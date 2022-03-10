35 любопытных и малоизвестных фотографий со страниц нашей истории

«Все мои любовники спрашивали, почему они не могут заменить Мэри, но это просто невозможно. Мэри — мой единственный друг, и я не хочу никого другого. Для меня она была моей гражданской женой. Для меня это был брак... Мы верим друг в друга, мне этого достаточно», — Фредди.

«Когда он умер, я почувствовала, что мы были женаты. Мы прожили наши клятвы. Мы сделали это: в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии... Я потеряла того, кого считала своей вечной любовью», — Мэри.