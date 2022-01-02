Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?

«Совесть — лучший контролер!» — такие плакаты висели в свое время в магазинах самообслуживания и в автобусах без кондукторов. В разных форматах советских людей «испытывали на прочность», причем, в отличие эксперимента со столовой, подобные формы самообслуживания вводились повсеместно и сохранялись годами.



Наверняка люди «родом из СССР» помнят, как ключи от квартиры клали под коврик или в почтовый ящик. Кражи случались и тогда, но были чем-то из ряда вон. А в деревнях и вовсе, если хозяин уходил в гости или по делам, ставил к двери метлу. Это был знак: дома никого нет. И ведь работало!



А помните компостеры в автобусах без кондуктора? Вся страна так каталась долгий период, и «зайцев» было немного. Хотя, куда же совсем-то без них…