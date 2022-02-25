Мастера глуповатых поступков: 16 провальных случаев

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Давайте признаемся: все мы иногда совершаем глупые поступки! И это абсолютно нормально — нельзя же вечно оставаться максимально разумными, сконцентрированными и ответственными.
Но порой людям настолько лень задумываться о своих действиях, что это приводит ну к очень нелепым, обидным и немного комичным результатам, которые можно смело назвать провалами. Вот, посмотрите сами!
Стажёры у меня на работе, конечно, необычные люди
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Друг просверлил в мышке отверстия, «чтобы она была легче, ведь это даст преимущество в игре»
Владелец этой машины решил, что не хочет стоять в пробке
Наверное, это был чей-то первый рабочий день
Знак «Грузовикам направо не поворачивать» висит здесь не зря
Клиент заявил, что его телефон плохо заряжался, так как аккумулятор был слишком холодным
Вот почему ему показалось, что подогреть телефон в тостере — это хорошая идея.
Сиденье останется сухим для того, кто с может с лёгкостью угнать этот велосипед
Что-то подсказывает, что такой слив не очень-то поможет
Урок на будущее: не стоит оставлять лопатку прямо в горячей сковороде
Камера слежения, которую без проблем можно отключить, ведь розетка прямо перед носом
Несмотря на уговоры моей девушки, я решил, что шести винтов хватит, чтобы повесить телевизор…
Есть и положительный момент: трещины на телевизоре отвлекают внимание от дыр в стене.
Ох уж эта коварная краска
Я не знаю, на что мы надеялись
Моя одноклассница использовала свой айфон, чтобы дверь не закрывалась
Мой друг решил приготовить замороженную пиццу
Не стоило класть на горячую плиту тряпку из микрофибры
Что ж, все иногда совершают глуповатые ошибки — главное, относиться к этому с юмором!
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