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35 любопытных и малоизвестных фотографий со страниц нашей истории

35 любопытных и малоизвестных фотографий со страниц нашей истории (36 фото)

Автор:
10 марта 2022 08:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   исторические фото   история   познавательно   старые фото   
2543
36

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Саймон Уиттер, который брал у него интервью, попытался развить тему: «А как музыкант?».

Дэвид ответил просто: «Все остальное ничего не значит».

Они выжили, завели семью, построили успешный бизнес и жили счастливо. Фотография сделана в рамках проекта Late Eye Witness Project, 2019 год.

«Он всегда любил меня такой, какая я есть, а я любила его, и мы никогда не пытались изменить друг друга», — Долли Партон.


7. Во Вторую мировую войну евреев в Будапеште вывели на берег реки Дунай и заставили разуться, после чего их расстреляли, и тела упали в реку. Теперь вдоль реки стоят 60 железных пар обуви в память о жертвах.

«Все мои любовники спрашивали, почему они не могут заменить Мэри, но это просто невозможно. Мэри — мой единственный друг, и я не хочу никого другого. Для меня она была моей гражданской женой. Для меня это был брак... Мы верим друг в друга, мне этого достаточно», — Фредди.

«Когда он умер, я почувствовала, что мы были женаты. Мы прожили наши клятвы. Мы сделали это: в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии... Я потеряла того, кого считала своей вечной любовью», — Мэри.

Вскоре после того, как была сделана эта фотография, детей японского происхождения (включая мальчика на фотографии) вместе с родителями отправили в лагеря для интернированных, где они в заключении провели остаток Второй мировой войны. Государственная школа Рафаэля Вайля, Сан-Франциско, 1942 год.

Двоих мальчиков, заразившихся оспой от одного и того же источника, сфотографировали рядом, чтобы наглядно показать разницу. Мальчик справа был привит, мальчик слева — нет. Начало 1900-х годов, фото Алана Уорнера.

Мальчик, одетый в форму Ку-клукс-клана, с любопытством изучает щит чернокожего патрульного во время митинга ККК. Гейнсвилл, Джорджия, 1992 год.

«Мы ходили в одну школу, он был на год старше меня, — вспоминает Диаз. — Он был очень высокий и худой и собирал волосы в кучу хвостиков, а еще я практически уверена, что доставала через него травку».

Поскольку она зарегистрировалась под именем «К.В. Switzer», никто не заподозрил, что она женщина. Так Свитцер стала первой женщиной, официально пробежавшей марафон. Как она сказала Forbes: «Я не пыталась ничего доказать. Я любила бегать и знала, что для тех, кто пробежал Бостонский марафон, это был отличный опыт». Бостон, 1967 год. Фотографии Пола Коннелла.

Отец и сын воссоединились, когда рядовой Бернар вернулся домой с войны в октябре 1945 года.

У Рогозова был острый аппендицит, и он нуждался в срочной аппендэктомии. Поскольку он был единственным медиком, а его аппендикс мог вот-вот лопнуть и распространить бактериальную инфекцию, Рогозов решил прооперировать себя сам. Он поручил своей команде стерилизовать его оборудование и установить зеркало под его правым бедром. Рогозов ввел местную анестезию и, несмотря на то, что случайно порезал нижнюю часть кишечника, успешно провел операцию и полностью восстановился за 2 недели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   исторические фото   история   познавательно   старые фото   
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2k
Диагноз 2 часа назад
Вот наша история
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1k
Росомаха 11 минут назад
А плюсанул то кто? Русские пиндосы?
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1k
Росомаха 12 минут назад
Это не наша история!!!! Это история ТСа!
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16k
Ал 14 минут назад
Не нашей а вашей истории !
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229
В-ий 53 минуты назад
Комментарий к фото
"инженерка-программистерка", воопче то. хотя скорее сценаристка голливуда
в принципе даже вдувабельная
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3k
Frank Borman Час назад
Вау! Кульные пикчеры из нашей истории. Че то захотелось сожрать гамбургер и запить кока-колой.
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509
Васёк 2 часа назад
А в "нашей" истории что же, не нашлось ни единой фото из СССР или России? Это точно наша история???
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435
В. Л. Васёк 2 часа назад
Рогов только удаляет аппендикс, но это фото явно случайное в этой нашей истории )))
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