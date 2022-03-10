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16 случаев, когда невезение застигло людей на работе

16 случаев, когда невезение застигло людей на работе (17 фото)

Автор:
10 марта 2022 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   неприятность   неучача   работы   фейл   фото   
3055
17

Иногда всё идет не так, как запланировано - и мы не в силах это контролировать.

2.

Вот что значит, когда день и вправду не задался!


Несчастный случай в клинике

×
×

4.


7.


Хорошо когда умеешь импровизировать

9.


Последствия работы в лаборатории при -10°C

11.


Сломалась ручка и протекла через штаны

13.


Стекло от очков выпало и откололось

15.


Начальник не знал, что в конверте были деньги, пока не воспользовался шредером

18.



Когда холодильник перестал работать

20.


Заказал бургер

23.


Когда включаешь видео вместо аудио

25.


Я проходил так весь день и никто даже не сказал

27.


29.


Источник:

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Метки: Юмор   люди   неприятность   неучача   работы   фейл   фото   
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8  комментариев
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3k
Timka 2 часа назад
"Только что потерял на работе товар на тысячи долларов."
Интересно, что за процесс?
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Andrey 15 минут назад
Случаев не 16 а 30. Автор, хоть посчитал бы!
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Игорь Полчаса назад
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