35 любопытных и малоизвестных фотографий со страниц нашей истории

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2. Когда Дэвида Боуи спросили, что он считает величайшем достижением в своей жизни, он ответил: «Что я женился на моей жене».
Саймон Уиттер, который брал у него интервью, попытался развить тему: «А как музыкант?».
Дэвид ответил просто: «Все остальное ничего не значит».
Они выжили, завели семью, построили успешный бизнес и жили счастливо. Фотография сделана в рамках проекта Late Eye Witness Project, 2019 год.
4. Ведущий инженер-программист НАСА по программе «Аполлон» Маргарет Гамильтон стоит рядом с написанным от руки кодом, который отправил человечество на Луну. 1969 год
5. «Я лучше буду есть пасту и пить вино, чем носить нулевой размер одежды». Софи Лорен, 1965 год
«Он всегда любил меня такой, какая я есть, а я любила его, и мы никогда не пытались изменить друг друга», — Долли Партон.
7. Во Вторую мировую войну евреев в Будапеште вывели на берег реки Дунай и заставили разуться, после чего их расстреляли, и тела упали в реку. Теперь вдоль реки стоят 60 железных пар обуви в память о жертвах.
«Все мои любовники спрашивали, почему они не могут заменить Мэри, но это просто невозможно. Мэри — мой единственный друг, и я не хочу никого другого. Для меня она была моей гражданской женой. Для меня это был брак... Мы верим друг в друга, мне этого достаточно», — Фредди.
«Когда он умер, я почувствовала, что мы были женаты. Мы прожили наши клятвы. Мы сделали это: в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии... Я потеряла того, кого считала своей вечной любовью», — Мэри.
11. Рука истощенного голодом мальчика и католического миссионера. Уганда, 1980 год. Фото Майкла Уэллса
Вскоре после того, как была сделана эта фотография, детей японского происхождения (включая мальчика на фотографии) вместе с родителями отправили в лагеря для интернированных, где они в заключении провели остаток Второй мировой войны. Государственная школа Рафаэля Вайля, Сан-Франциско, 1942 год.
14. «Поцелуй жизни»: рабочий делает искусственное дыхание находящемуся без сознания коллеге, которого ударило током. Джексонвилл, Флорида, 1967 год. Фото Рокко Морабито.
15. Медсестры показывают новорожденных тройняшек их очень удивленному отцу. Нью-Йорк, 1946 год. Фото Keystone-France.
16. Фрида Кало позирует для семейного портрета в своем легендарном костюме-тройке и с тростью. Мексика, 1924 год.
Двоих мальчиков, заразившихся оспой от одного и того же источника, сфотографировали рядом, чтобы наглядно показать разницу. Мальчик справа был привит, мальчик слева — нет. Начало 1900-х годов, фото Алана Уорнера.
18. Крайне печальное фото Эми Уайнхаус с последнего в ее жизни концерта. Белград, Сербия, 2011 год
19. Кошки встали на задние лапы, чтобы напиться молоком. Молочная ферма Арча Бадерчера, 1954 год. Фотограф Нат Фарбман
Мальчик, одетый в форму Ку-клукс-клана, с любопытством изучает щит чернокожего патрульного во время митинга ККК. Гейнсвилл, Джорджия, 1992 год.
«Мы ходили в одну школу, он был на год старше меня, — вспоминает Диаз. — Он был очень высокий и худой и собирал волосы в кучу хвостиков, а еще я практически уверена, что доставала через него травку».
22. Пара спустя 48 часов после знакомства на фестивале Вудсток и спустя 50 лет, уже с двумя сыновьями и пятью внуками
23. Викки Дуган гуляет по улицам Голливуда в откровенном платье с открытой спиной, Лос-Анджелес, 1957 год. Фотограф Ральф Крейн, журнал LIFE.
Поскольку она зарегистрировалась под именем «К.В. Switzer», никто не заподозрил, что она женщина. Так Свитцер стала первой женщиной, официально пробежавшей марафон. Как она сказала Forbes: «Я не пыталась ничего доказать. Я любила бегать и знала, что для тех, кто пробежал Бостонский марафон, это был отличный опыт». Бостон, 1967 год. Фотографии Пола Коннелла.
26. «Папа, подожди меня!»: рядовой Джек Бернар, полк Британской колумбии, прощается со своим сыном Уорреном. Фото Клода П. Делоффа, Нью-Вестминстер, 1940 год.
Отец и сын воссоединились, когда рядовой Бернар вернулся домой с войны в октябре 1945 года.
28. Леонид Рогозов удаляет собственный аппендикс, находясь в антарктической экспедиции, 1961 год.
У Рогозова был острый аппендицит, и он нуждался в срочной аппендэктомии. Поскольку он был единственным медиком, а его аппендикс мог вот-вот лопнуть и распространить бактериальную инфекцию, Рогозов решил прооперировать себя сам. Он поручил своей команде стерилизовать его оборудование и установить зеркало под его правым бедром. Рогозов ввел местную анестезию и, несмотря на то, что случайно порезал нижнюю часть кишечника, успешно провел операцию и полностью восстановился за 2 недели.
29. Одри Хепберн и Грейс Келли за кулисами на 28-й церемонии вручения премии «Оскар». Голливуд, 1956 год, фото Алана Гранта.
30. 95-летняя пациентка, ставшая самым пожилым человеком в Италии, выздоровевшим от коронавируса
31. Учитель воодушевленно объясняет ученикам, как работает серфинг с точки зрения физики. Калифорния, 1970 год
32. Войска возвращаются домой после Второй мировой войны на корабле «Королева Елизавета», Нью-Йорк, 1945 год
34. Австралийские бывшие военнопленные наслаждаются чашкой чая за новостями после их освобождения в результате капитуляции Японии. Сингапур, сентябрь 1945 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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