешь отблагодарить. Даже если платы и благодарности не требуют и не ждут. Леди и джентльмены всегда платят за себя.
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47k
Albert GER 18 минут назад
82-86 год.
хлеб в технарьской столовой всегда был бесплатный. я даже не знал шо это где-то стоит денег.
нюанс - в зону еды ты не пройдешь мимо кассы. а там надо шото купить. стакан компота за 5копеек(мажорство) или стакан чая за 3 копейки.
когда степуха кончилась(а это быстро))) с стаканом чая влетает полбуханки хлеба як у суху зэмлю. ..
Казахстан. Хлеб белый. шо люди едят черный хлеб узнал только в армии. в Украине. какаха кислая+ изжога гарантирована.
но то другое - мы Чернобыль тушили. весь хавчик вывезли. жрали только капусту и ржаные сухари старше чем мы.
в Казахстане им только скот кормили. то шо дешевый. если правильно помню - 12 копеек кг булка. но мы его не кушали.
в Германии ржануха стоит 2-4 ойро.. и покупает ктото.. писец ваще..
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60k
Андрей Полчаса назад
Что касается общественного транспорта, то сейчас московские автобусы-электробусы ничем от советских не отличаются: раньше были кассы "на доверии", куда бросал свой пятачок и сам отрывал билетик - сейчас висят терминалы, к которым сознательные граждане прикладывают свои проездные, а несознательные их игнорируют.
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1k
Andrey G 38 минут назад
"Например, в Германии можно на фермерском поле накопать себе картошечки, собрать фрукты или другие экологически чистые продукты".

Как говорится, почему бы и не приврать с экологически чистыми продуктами в Германии.
На полях в Германии фермеры действительно ставят специальные намертво прикрученные (от демократов) ящики для денег, только продукт не экологически чистый, а обычный "выращенный на специальных средствах" (всё те же удобрения и химия).
А ещё в Германии есть маленькие нюансы. Например, эко-фермер ночью поливает свой эко-продукт всей химией, чтобы никто не видел. Таких историй достаточно. Другой нюанс, это два поля рядом, один эко, а другой не эко. Много ли времени необходимо земле пропитаться неэко веществами на эко-земле? Или тоже самое под другим соусом, в какой-то момент на убитой "химией" земле начинают выращивать эко-продукцию. Эко ли она в ближайшие дцать лет?
Скорее фермерский продукт возле Семипалатинска эко.
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4k
Taf Taffus 40 минут назад
В течении года про "эксперимент в одной рабочей столовой" говнопостят раз двадцать. И так на протяжении ряда лет. При этом ни один говнопостер ни разу не назвал ни город, ни предприятие, в столовке которой этот "эксперимент" ставился. И вот с такими вводными начинают катать свои козявки по столу в зависимости от полученного заказа. Сектоиды "святого СССР" вещают про мегасознательность тогдашних советских людей и как все круто было, но злые злодеи задушили проект. Если заказ от либероидов был, то на читателя выливают ушат помоев типа "совки всё сожрали сами и еще домой сумками выносили всё до последней корки".

А между тем, в рабочих столовых при предприятиях и вправду питались _без_ денег. Не в какой-то эксперементальной на никому не известном секретном заводе, а вполне себе на обычных предприятиях металлургической промышленности, химпроме, лесохимии, лесозаготовительных. Как? А вот это домашнее задание для зуммеров.
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787
Павел Кузнецов 40 минут назад
(Автобусы,) транспорт без кондукторов помню, комплексный обед в заводской столовой 40, через два года,1988 стал 60 копеек, ну да,два кусочка хлеба в комплекте, дополнительно по 1коп,
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9k
Васильевна 47 минут назад
Мне кажется, что когда ощущаешь, что тебе искренне доверяют, хочется от души человеку дать не меньше, а даже больше. А эти лозунги типа "Совесть - лучший контролёр", говорит о том, что тебе не особо доверяют, и таким манипулятивным плакатом хотят заставить сделать так, "как надо". В этом нет души, и поэтому и ответного действия от души не вызывает.
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64k
parallax 48 минут назад
Сказочники. У нас в городе в начале 70-х открыли продуктовые магазины-самообслуживания. Уже через полтора года их переоборудовали в обычные.
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31k
Растрелли В.В. 56 минут назад
Люди вообще грешны. Почитайте комментарии на Фишках, вы бы доверили этим людям хоть 3 копейки подержать?
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