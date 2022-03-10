16 случаев, когда невезение застигло людей на работе

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Иногда всё идет не так, как запланировано - и мы не в силах это контролировать.
2.
Вот что значит, когда день и вправду не задался!
Несчастный случай в клинике
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4.
7.
Хорошо когда умеешь импровизировать
9.
Последствия работы в лаборатории при -10°C
11.
Сломалась ручка и протекла через штаны
13.
Стекло от очков выпало и откололось
15.
Начальник не знал, что в конверте были деньги, пока не воспользовался шредером
18.
Когда холодильник перестал работать
20.
Заказал бургер
23.
Когда включаешь видео вместо аудио
25.
Я проходил так весь день и никто даже не сказал
27.
29.
Источник:
АНТИФИШКИ
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